Resultaten har i helgen inte gått med topplagen i allsvenskan.

Frågan var då inför mötet på Studenternas om AIK skulle ge sig själva chansen att greppa ett sista halmstrå för att hänga på i kampen om de främsta topplaceringarna.

Det var dock inte så mycket som tydde på det i den första halvleken. Bland annat då den slutade 0–0.

– Vi har inga bra inlägg, inga bra avslut. Du kan inte alltid ha det perfekta målet i fotboll, sade John Guidetti som startade för första gången sedan i augusti.

Guidetti ropade på straff

Men i andra halvlek var det hemmalaget som tog ledningen efter lite mer än timmens spel.

Då var det Tim Björkström som var sist på bollen efter en hörna. Han fick då chansen att fira rejält efter sitt 1–0-mål.

AIK kom dock tillbaka.

För efter en stökig situation, då en förbannad Guidetti hamnat i luven på Marcus Mathisen, fick laget hörna med kvarten kvar.

– Jag tror att de är irriterade på Mathisen och att han gör någon gest mot AIK-fansen, sade Nordin Gerzic i Discovery plus.

Poängräddaren kritisk

I efterdyningarna av en av dem slog Sebastian Larsson in bollen och hittade Sotirios Papagiannopoulos som nickade in 1–1.

– Det är en bra hörna. Vi får energi och då tänker vi att vi kan vinna matchen, säger målskytten i Discovery plus.

När matchklockan precis tickat över 90 spelade minuter ropade John Guidetti sedan på straff. Detta sedan han gått omkull i straffområdet. Men Adam Ladebäck blåste inte.

Närmare än ett försök till cykelspark från Guidetti, som slutade i en inspark, i minut 94 kom inte AIK.

– Det är för dåligt. Ännu en gång har vi chansen att knappa in. Men vi kommer ut och släpper in mål på fasta. Vi måste göra två men lyckas inte, säger Papagiannopoulos till Discovery plus.

– Vi är inte tillräckligt fokuserade på fasta. Framåt skapar vi lägen men är inte tillräckligt noggranna. Det är tungt.

”Tyckte att jag hetsade för mycket”

Efter matchen mötte John Guidetti inte media, men det gjorde den andra parten i tumultet som uppstod under matchen: Marcus Mathisen.

Han förklarar det hela på följande vis.

– Jag blir jätteglad över att ha räddat ett mål, jag blev lite för hetsig. Jag tycker ändå det var en bra nivå, fansen hetsade lite och jag hetsade tillbaka. Jag och Guidetti pratade ut efteråt om det. Det är inga konstigheter.

Vad sade han?

– Han tyckte att jag hetsade för mycket. Jag tyckte att jag firade och att jag förhindrade ett mål men jag fattar att dom tolkade det som hets mot deras supportrar.

Under stora delar av resten av matchen sjöng också AIK-supportrarna om honom. Detta i form av en ramsa i mindre smickrande ordalag.

– Jag hörde bara ”Sirius nummer sex”, det var det enda jag hörde. Det är kul - jag gillar när dom hetsar lite. Det ger mig mer vilja och jag blir taggad av det, säger Mathisen.