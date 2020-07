Nykomlingen Varberg tar emot AIK, och redan efter elva minuter sprack hemmalagets nolla.

Jakob Haugaard sköt en lång inspark och bollen var på väg till Stojan Lukic, som behövde bara ta ner den. Men målvakten missbedömde studsen, bollen gick över honom och Henok Goitom var på tårna och rundade Lukic och placerade in ledningsmålet.

Varberg kvitterade

– Målvaktsspelet måste ifrågasättas så klart. Det är skickligt av Goitom att vara med och sätta bollen från en svår vinkel. Men agerandet från Stojan Lukic borde han ha gjort bättre på, säger experten Pär Hansson i Dplay.

Tio minuter senare kvitterade Varberg genom Hampus Zachrisson. Via en hörna satte Zachrisson 1-1 efter att bollen styrdes in av AIK-mittbacken Per Karlsson.

Matchen pågår. Texten uppdateras.