I måndags sålde BK Häcken Kristoffer Lund, 21, till Serie B-klubben Palermo för omkring 30 miljoner kronor. Bara några timmar senare presenterades ersättaren Jacob Barrett Laursen, som representeras av samma agentfirma som den sju år yngre landsmannen.

I juli 2022 skrev han på ett 3,5-årskontrakt med Standard Liège, men sejouren där blev alltså bara ettårig. Efter att inte ha fått livet vid sidan av fotbollen att stämma ville han bort.

– Belgien var en tuff period för oss. Jag fick spela från start direkt när jag kom och allt gick superfint, men när vi fick vår dotter för elva månader sedan började problemen. Det var något med födseln som inte var så bra och vi fick ingen hjälp alls. Det var svårt för mig att koncentrera mig och göra mitt jobb på planen när det var 117 andra saker att fixa när jag kom hem. Till slut fick vi åka hem till Danmark för att få hjälp, säger Jacob Barrett Laursen.

Han berättar att språket var ett stort hinder i vardagen. Liège ligger i sydöstra Belgien och där är det franska som gäller.

– Ingen pratar engelska. Ingen. De förstår inte vad man säger. Många saker som hänt utanför planen har påverkat mig. När du inte är där till 110 procent (mentalt) är det klart att du inte presterar, fortsätter 28-åringen, som skrivit på ett kontrakt med BK Häcken över 2025.

När affären blev klar lät inte reaktionerna i Belgien att vänta på sig. Supportrarna verkar ta flytten med ro.

”Ahahaha worst player all time, good luck with this trash”.

”28 games, 28 disaster”.

”Thanks for the cash, Good luck, you’ll need it”, var några av kommentarerna på X, tidigare Twitter.

”Mycket avundsjuka för att vi tjänar bra”

Jacob Barrett Laursen ler när han får höra vad som skrivits på sociala medier.

– Generellt sett är supportrarna där nere bra, men så fort laget inte presterar så blir de arga. Inte bara på mig utan på alla. De kan bua även om vi leder med 2-0 om de har hakat upp sig på något. Det är mycket avundsjuka också bara för att vi tjänar bra med pengar.

Standard Liège slutade sexa i tabellen i våras. Året innan Jacob Barrett Laursen anslöt kom laget på plats 14.

– Då tog sig supportrar in på anläggningen och hamnade i slagsmål med spelarna. De är riktigt bra när det går bra, men om du inte presterar får du höra det direkt. Vi hade en norrman som alla supportrar hatade när han kom. Han blev utbuad hela tiden, men så gjorde han ändå en bra säsong i fjol och nu älskar alla honom. Det är så det är där.

Jacob Barrett Laursen i en Bundesligamatch med Arminia Bielefeld. Foto: VALERIAWITTERS / BILDBYRÅN

Nu väntar en annan typ av hetluft för vänsterbacken som representerade Juventus ungdomslag innan karriären fortsatte i Odense och tyska Arminia Bielefeld.

Guldstrid – och playoffspel mot skotska Aberdeen om en plats i Europa Leagues gruppspel.

– Det känns superspännande att komma hit och laget spelar en otroligt attraktiv fotboll. Totalt sett är det ett väldigt bra paket för mig och min familj.

”Konstgräs är nytt för mig”

Beskriv dig själv som spelare.

– Jag är offensivt lagd och slår fina inlägg. Jag är bra på små ytor och kortare passningar och kan även vika inåt i planen, jag har gjort ett par mål därifrån.

Kristoffer Lund har flyttat till Sicilien. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Som Kristoffer Lund ungefär?

– Han är lite snabbare tror jag, haha.

Vad har du fått för intryck av BK Häcken?

– Superbra. Alla är väldigt välkomnande och hjälper mig på bästa sätt, och anläggningen är ju mer eller mindre helt ny. Sedan måste jag vänja mig vid konstgräs, för det är nytt för mig. Det kommer att ta ett tag och musklerna blir nog ömma i början.

Det blev två starter i ligaspelet med Standard Liège innan det stod klart att han skulle lämna, så han har matchtempo i kroppen och är beredd att starta mot Aberdeen även om det kanske är för tidigt med bara ett fåtal träningar i gulsvarta kläder.

– Det är upp till tränaren att bestämma, men jag är helt redo. Det viktigaste för mig nu är att snabbt komma in i det och lära känna mina lagkamrater.

Kan säkra 100 miljoner

BK Häcken börjar hemma på Bravida Arena på torsdagskvällen, returen spelas en vecka senare i Skottland. Vinnaren kan i runda slängar säkra 100 miljoner kronor, förloraren får nöja sig med gruppspel i Conference League vilket innebär intäkter på omkring 50 miljoner, enligt Hisingsklubbens egna beräkningar.

– Jag tror att vi har en bra chans. Framtidsmässigt kan det här betyda väldigt mycket för föreningen, säger Jacob Barrett Laursen.

