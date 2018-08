– Det var där, säger Heradi Rashidi och pekar på spelaringången till AIK:s klubbhus vid träningsanläggningen ute på Karlberg.

Var det där bilden togs på dig och Bojan Djordjic?

– Det var vid den dörren där. Wow, vilka minnen.

För nio år sedan besökte Heradi Rashidi AIK:s träningar ute på Karlberg tillsammans med sina vänner. Redan då var han en fotbollsgalen kille från Stockholmsförorten Skärholmen som drömde om att en dag få representera AIK på den stora scenen.

Drygt nio år senare sitter Rashidi på Karlberg iklädd AIK:s träningströja. Han lever sin pojkdröm och har varit med om några av sina bästa veckor i sitt liv.

Först avgjorde han borta mot Gif Sundsvall i debuten med ett drömmål och nu får han dessutom vara med i en stekhet guldstrid.

Men låt oss börja från början. Vi blickar tillbaka till den där dagen ute på Karlberg 2009.

– Jag var ute med en kompis som heter Aston. Vi bestämde oss för att gå och kolla på en AIK-träning på Karlberg. Efter träningen stannade vi och kickade fotboll med Mutumba. Sedan gick vi hela vägen tillbaka till klubbhuset där vi snackade. När vi kom till dörren kom Bojan Djordjic ut. Då sa Bojan: ”Har ni någon spelare från röda linjen som spelar högt upp?” Då började jag tänka.

Vad svarade du?

Rashidi lyser upp som en sol innan han svarar.

– Jag minns att jag svarade Nabil Bahoui, för då spelade han i Brommapojkarna. Bojan svarade att det inte räknades. Men då drog jag till med: ”En vacker dag kommer jag vara den spelaren från röda linjen som spelar i AIK”. Nu är jag här.

Från botten- till guldstrid

Har Bojan eller Mutumba sagt något om bilden i dag?

– Jag pratade lite med Bojan om den. Han sa ”killen som kom till Karlberg och ville ta nummer sju från mig spelar numera i Sveriges största klubb”. Vi har haft kontakt hela tiden, det var en rolig grej.

Rashidis fotbollsliv har tvärvänt på bara några veckor. Från att ha suttit på bänken i Dalkurd under våren till att numera spela en av rollerna i en stekhet guldstrid med AIK.

– Det är en dröm. Jag har följt klubben sedan jag var liten. AIK har alltid varit en klubb som jag velat tillhöra som spelare.

Vad är det som gör att du kan identifiera dig med AIK?

– Det handlar mest om spelare som varit i AIK tidigare och som jag fått lära känna. Spelarna har haft samma förortsbakgrund som jag. De har fått chansen att spela i AIK och då har jag fått känslan att AIK är en klubb som välkomnar alla. Jag känner mig hemma här. Men jag har också haft vänner som har hejat på AIK och det har blivit en grej av det.

Rashidi fortsätter:

– Jag känner att det är annorlunda här. I AIK har du inte råd att göra en felpassning eller lunka hem. Det är en utmaning som jag vill ha. Jag vill känna pressen och det triggar mig. Jag växer som människa och spelare. Det ska finnas press från alla möjliga håll, för då blir man bättre.

”Vi hade större möjligheter här”

Heradi Rashidi föddes i Demokratiska republiken Kongo där han växte upp tillsammans med sina syskon och familj. Redan då handlade precis allt om fotboll. När han inte gick i skolan var han alltid ute och spelade fotboll med kompisarna och brorsan Dida Rashidi, som i dag spelar i Örgryte IS.

– Jag drömde om att komma ut i Europa. Min pappa bodde i Sverige under den tiden så vi visste att en vacker dag så kommer vi att komma till Sverige och spela fotboll. Pappa sa också att vi hade större möjligheter här. Jag spelade mycket fotboll på gatan och hemma på en stor öppen yta, berättar Rashidi.

Som tioåring flyttade familjen till Skärholmen utanför Stockholm. För Heradi och hans syskon var det en stor omställning till en början. Det var dags att lära sig ett nytt språk, lära känna en ny kultur och försöka anpassa sig till en ny miljö.

– Det var häftigt att växa upp i Skärholmen. Jag ville gå ut varje dag och se hur det var. Jag ville leka och vara överallt. Det var kul att komma till Sverige och få lära sig ett nytt språk, en ny kultur och se hur saker och ting fungerar här.

Har du haft andra intressen utöver fotbollen?

– Dans. Det har alltid funnits där. När min familj haft fester så dansar alla och när jag var liten så ville alla att jag skulle dansa. Jag var lillen som kunde dansa med snabba steg och mjuka höfter, haha.

Heradi Rashidis karriär: 2014 - Akropolis 2015 - Södertälje FK 2016-2018 - Dalkurd 2016 - Syrianska IF (lån) 2018 - AIK Visa mer Visa mindre

Du verkar vara rätt vass på att göra volter också.

– Det har alltid varit så. Jag gjorde mycket volter när jag spelade i division ett och två. Då gjorde jag ganska mycket mål. Men den volten har jag i ryggmärgen. Min bror, Dida Rashidi, kunde göra det först. Jag blev lite avundsjuk och tänkte att jag också ville lära mig göra volter, så jag lärde mig. Nu har jag en målgest.

Heradi Rashidi firar sitt avgörande mål mot Gif Sundsvall. Foto: ERIK MÅRTENSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Jag set att jag har guldhatten på”

Heradi Rashidi har vandrat en ganska lång väg för att till slut få chansen att spela fotboll på den högsta nivån i Sverige. Inför säsongen 2014 värvades han till Akropolis IF som spelade i division 2 Norra Svealand. Därefter blev det en kortare sejour i Södertälje FK innan han säsongen 2016 värvades till Dalkurd av den dåvarande tränaren Andreas Brännström.

– Det var viktigt för mig att gå igenom alla etapper för att förstå att man ska ta hand om det man får i livet. Jag är glad och stolt över att ha spelat för alla lagen. Jag har lagt ned mycket jobb för att ta mig till AIK och jag har trott på det hela vägen. I dag spelar jag för Sveriges största klubb, det gäller bara att ha rätt "mindset". Man måste tro på sig själv.

Vad ser du framför dig den 11:e november borta mot Kalmar FF?

– Jag ser att jag har guldhatten på och dansar framför Norra stå, "you name it".

Är det verkligen så?

– Etthundra procent. Jag går inte in i det här för att känna att vi ”kunde ha gjort det bättre”. Jag går in i varje match för att jag vet att vi kan. Jag känner auran i AIK, alla här är vinnare.