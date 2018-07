Erik Johansson startar sin första match för Djurgården efter att han anslutit från FC Köpenhamn. Mittbacken fick dock se sitt lag hamna i ett tidigt underläge.

Efter en kvart spelad slog Andreas Isaksson en dålig inspark som Häcken direkt ta kontroll över på mittplan och gå till omställning. Paulinho fick bollen och avancerade mot Djurgårdens straffområde men sköt i stället från håll.

Skottet var dugligt men såg inte alls otagbart ut för Isaksson som inte förmådde stoppa bollen från att gå i mål. Mardrömsinledning av matchen för den rutinerade Isaksson.

”Inte hans bästa åtta sekunder”

Discoverys Jonas Dahlquist uppmärksammade målet på Twitter.

”Inte Andreas Isaksson åtta bästa sekunder i karriären”, skriver Dahlquist.

Efter den tunga inledningen kunde DIF jämna ut via Jacob Une Larsson. Det såg länge ut som att det inte skulle bli fler mål i matchen, men Aliou Badji fixade 2-1 till Djurgården i matchens absoluta slutminuter.

– Jag brukar starta på bänken, så varje gång jag får chansen att komma in på plan måste jag ta den, säger Badji i C More efter matchen.

– Målet var ju i sista minuten, ett bra mål. När jag såg Nicolas gå för den såg jag att jag skulle vara först på bollen och sen var det lätt att lägga in den, fortsätter han.