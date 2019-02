”Jag vet att folk tycker vi spelar en jävla tiki-taka”

Årsta IP är fortfarande något av en byggarbetsplats.

Hammarbys nya moderna klubbhus är i princip klart och laget håller för närvarande till på övervåningen. Det här är nästa steg på vägen när Hammarby satsar vidare mot svensk fotbolls toppskikt.

Det är dagen innan avfärd till träningslägret i Turkiet men Stefan Billborn tar sig trots allt tid till intervjun och vi sätter oss ned i ett av de nya mötesrummen på Årsta. Billborn har varit chefstränare för klubben i lite mer än ett år. Och det har varit intensivt.

Han tog Bajen till en fjärdeplats i fjol och var länge med i guldracet. Kanske kan man få med sig en Europaplats beroende på hur det går i svenska cupen. För att tala klarspråk har det varit en drastisk omställning, till det positiva, i Hammarbyland sett till hur de senaste säsongerna i allsvenskan varit där man harvat runt i mitten av tabellen.

Nu är det ordning och reda.

Nu faller pusselbitarna på plats och många andas framtidstro i föreningen. Den första frågan blir därmed naturlig.

Har Stefan Billborn någonsin stannat upp och reflekterat över resan sedan han tog över klubben i januari 2018? Vad känner han egentligen?

– Jag tror inte att jag har gjort det. Jag är mer gräva där jag står och go with the flow, liksom. Jag tror att man blir knäpp annars. Jag kan inte kliva ut på Tele 2 inför en match och insupa allt runtom kring. Det går inte, då blir man dum i huvudet.

"Vårt resultat påverkar hur folk mår vid svarven"

Billborn skakar på huvudet innan han fortsätter.

– Däremot märkte jag tidigt förra året att man måste ha respekt för att det är mycket förväntningar och känslor, sedan får man inte ta vilken skit som helst, men Hammarby påverkar folks vardag och de lever för den här klubben. Mina polare brukar skratta åt mig när jag säger att "vårt resultat påverkar hur folk mår vid svarven på måndag morgon". Det är lite så. Antingen kliver man in på jobbet som en kung eller så ser det ut som om man gått igenom en skilsmässa och kliver rakt in i en depression. Vad hände liksom? Jo, det blev förlust med 1-2 mot Östersund. Det är ju så. Det spelar ingen roll vad jag tycker, men man måste ha respekt för det. Det är något fantastiskt med det också.

Är det något som Stefan Billborn bemästrar är det utan tvekan det fotbollsmässiga. Hans signum har varit att vara nära spelarna och bidra i deras utveckling. En instruktör, som han själv beskriver sig. Respekten från spelargruppen har han fått genom sitt stora kunnande. Men han har aldrig tänkt tanken på att byta stil.

– Jag har gått från att egentligen ha varit absolut en instruktör och att lära ut övningar och metodik, till att bli mer en arbetsledare eller tränare. Man måste också ta ett ansvar för att Jocke Björklund och Pablo Pinones-Arce ska utvecklas som ledare. Då mår Hammarby bättre, säger han.

Stefan Billborn och assisterande tränare Pablo Pinones-Arce. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Stefan Billborn. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN Joachim Björklund, assiterande tränare i Hammarby. Foto: JOHAN VALKONEN / JOHAN VALKONEN/STELLA PICTURES STELLA PICTURES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

För Hammarbys del handlar 2019 om att förkovra sig ännu mer. En sak är slående under samtalet med Billborn. Han för långa resonemang om sin filosofi och gör det också väldigt ofta på detaljnivå. Dessutom bjuder han in till diskussion.

– Om någon hade sagt att vi skulle ta så mycket poäng som vi gjorde förra året, jag menar, vi kom fyra på 58 poäng. Folk tycker att det är ett misslyckande, men hade du sagt det innan säsongen hade vi kunnat glömma det. Jag vet när Henrik Kindlund gick ut och sa att vi skulle ta 50 poäng, då garvade ju folk. Man ser hur mycket det kan ändras under en säsong, även i media.

– Från att vi blev tippade nia till att vi är ett lag som leder serien efter halva säsongen, till att vi helt plötsligt är ett misslyckande och folk säger att vi vek ner oss. Vi förlorar sju matcher. Det var en match som vi inte förlorade med mer än ett mål, det var mot Djurgården. De vann med 3-1 och gjorde mål på övertid. "De vek ner sig", det är ett svajigt resonemang.

En ny säsong väntar med en ännu högre kravställning, menar Billborn. För att sammanfatta det kort ska Hammarby vara mycket aggressivare i allt man gör.

– Tittar vi på anfallsspelet vill vi skapa en större förståelse för hur man skapar yta. Det tror jag är viktigt, både horisontalt och vertikalt. Där tycker jag att vi är på god väg, det handlar också om att spela med en större tilltro till sin egen förmåga bakifrån. Det kommer vara ännu större krav på backarna i anfallsspelet och i försvarsspelet vill vi vara ännu aggressivare, säger han och fortsätter.

– I svensk fotboll har det alltid varit ganska mycket täcka ytor, men vi tror på att markera ut spelare ännu mer och bara kliva. Vi hade inte så mycket problem runt i kring bollen, men vi ser stor utvecklingspotential i spelarna som är längst ifrån bollen när vi försvarar. Det har vi förhoppningar att utveckla.

Vilka krav ställer det på spelarna?

– Det är nog mest mentalt. All pressfotboll bygger på att man ska göra ett jävla jobb. Då är det ändå inte du som kommer vinna bollen, utan spelarna bakom dig. Det är mentalt jävligt jobbigt. Ska du spela försvarsspel och du vet att du går tomt för att någon annan ska vinna bollen, att kunna göra det över tid är jobbigt. Samtidigt måste spelarna bakom vara beredda, för blir det en felpassning måste de ta bollen.

Stefan Billborn: "Vi har fått en stolthet - det här är vi"

Det känns som att ni har en stor tro på grundfundamentet.

– Jag hoppas det. Jag vill spela en sådan fotboll som jag själv vill titta på. Jag är inte en tränare som backar och slår vakt om poängen man har, och förlita sig på motståndarens misstag. Vi pratar mycket om att i Hammarby ska vi äga vår egen framgång, går det åt helvete så går det åt helvete, men vi ska i alla fall göra ett försök hela tiden. Den känslan är viktig att ha i spelargruppen.

– Jag tror att vi har fått en stolthet, att "det här är vi", "vi spelar i Hammarby, vi spelar så här". Jag tror det är bra för allsvenskan på sikt att olika lag har en identitet. Det ger ett mervärde än att alla spelar 4-4-2, zonspel och upp tillbaka och igenom. Jag kan uppskatta att AIK spelar på ett visst sätt, även IFK Norrköping och Gif Sundsvall. Jag tror att det ger lite färg till allsvenskan. Sedan kommer det alltid vara lag som ligger i mitten eller i botten och måste riskminimera för att hänga kvar, det har jag full respekt för.

Hur ser du på identiteten som ni byggt upp i Hammarby nu kontra mot den som fanns för ett par år sedan? Det är ett mer kontrollerat Bajen och inte lika böljande.

– Det var vår ambition och det var nytt redan förra året. Med Jakob Michelsen var det väldigt mycket 4-1-4-1 och långa bollar och man spelade ut diagonalen. Jag tror att många kände "shit, shit, shit, det gäller att ta poängen man har här". När vi gick in i det här sa Joachim Björklund till mig "fan, du ska kunna sätta på ett lag röda tröjor och ett lag med blå tröjor med mask på alla spelare. Efter tio minuter ska man se vilket lag som är Hammarby utan att det är det". Jag tycker att vi lyckades med det i fjol. Vi vill fortsätta göra det och jag tror, precis som du säger, att vi har fått med fansen på det här. Även om alla inte förstår det när publiken skriker "skjut, skjut, skjut", där vi faktiskt är det laget som sköt mest i allsvenskan förra året.

Billborn tar en kort paus, innan han fortsätter utläggningen.

– Vi vill skapa en förståelse för vad vi vill göra, sedan vet jag att det tycks i stil med "de spelar jävla tikitaka och Pep Guardiola-fotboll med bollen i sidled". Fast om du tittar på datan, vad slutprodukten är, så gick vi från att på våren under de första tolv matcherna, när vi var ett svajigt gäng och en fyra-femma på många parametrar, till att vara klar etta på de offensiva parametrarna under de sista 18 omgångarna men det renderade inte i fler mål. Om vi skapar mer målchanser och har mer boll, har mer inträden i sista tredjedelen, allt är mycket mer, fast vi har mycket mer bollinnehav och sidledsspel på motståndarnas planhalva. Det måste vara bättre än att ha färre chanser och bollbyte. Ögat luras lite.

Kommer Nikola Djurdjic hålla sig mer centralt i år, och inte droppa från sin position, ut på en kant eller ner centralt?

– Jag tycker det här är en intressant punkt. Det är en sak som spelarna tog upp redan på sommaren och jag kommer ihåg att vi hade livliga diskussioner på Kanalplan. Då sa jag hela tiden att "det är helt okej att han är ute på kanten och spelar". När vi ska överbelasta med spelare på ena sidan tänker man "vilka spelare ska vi flytta dit?". Det viktigaste är att man alltid har en eller två spelare som alltid trycker motståndarens backlinje och det kan lika gärna vara yttrarna. I Sverige säger man alltid "det är nummer nio som ska stretcha motståndarens backlinje". I Barcelona är det nästan alltid ytterforwards som trycker på, förklarar Billborn och fortsätter.

Nikola Djurdjic. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN Nikola Djurdjic. Foto: THERESE BACK / THERESE BACK/STELLA PICTURES STELLA PICTURES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

– Då menar jag på att om vi överbelastar är det ganska naturligt att Djurdjic faller ner i den ytan, så länge som vi inte anfaller från den kanten. Om vi överbelastar på högersidan och så har vi ett gäng spelare där, då är det klart som sjutton att det inte finns en spelare i mitten när vi väl slår ett inlägg. Men om vi spelar med fem man på högersidan och motståndarna flyttar över sitt lag dit då måste vi se till att hitta över till andra kanten på en eller två passningar, då betyder det att vi kommer ha två eller tre spelare som kommer från blindsidan med fart in i straffområdet. Då är det helt plötsligt en fördel att Djurdjic är där han är. För mig handlar det om hur man väljer att se på det. Problemet som vi hade många gånger i fjol var att vi började spela på en kant, så är Nikola där ute och kladdar och sedan fastnar vi där. Vi hade ingen förståelse för det.

Billborn: "Då sa vi - honom ska vi ha"

Hur tog spelarna förklaringen?

– I början är det alltid flera som säger "fan då kommer han ta min yta". Det är mycket basala grejer, jag har fått den här frågan från många supportrar som dyker på. Men visst låter det rimligt nu? En sak som är jävligt viktigt om man ska utveckla spelare är teknisk återkoppling, men då måste man ha bollen. Det är jävligt svårt att utveckla spelare om man väljer att kontrollera ytorna i stället för bollen.

Hur ska ni göra för att täcka upp för skadade Junior? Vad är det naturliga valet?

– Jeppe Andersen och Junior är mycket nyckeln till vårt spel. Vi är fortfarande i en fas där vi fortfarande provar spelar där för att se hur de funkar. Vi får se, det kan vara så att vi har befintliga spelare som kan ersätta Junior på den positionen, eller så måste vi ta in någon utifrån. Jag tror det blir otroligt svårt för oss att hitta en spelare som kan ersätta Junior rakt av, jag tror inte att det finns. Vi har inte råd att köpa de spelarna, då gäller det att punga upp 50 miljoner minst och det har vi inte råd med. Däremot kan vi nog balansera upp det. Det är väl det jag menar med om vi ska spela med rotation på mittfältet och i så fall hur vi gör det. Det gjorde vi inte så mycket förra året.

Kan Jeppe Andersen kliva in i den rollen?

– Ja, det kan han. Jag tycker att Jeppe är jättebra. Alltså han hade en enorm utveckling förra året. Han gick som en raket. Samtidigt gäller det att få fram Jeppes bästa egenskaper också och balansera det med någon annan. Vi kanske kommer fram till att vi måste spela med en mer renodlad defensiv spelare, eller så känner vi att vi har fått ett bra snurr på mittfältet.

Vad har du att säga om Tim Söderström? Han känns verkligen handplockad av dig med tanke på att ni satte värvningen tidigt.

– För mig är Tim jätteintressant. Jag hade honom lite grann när han var liten och så har han varit ute i periferin. Vi hade en U21-match förra året mot BP, då bestämde vi med BP att vi ska spela med A-lagen. Vi bytte nio spelare i paus men Tim var fullständigt överlägsen på banan i första halvlek som balansspelare. Då sa vi "honom ska vi ha, vi ska ta honom liksom". Det är också en spelare som tagit steg hela tiden sakta men säkert. Hans driv med bollen, ibland undrar man om våra spelare står still på träningarna. Det är helt otroligt. Dels har Tim en vanlig acceleration, men sedan kan han växla igen när han är uppe i full fart. Det är inte många som kan det.