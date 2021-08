”Jag trodde jag höll på att dö på planen”

Jake Larsson spelade sitt livs fotboll säsongen 2019 när han gjorde åtta mål och tre assist i allsvenskan. Rykten florerade att både engelska och italienska klubbar var intresserad av den då 20-årige talangen.

Panikångestattack i matchen mot Mjällby

Men efter att hans storebror plötsligt gick bort förändrades allt.

Larsson var tvungen att avbryta en match mot Mjällby i september 2020 efter bara 40 minuter då han kände sig yr. Han stod sedan över en match och var tillbaka på planen mot Elfsborg, där han fick bryta efter 19 minuter på grund av en smäll mot knät.

– Jag orkade inte fortsätta bära på den här tunga bördan och sorgen och fortsätta med den hårda träningen och det täta matchspelet som det var. Så till slut sa kroppen ifrån och gav upp, jag klarade inte av det, sa han till SportExpressen i januari.

– Han var min storebror, min bästa vän och min största supporter. Det var som att en väldigt stor del av mig själv dog från ingenstans. Alla de känslorna i kombination med att man ska prestera och träna på en hög nivå som elitidrottare… Till slut orkade inte min kropp.

Efter det var inte han med i matchtruppen mer, förrän denna säsong.

Nu öppnar 22-åringen upp sig om hur han mådde de månaderna som han var borta, och vad som hände i matchen mot Mjällby förra året, till Fotbollskanalen.

– Det var i samband med en hörna i slutet av första halvlek. Jag blev väldigt yr och blev rädd. Så började hjärtat pumpa jättefort. Som fotbollsspelare och när något sådant händer mitt i en match, det är inte det roligaste som kan hända. Men det hade med min brors bortgång och min sorg att göra. Det var en panikångestattack som jag fick mitt under matchen. Det var extremt jobbigt. Jag trodde att jag höll på att dö mitt på planen. Det var en extremt jobbig känsla, säger han.

Fick panikångestattacker i åtta månader

Han berättar att han drabbades av panikångestattacker under en period på åtta månader.

– När jag fick panikångest så blev jag väldigt yr, fick svårt att andas och ett väldigt tryck över bröstet. Hjärtat rusade, det kunde ibland svartna för ögonen, och det kändes som att man skulle svimma. Det känns som att du får en hjärtattack och så svimmar. Förhoppningsvis behöver ingen uppleva det.

– Nu har jag det nästan aldrig. Det var värre i början. Jag sov så dåligt och när man sover så dåligt så blir hjärnan mer skör och man känner efter extra mycket. När det var som värst så kunde panikångestattackerna komma två-tre gånger per dag. Sedan blev det en till två gånger per dag, sedan en gång per dag, sedan en gång varannan dag, en gång i veckan, sedan en gång i månaden, och nu är det väldigt sällan.

Med hjälp av ÖSK:s psykolog och familjen har han tagit sig igenom det värsta. Denna säsong är han tillbaka på banan fotbollsmässigt och har fått starta två matcher och gjort inhopp i åtta.