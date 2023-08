Allt var öppet inför returen mellan Häcken och Klaksvik när det färöiska laget besökte Bravida arena på onsdagskvällen. I första mötet kom göteborgarna undan med blotta förskräckelsen då Peter Abrahamsson stod för några starka räddningsaktioner.

Och nervöst för Häckensupportrarna skulle det bli även på hemmaplan. Efter en skakig inledning tog gästerna ledningen redan i 17:e minuten, då Árni Frederiksberg, tvåmålsskytt mot Ferencvaros, fick in bollen i nätet. Det väckte Hisingslaget som kvitterade via ett drömmål från Tobias Sana bara minuter senare. 1-1 stod sig sedan till halvtidsvilan.

Jättetavla bakom målet

Andra halvlek inleddes piggt från de gulsvarta, och Amor Layouni nickade in ledningsmålet endast tre minuter in. Hoppet tändes en gång till i Häckenspelarnas ögon – men mardrömmen var inte slut där. Fyra minuter senare fick Klaksvik frispark i farligt läge – 1-0-målskytten Frederiksberg fick till ett löst skott i Abrahamssons vänstra hörn. Målvakten såg ut att vara på bollen men den gled igenom och kvitteringen var ett faktum.

Och sedan var laget från Färöarna närmare ett ledningsmål än vad Häcken var. Med knappt två minuter kvar hade Klaksvik ett skott som gick på Johan Hammar, i ribba och ner och alla verkade tro att bollen var inne. Men laget räddades av en touch från Abrahamsson – som fick revansch efter den tidigare tavlan.

Höll på att bli hjälte

Oavgjort efter 90 minuter och förlängning behövdes för ett avgörande, och Häcken låg på och en inte oväntat hjälte klev in i den 105:e minuten – när Ibrahim Sadiq stod perfekt placerad i straffområdet och tryckte in ett skottförsök från Momodou Sonko. Arenan kokade när målet godkändes efter VAR-koll.

Men dramatiken pågick till sista sekunden. Två minuter in i den andra förlängningskvarten höll Abrahamsson på att bli hjälte när han räddade en nick på mål – ut till hörna. I stället släppte Häcken in ett mål när Sivert Gussias fick stå omarkerad i straffområdet och kunde peta in kvitteringen.

Det var ett trött Häcken som ville avgöra i slutminuterna, och felpassningar och tappade markeringar orsakade flera nervösa situationer där i stället Klaksvik kunde avgjort.

Avgjordes på straffar

Efter 120 minuter fick spelet avgöras genom straffar. Där missade både Mikkel Rygaard och Simon Sandberg sina straffar medan Klaksvik bara missade en.

– Det är en stor besvikelse. Det blev en tung dag på jobbet, säger Häckens tränare Per Mathias Högmo i Aftonbladets sändning.

Häcken får därmed rikta in sig på kval till Europa League.

Straffskyttar Häcken:

Even Hovland (mål), Amor Layouni (mål), Samuel Gustafson (mål), Mikkel Rygaard (miss), Simon Sandberg (miss).

Så här startade BK Häcken: Abrahamsson – Lunddal, Hammar, Hovland, Lund – Rygaard, Gustafson, Sana - Layouni, Trpcevski, Sadiq