AIK har varit i knipa hela säsongen, men har på senaste tiden under Henning Bergs ledning börjat plocka lite poäng. Så även på söndagseftermiddagen på den småländska östkusten då det blev 1-1 mot Kalmar.

Mitt i en bra AIK-period kunde Kalmar ta ledningen i matchen. Robert Gojani såg att Mads Thychosen inte hängde med finska anfallsesset Simon Skrabb. Först kom ett avslut på mål, som dessvärre för Nordfeldts del hamnade rakt hos Skrabb igen. Denna gång gjorde han inget misstag och satte ledningsmålet för de rödvita.

– Det är en fantastisk passning ”Robban” slår och jag försöker skjuta den i backen så den blir oberäknelig för Nordfeldt. Det är lite flyt att den studsar på mig och in igen, äntligen hade jag lite flyt också, säger han.

Mads Thychosen var besviken på sig själv efter Kalmars ledningsmål

– Det är inte bra nog av mig. Det är min sida som jag ska göra bättre. Kristoffer gör det bra så det är synd att den går in, men det är framför allt inte bra nog av mig, säger AIK-backen.

Nyförvärvet kvitterade efter ny tavla

Ioannis Pittas, 27, kom till AIK från Cypern i veckan. Direkt skulle AIK:arna få ett smakprov på vad anfallaren kan göra med en boll.

Anton Saletros lyfte upp en boll som Pittas, hungrig efter mål, tog emot på djupet och satte dit 1-1 på ett tillslag. Han tycker dock inte att han är i toppform än.

– Jag vet inte riktigt men det var lång tid sedan jag spelade, så jag behöver några veckor tills jag kan nå dit, säger Pittas.

Målskytten är nöjd med sin flytt till huvudstadslaget i Sverige.

– Det var en stor möjlighet för mig att komma hit till Sverige och AIK, och jag vill ta tillbaka detta lag till där de hör hemma igen, säger han.

– Jag gjorde mål och hjälpte laget, det är det viktigaste.

Gojani: ”Jag sätter mig i en skitsituation”

Men samtidigt går det inte att bortse från Ricardo Friedrichs fortsatta formsvacka. Avslutet från Pittas är hårt och välriktat, men går samtidigt via målvakten och in. Trots att brassen är på bollen och har allt utrymme i världen, lyckas bollen gå in bakom honom. Efter att ha blivit utvisad två gånger på tre matcher i allsvenskan stod han nu för en ny blunder, som kostade Kalmar två poäng.

Mot slutet tog AIK över matchen, men fick inte in bollen. För Kalmar visades Robert Gojani i ut på stopptid – efter att först ha kapat en motståndare för att sedan sparka bort bollen.

– Jag sätter mig i en skitsituation, samtidigt som jag tycker att Klitte kan ha lite känsla. Men han gör sitt jobb och följer regelboken. Det är absolut gult på det första, men det andra tycker jag han kan ha lite känsla i. Det är surt, men det är så det är, säger Gojani om de dubbla gula korten.