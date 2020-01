Mycket var sig likt ute på Årsta när Hammarby höll i årets första bollpass. Stefan Billborn och Jocke Björklund leder fortfarande trupperna fast med nykritade avtal.

På plats fanns också Jonathan Tamimi, som tränar med Bajen just nu, och ett nyförvärv i anfallaren Gustav Ludwigson, 26, närmast från Örgryte.

Ludwigson spelade för ett par år sedan i division 4-fotboll med Mölnlycke IF och under 2017 var han i division 2 hos Sävedalens IF innan han 2018 skrev på för Öis.

Nu är han alltså på plats i Hammarby och till våren väntar en ny utmaning.

– Kul att få komma ut på planen efter en tuff fysvecka, nu blir det bara roligare. Jag har längtat som fasen, det var länge sedan man körde ett pass med boll, säger han.

Hur ser du tillbaka på fjolåret med Örgryte?

– Lite blandade känslor. Som lag blev det inte som vi tänkt oss, tyvärr. Men personligen var det min förra säsong som gjorde att jag står här nu.

Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Hur ser du på steget till Hammarby?

– Det är stort. Jag tror egentligen att jag gjorde ett större steg när jag gick till Öis, även om det här är en sjukt stor utmaning. Det är därför man spelar, för att ta sig an utmaningarna.

Hur vill du beskriva dig som spelare?

– Mycket energi, men supportrarna får se. Det är svårt att prata om tydliga egenskaper, det får supportrarna se på försäsongen. Jag försöker alltid jobba hårt, med mycket energi, i anfalls- och försvarsspelet. Även om du är en offensiv spelare så har man en roll i det defensiva arbetet också. Det gäller att göra det rätt och jobba hårt. Jag är nog lite av en tvåvägsspelare. Det finns nog delar i min och Nikola Djurdjics spelstil som är lika, sedan finns det nog många delar som skiljer sig. Han är en fantastisk spelare.

Gustav Ludwigson om Bajen-fansen

Kan du spela på alla fyra offensiva positioner?

– Jag kan spela på alla fyra positioner om tränarna vill det. Det är ingen stor skillnad för mig.

Vad ser du fram emot mest 2020?

– Det är att få göra något bra för Hammarbysupportrarna. Det finns höga förväntningar på klubben, vi kämpar varje dag för att försöka få fram bra resultat. Det är det jag ser fram emot. Jag hoppas att det vi bygger nu ger frukt till slutet av säsongen. Hela tanken på att spela i Europa till sommaren är så avlägsen, jag har knappt kunnat fokusera på det för att jag inte vet hur det fungerar. Jag får sätta mig in i det nu. Det är så stort det kan bli. För mig som kommer från lägre divisioner och få möta lag från andra länder, det har inte funnits på kartan innan. Det är sjukt häftigt.

Hur ser du på Hammarby-supportrarna och stämningen som är på Tele 2?

– Jag tror inte att det går att ta in. Man kan ligga och tänka på det innan man ska sova, men det är först när man står på Tele 2 som man kommer förstå vad det är. Jag var på en match i fjol och det var en sjukt häftig känsla. Då fick jag verkligen känna på hur det var när det är som mest tryck, det fanns inte en ledig stol på hela arenan. Det var enormt häftigt. Jag vevar redan bilder för mig själv, jag får puls så fort jag tänker på det. Det gäller att veva bilderna ett par varv, för när man hamnar där med ett läge då måste man ta rätt beslut. Jag vill uppleva det jag tänkt på så länge.