Det märks på Karol Mets att den allsvenska premiären bara är några dagar bort. Hans stämma ekar över hela Karlberg. Han pushar lagkamraterna i varje övning och tar täten i sin klunga av spelare under den avslutande löpträningen. När han vinner matchspelet så knyter han näven och jublar högt.

Några minuter senare sitter han tvärs över mig precis utanför klubbhuset. Karol pustar ut innan han tar en stor klunk vatten i den stekheta junisolen.

– Vi har alla förutsättningar för att bli framgångsrika i år, men det går inte att vara säker, för i slutändan är det matcherna som visar resultatet. På söndag kommer vi att få en fingervisning vart vi är på väg, säger Mets.

Karol Mets jublar efter en träningsövning på Karlberg. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN Karol Mets i duell med Jasir Asani. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hur blir det att spela inför tomma läktare?

Karol brister ut i skratt.

– Jag kommer från Estland, de flesta matcher där spelas i princip inför tomma läktare, i alla fall under min tid där. Det är ingen ny situation för mig. Men skämt åsido, det kommer naturligtvis att bli en stor utmaning. Många lag i allsvenskan är beroende av sina supportrar som i slutändan gör laget starkare. Vi kommer att sakna AIK-supportrarna oerhört mycket, säger han.

Har ni pratat om det mycket i laget?

– Vi har pratat om det och vilka scenarion som kan uppstå, absolut. Det gäller att vara förberedd på det som kommer.

Mets: ”AIK är redo att köra”

Vad kan vi förvänta oss av AIK i år?

– Det är svårt att säga. Kommande matcher kommer att visa vilken riktning vi är på väg att ta. I mina ögon ser vi väldigt starka ut, jag gillar det jag ser. Vi är ett bra lag och starka som enhet. AIK är redo att köra hårt.

Karol tycker att det till en början att det var en utmaning för laget att ställa om till det nya spelsättet men att det successivt gått bättre. Det stora slutprovet för hur det faktiskt fungerar kommer dock när allsvenskan börjar.

– Vi måste klara av att leverera under press också. Vi har bara gjort det på träningar och i tre cupmatcher så vi har inte riktigt utfört det under en lång tid mot motståndare och det är där pressen kommer in i bilden. Nu måste vi vara starka under press, vilket jag tror att vi är. Vi har betalt och får lön för att spela under press, säger han.

Vad är ditt mål i år?

– Jag vill spela så mycket jag kan och vara värdefull för laget. Jag skulle bli extremt glad över att vinna något stort med AIK. Vi har definitivt alla möjligheter att slåss om SM-guldet den här säsongen, det är vårt mål och vi ska se till att uppnå det. Jag är säker på att ni kommer att se AIK i toppen.

– Jag är tävlingsinriktad och vill vinna till varje pris. I fjol fick jag känna på hur det är att sluta fyra, jag vill aldrig känna den känslan igen. Det är inte en skön känsla när två Stockholmslag kommer före oss i tabellen. Jag vet hur det är att komma fyra och nu vill jag se hur det känns att sluta etta i tabellen.

Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

”Bryr mig inte vad konkurrenterna gör”

Tycker du att truppen är lika bra som i fjol?

– Årets trupp är definitivt lika stark som i fjol. Vi har många unga spelare som bidragit med sin ödmjukhet och vilja att bli bättre. De pushar de äldre spelarna också till att bli bättre och hela tiden bli starkare. Det utvecklar hela laget upplever jag.

Vad ser du fram emot mest?

– Det ska bli intressant att se hur vi hanterar en tom arena utan publik. Jag tror att bortamatcherna kommer att bli betydligt jämnare jämfört med förut med tanke på att hemmalaget tappar sin fördel med supportrarna. Den största utmaningen blir att vänja sig vid att spela inför tomma läktare varje vecka.

Hur ser du på toppstriden, tror du det blir lika jämt i år?

– Om jag ska vara helt ärlig så vet jag inget om Djurgården, Hammarby, Malmö FF och IFK Göteborg. Jag vet inget om deras spelare, jag vet inget om ledarna, jag vet inget om vilka spelare de har köpt inför säsongen... ingenting. Jag följer inte dem. De lagen gör sin grej och vi i AIK gör vår grej. Sedan får vi se vilket lag som är bäst på planen.

Är det ett medvetet val att inte följa konkurrenterna?

– Ska jag vara helt ärlig så bryr jag mig inte. Jag bryr mig inte vad konkurrenterna gör eller inte gör, vilka spelare de värvar eller inte värvar. Jag läser inget och hänger inte med på den fronten. Vi får helt enkelt se vilket lag som är bäst när säsongen börjar.

Henok Goitom om läget i världen och kaptensrollen i AIK inför starten av allsvenskan 2020.

LÄS MER: Allt du behöver veta inför allsvenskan 2020

LÄS MER: Betyg på alla lag i allsvenskan