Som 21-åring spelade Joachim Björklund semifinal i EM på hemmaplan. Som 23-åring var han nyckelspelare i Sveriges bronslag från VM-slutspelet i USA 1994. Efter en lång och framgångsrik karriär som spelare hade den tidigare mittbacken inga planer på att bli tränare.

Men saknaden efter adrenalinkicken och tävlingsnerven blev för stor. Så när hans bästis från tonåren, Jesper Jansson, ringde för att värva honom som assisterande tränare till Hammarby i februari i år, var det ingen tvekan för den nu 48-årige smålänningen.

Joachim Björklund: ”Helt perfekt i Hammarby”

– Jag kom sent in på tränarbanan om man jämför med många andra tidigare spelare, som säkert funderade på det direkt när de lade av.

– Jag tog några år där jag var scout för Valencia och jobbade för tv. Det var Canal Plus som senare blev C More och sedan var jag expert för Kanal 5 som hade landskamperna. Det var ett par jobb för tv som jag höll på med ett tag, men sedan ville jag känna tävlingsnerven igen och just den hade man saknat. Lättaste sättet att få den var ju att bli tränare. Så jag gick mina kurser, blev tränare för Valencias akademilag och sedan gick det ganska fort.

– När Jeppe (Hammarbys sportchef Jesper Jansson) ringde var det inget snack, jag sa ja på en gång och dagen efter var jag i Portugal på deras träningsläger, säger han.

Hur har tiden varit i Hammarby sedan du kom till klubben?

– Det har varit skitkul. Helt perfekt. Bra klubb, bra kolleger, bra spelare och allt runtomkring är mycket bra. Det är en ynnest att få jobba i en klubb som Hammarby och det känns också som vi är på rätt väg och att vi har något riktigt bra på gång.

– Sedan får vi se när vi når vårt max, om det är om ett år, två år eller tre år. Det är riktigt hård konkurrens bland lagen i allsvenskan.

Björklund menar också att försäljningarna som Hammarby har gjort är extremt viktiga och kommer betyda mycket för klubbens satsning.

– Att man har publiken bakom sig i Hammarby är inget nytt, men att klubben sköts professionellt, att man har en plan och att man sedan får till sådana försäljningar som vi har gjort med Neto Borges, Kossonou Odilon och Joseph Aidoo, det är något nytt i klubben. Vi är redo att ta nästa steg och ska visa det så fort som möjligt.

Hur ser uppdelningen mellan dig och Stefan Billborn ut?

– Vi delar på det rätt mycket, även om det är Stefan som är huvudtränare. Sedan stöter vi och blöter det mesta. Samma sak med träningarna, där delar vi upp så att man orkar driva träningen på ett bra sätt. Samma person kan inte gå ut och gapa 90 minuter sex dagar i veckan, där har vi delat upp det lite.

– Det är bra för spelarna också att få höra en annan röst ibland.

Och du har hand om det defensiva?

– Ja, men sedan är det här inte amerikansk fotboll. Det är helheten som är viktigast och där är det samma för Stefan. Vi ska ha ett spel där vi har mycket boll och spela en offensiv fotboll, då går det inte att dela upp det i försvar och anfall, utan det är helheten.

– Vi har valt en liten svårare väg där, men som vi tror på. Vi är medvetna om att vi tar stora risker i försvarsspelet då vi försöker pressa högt i alla matcher. Det är ett risktagande, men vi tycker att helheten för oss blir bättre.

– Sedan kommer det att krävas att vi släpper in mindre mål. Ska vi vara med och utmana om guldet kan vi inte släppa in lika mycket mål som vi har gjort. Vi kan liksom inte göra sex mål varje gång, gör vi det behöver vi ju inte träna försvarsspel. Men vi måste se till att vinna de jämna matcherna.

Vad behöver ni skruva på där tycker du?

– Vi tyckte att vi var på rätt väg förra året, det tycker vi fortfarande att vi är. Men sedan blev det en del ruljans på spelare. Vi har ju knappt spelat med samma backlinje i någon match den här säsongen och det har varit skador och avstängningar och lite annat som spelat in i det.

– Jämför också med förra säsongen då vi hade Björn Paulsen som spelade alla matcher, Neto Borges som spelade alla matcher, Johan Wiland som spelade alla utom sista fem och även Junior som vi hade då.

Tänker inte på egna spelarkarriären

Björklund menar att kontinuiteten inte funnits där i år.

– Det var innan säsongen och tittar du nu är det olika konstellationer hela tiden. På sikt vill man spela ihop en backlinje och sedan ett centralt mittfält. Då kommer vi bli ännu farligare. Men just ruljansen på spelare och att vi inte kunnat spela in en backlinje är orsaken till att vi blandat och gett under våren.

– Vi har varit väldigt bra i några matcher, bland de bästa i Sverige när vi är som bäst. Sedan är vi dippat för mycket på bortaplan och det måste vi ändra på. Vi har haft problem att spela på riktigt gräs också. Men vi ska vara med och utmana om en Europaplats i år, det är målet.

Mittbacken Richard Magyar och tidigare Werder Bremen-anfallaren Aron Johannsson har precis värvats till klubben. Två spelare som vittnar om att en större satsning är på gång.

– Det ska bli väldigt intressant att se vad de kan bidra med. Sedan vet vi att det finns pengar att värva för, men frågan är om det är rätt läge att gå all in just nu? Då ska vi nog vara lite längre fram som lag för att göra det. Men visst, satsa lite borde man kunna och det tycker jag man gör när man tar in de här namnen.

Hur ofta tänker du tillbaka på din egen spelarkarriär?

– Inte så ofta faktiskt, det blir sällan att jag gör det. Jag ser hellre framåt. Och vem skulle jag snacka om min karriär med? Det är inte så att jag går fram till någon och säger: du, jag var rätt hyfsad i fotboll en gång i tiden, säger Björklund med ett skratt.

– Det är väl någon gång när vi träffas vi som spelat ihop tidigare. Tomas Brolin fyllde 50 år häromveckan, då var det ju några stycken där då, inte för att man går och snackar så mycket om karriären då, men man blir påmind om det i alla fall. Det var ändå inte så mycket att slå sig för bröstet för.

Men där är Björklund blygsam. Mittbacken har ett VM-brons, tre SM-guld med IFK Göteborg, två Champions League-finaler med Valencia, Champions League-kvartsfinal med IFK Göteborg och två skotska ligatitlar med Glasgow Rangers på meritlistan. Dessutom har han vunnit både spanska och skotska cupen.

– Det var väl en bra karriär. Trots tvivelaktig talang så fick jag mycket ut av den, säger han och ler ännu bredare.

Vart upplevde du den bästa tiden som spelare?

– IFK Göteborg och Valencia. Det vi gjorde med Blåvitt går väl inte riktigt att förstå för de svenska klubblagsfansen nu, i alla fall inte för de som är lite yngre. Att vi vann en Champions League-grupp med Manchester United, Barcelona och Galatasaray i och sedan gick till kvartsfinal mot Bayern München, en match som vi dessutom borde vunnit. Det är nog svårt att ta in för många i dag.

– Det kommer nog ta ett tag innan någon svensk klubb kommer dit igen. Men det var andra förutsättningar så klart, det var innan Bosmandomen.

Hyllar ”Gazza”, Laudrup, Mendieta och Brolin

Du var också i Glasgow Rangers, där du var lagkamrat med Paul Gascoigne. Hur var han som lagkamrat?

– En fantastisk person och en oerhört snäll kille och människa. Sedan är väl hans privata liv väl dokumenterat och att han hamnat lite snett. Största problemet för han var att han var för snäll. Det var många som utnyttjade honom under åren. Nu kommer många ihåg pajasen Paul Gascoigne, men han var ju en fantastisk fotbollspelare under några år. En av världens bästa fotbollsspelare under perioder under 1990-talet. Första tiden i Glasgow Rangers var han fantastisk. Han gjorde väl 20 mål och 20 framspelningar under en säsong. Det var direkt efter EM 1996 som han gjorde succé.

– Andra året tog hans privata demoner över tyvärr. Han kunde få för sig precis vadsomhelst utanför planen, säger Björklund och fortsätter:

- Många historier är ju väl kända. En gång gång fick han för sig att han skulle köra vår spelarbuss. Från parkeringen till träningsanläggningen. Det var väl ett par hundra meter han skulle köra, men innan han var framme hade han krockat den. Vad han nu skulle i spelarbussen att göra. Men han var en skön lirare.

Vem är den bästa du har spelat med?

- Vi har ju snackat om ”Gazza” redan och han är ju så klart en av dem. Brian Laudrup spelade jag med i Rangers också. Även Gaizka Mendieta i Valencia var riktigt bra.

– Brolin så klart. Sedan var det rätt tacksamt att ha Stefan Schwarz och Jonas Thern framför sig i landslaget också. De var inte många som de släppte förbi och om de nu släppte förbi någon spelare så var de väl halta eller skadade när jag skulle ta hand om dem, säger Björklund och skrattar.

Har du mycket kontakt med de från VM-laget 1994?

– Ja, det har jag . Man springer ju på dem rätt ofta. Många jobbar ju inom fotbollen. Kennet Andersson är den jag har haft bäst kontakt med. Brolin och även Patrick Andersson.

– Det blir mer kontakt nu än innan jag bodde i Valencia.

Framgången 1994 gjorde att ni blev tajta?

– Ja, vi levde ju tajt ihop i nästan sex veckor inför och under VM 1994. Många var ju även med EM 1992. Det var många bra killar i laget och det är alltid lika kul att träffa dem, även om det inte blir så ofta.