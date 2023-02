Jacob Ondrejka i stor intervju – om uteblivna flytten och ryktena

Det kryllar av offensiva yttrar i Elfsborg.

Boråsklubben har varit lyckosamma med sin scouting de senaste säsongerna. Elfsborg har visat en imponerande träffsäkerhet när det väl bestämt sig för att lägga beslag på en ytter.

Alexander Bernhardsson hämtades från Örgryte IS, mitt framför ögonen på IFK Göteborg. Jeppe Okkels hittades i danska Silkeborg IF.

Ahmed Qasem värvades från Motala AIF, Jesper Karlsson från Falkenbergs FF och sist men inte minst Jacob Ondrejka som hämtades in från Landskrona Bois.

Alla har genererat fina insatser och poäng i allsvenskan. Ondrejka är en av lagets yngsta och spås en fin framtid. Han känner att fjolåret kunde blivit bättre, men var för böljande stundtals både för Jacobs del men även laget.

– Jag började bra på försäsongen och i allsvenskan. Men sedan fick jag ett litet break, jag gjorde inga poäng och laget förlorade matcher i början. Så början var inte så bra. Då gick det inte bra för mig heller. Sedan gick det utför under säsongen, det höll sig inte på den nivå som jag önskat. Jag kom i gång i slutet av säsongen, sista fem matcherna.

Foto: IF Elfsborg.

Efter sommaruppehållet tog det fart och prestationerna blev jämnare i takt med att Elfsborg hittade rätt i spelet. Ondrejka lyckades göra mål mot Häcken, Djurgården och AIK.

– Jag har försökt ta med mig den fina känslan från avslutningen in i den här säsongen. Det är viktigt med den positiva känslan in i det nya året.

Expressen träffar Elfsborgs 20-åring efter ett träningspass i Albufeira, drygt tre mil utanför Faro. Det är 16 grader sol på Portugals sydkust och strålande förutsättningar.

Du var i Portugal nyligen med landslaget. Hur gick det tycker du?

– Det kändes bra. På träningarna var det svårt att visa upp sig, det var en del taktiska träningar, och inte mycket med boll. Men på matchen gick det bra, jag hade tre lägen i första halvlek som jag kunde göra mål på.

Elfsborg är ett av lagen i allsvenskan som verkligen haft kontinuitet på tränarposten. Jimmy Thelin tog över inför 2018 och har kunnat jobba metodiskt med sitt spelsätt även om det varit en viss ruljans i spelartruppen. I år har laget på nytt en stark upplaga.

När kan Boråsklubben gå hela vägen och vinna en titel?

– Alla lag i hela Allsvenskan vill ju vinna. Det finns inget lag som går in i en säsong och säger att vi vill förlora. Det är klart att alla här vill att vi ska vinna en titel. Det var ju ett tag sedan vi vann. Man får försöka göra det så bra som möjligt så får man se hur långt det tar en. Det är viktigt att hålla en jämn nivå också. Det får inte bli för svajigt, utan få en jämn grund. Det var problemet förra året, då var det för många dåliga matcher.

”Då är du körd på direkten”

Vissa menar ju att Elfsborg saknar den här pressen som finns på storstadslagen och att det kan vara en faktor. Vad säger ni spelare om det och ligger det något i det?

– Jag tror att det både kan vara positivt och negativt att man inte har den här superpressen på sig ibland. När folk inte tror på en och man överraskar då klankar de inte ner på en på samma sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det var lite mitt tankesätt när jag kom till Elfsborg och att man inte ska ha den pressen på sig som ung spelare. Man vill ju som ung spelare slussas in på ett bra sätt så att man inte behöver ha den pressen på sig som man har i Malmö FF, AIK, Hammarby och Djurgården.

– Kommer du in i de lagen och gör en dålig match så är man nästan körd på direkten. Det kände jag i Elfsborg att man inte är det här. Man har inte den pressen på sig. Alla vill att Elfsborg ska vinna men gör man inte det, och kommer tvåa eller trea, så är det ändå ”okej”. Men när man väl vinner är det positivt och vi är en klubb som vill ligga så högt upp som möjligt. Vi vill ta Europaplatser och gå för guld. Jag menade lite att det kan både vara bra att inte ha den pressen på sig, men det kan också vara bra på ett annat sätt om man har pressen på sig. Jag hoppas du förstår tanken.

Det var mycket rykten kring dig i fjol. Ett tag var du klar för Besiktas. Hur var det för dig att uppleva skriverierna?

– Det är så klart kul. Jag sa ju att jag ville gå, det var intressant för mig, men det blev inte av. Jag har tagit en lärdom av det och man ska inte tänka på det för mycket. Man ska inte tänka på att man ska gå innan saker och ting är klara.

– Nej, det var kul att läsa, men det samtidigt mycket skitsnack i media när vissa skriver att man var klar som i det fallet. Jag var ju så långt ifrån klar. Min relation till Stefan Andreasson är grym också och vi snackar ju i princip varje dag om hur allt går. Jag visste mer än alla andra och hur allt gick från Elfsborgs sida och även intressenterna.

Expressen avslöjade för drygt en vecka sedan att AZ Alkmaar ville värva Jacob Ondrejka. Elfsborgs klubbchef hade ett möte med AZ i Holland men Boråsklubben tog tillsammans med spelaren ett beslut om att inte sälja nu i januari. I stället talar allt för en affär i sommar.

– Jag vet inte så mycket om det. Det finns ett intresse. AZ är en bra klubb. Men är de på riktigt intresserade och vill köpa mig så får de komma med det också, säger han.

Vill till Holland i framtiden

Var det snack mellan klubbarna?

– Jag vet inte. Jag hörde att det var något bud eller så men jag hade inte hört något om det. Jag visste om att dom skulle snacka, Stefan sa det till mig, men sedan att det skulle vara något seriöst det vet jag inte.

– Jag ville inte lämna under det här transferfönstret. Det var inget som lockade. Om jag ska gå så vill jag komma in i en försäsong i den klubben jag ska till. Det brukar vara på sommaren. Det är viktigt att vara med från början. Kommer man in mitt i säsongen vet man kanske inte hur spelsystemet funkar. Det är nog så jag tänker.

Vill du till holländska ligan?

– Ja, Holland lockar. Jag tror att min spelstil passar bäst där. Jag får utmana mycket, jag är rätt så snabb med min fart, och kan komma till skott. Det är en offensiv fotboll där och det kan nog gynna mig.

Vad har du för bild av AZ som klubb?

– Det är ett perfekt steg egentligen. Om det stämmer att de vill ha mig. Jag har snackat lite med Jesper Karlsson och han trivs där borta. Man har koll på de flesta klubbarna där borta, även Groningen, på grund av Paulos Abraham. Jesper trivs i AZ så som jag har förstått det som. Han har inget negativt att säga. Det är en storklubb men att de inte har pressen som Ajax, Feyenoord och PSV.

Ondrejka tvekar inte när undertecknad frågar ifall han är redo för steget utomlands.

– Jag är redo. Jag tycker det. Men man vet ju heller aldrig förrän man gjort det. Vissa säger slå igenom ordentligt först, andra säger ta den när du får chansen. Ingen vet egentligen.

Han tillägger:

– När man får chansen, och känner sig redo, då ska man ta den.

Vill du förlänga med Elfsborg? Dom vill ju.

– Vi får väl se säger jag. Det är det enda jag kan svara.

Har du fått ett erbjudande?

– Inget på bordet.

Vad vill du uträtta i år?

– Jag hoppas ju på att jag gör det bättre än vad jag gjorde förra året i alla fall, speciellt med poäng och den här biten. Jag vet hur mycket poäng jag vill göra med det behåller jag för mig själv. När jag sa det förra året öppet så gick det åt helvete (skratt) så jag håller det för mig själv i år. Målet är att vara mer jämn hela säsongen.

Elfsborgs Jacob Ondrejka och klubbchef Stefan Andreasson. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

Jacob Ondrejka slog igenom i Landskrona Bois. Han är från stan och har även lillebrorsan William Ondrejka i Landskronas a-lag. Trots att Jacob lämnat så har han full koll på sitt gamla lag.

– Jag var på deras match mot IFK Värnamo i förra veckan. Jag har galet bra koll på Bois, känner i princip hela laget, tränarna och klubbchefen. Jag har bra koll på klubben.

Hur bra kan lillebror bli?

– Han har haft det lite jobbigt. Han har en jobbig position, han är mittback och är 17 ska fylla 18 år. Det är en jobbig position att ha som ung. Jag hoppas att han fortsätter utvecklas. Vi får se vad det blir i år.

Är Stefan Andreasson redan där och drar i brorsan?

– Nej, det är mest vår sjukgymnast som är på och frågar. Men han har inte kommit dit än.

Vad vill du uträtta med Elfsborg innan du drar?

– Jag vill göra så mycket poäng som möjligt, det är mitt individuella mål. Jag vill vinna något också, det hade varit magiskt. Det är det jag tänker. Man har ju några här som vunnit något.

Sedan sneglar Ondrejka bakom axeln där Johan Larsson precis avslutat en intervju och vandrar bort mot hotellet.

– Johan har ju några titlar både i Sverige och Danmark, säger Ondrejka.

Hur är Johan i omklädningsrummet?

– Han är kapten. Vi vet var vi har honom. Sedan har vi två en väldigt bra relation, vi sover tillsammans på alla bortamatcher. Folk tror ju inte på det att yngst och äldst funkar tillsammans med det gör det ju. Vi är en bra kombination.

Vem somnar först?

– Det är alltid Johan. Han går alltid och lägger sig med en film, fan jag tycker det är skitjobbigt att höra det i bakgrunden.

– När han somnar slutar det med att jag får stänga av hans iPad till slut ändå. Men Johan är på mig att ”gå och borsta tänderna” hela tiden. Det är en storebror.