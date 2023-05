Den allsvenska säsongen hann bli 66 minuter lång, sedan hamnade domarna i fokus. På Eleda Stadion gick Malmö FF:s Anders Christiansen omkull i en duell med Kalmar FF:s Lars Sætra. Mohammed Al-Hakim satte pipan till munnen och pekade på straffpunkten. Lars Sætra hade väldigt svårt att acceptera det beslutet.

– Domarna i Sverige behöver VAR för de är för dåliga. De gör fel på fel hela tiden, dundrade mittbacken efter matchen, som Malmö FF vann med 1–0 efter att Isaac Kiese Thelin hade slagit in den tilldelade straffsparken.

Malmö FF besegrade Kalmar FF med 1–0 i den allsvenska premiären. Målet kom efter en straffspark – som syndaren Lars Sætra rasade över. Stefan Johannesson hade senare kontakt med Kalmar FF – under vilken Lars Sætra bad om ursäkt för sitt uttalande. ”Vi löste det på ett bra sätt”. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Degerfors IF:s Diego Campos bet Hammarby IF:s Edvin Kurtulus under deras premiärmöte. Han borde ha tilldelats ett rött kort, men klarade sig undan det – och avstängning. Det kom aldrig in någon anmälan. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN IFK Göteborgs Sebastian Ohlsson kapades av IFK Värnamos målvakt Pilip Vaitsiakhovich. Huvuddomare Adam Ladebäck borde ha dömt straff, men missade situationen. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Några timmar senare var det dags igen. På Tele 2 arena blåste Andreas Ekberg frispark snarare än att lämna fördel när IF Brommapojkarna kontrade på Djurgårdens IF. Det fick Olof Mellberg att tappa fattningen. Från sidlinjen hördes BP-tränaren gasta:

– Vad håller ni på med? Ta av den där domaren nu. Det hade blivit friläge. Vilket jävla skämt. Jag vill byta domare. Det vill jag göra.

Under den första allsvenska omgången gick det också att hitta en missad straff mellan IFK Göteborg och IFK Värnamo samt ett missat bett mellan Hammarby IF och Degerfors IF. Det var lite av en domarmässig mardrömsstart.

På konstgräsplanen utanför Sollentuna Fotbollshall leker en grupp skolungdomar. Vid dess sida står fyra allsvenska huvuddomare. Fredrik Klitte, Adam Ladebäck, Kristoffer Karlsson och Granit Maqedonci är tidigt på plats till det som är den första domaravstämningen under 2023.

Under dagen ska omgång ett till sju av allsvenskan analyseras och diskuteras. Först ska det dock tränas. Skor sätts på, bollar plockas fram och självförtroenden stiger.

– Ta med att Granit är bäst på fotboll!

Mohammed Al-Hakim, Kaspar Sjöberg, Adam Ladebäck och Kristoffer Karlsson värmer upp. Foto: SVEN LINDWALL

Maqedonci jonglerar och försöker lägga upp bollen på nacken.

Har du spelat?

– Det kan man säga.

Fredrik Klitte himlar med ögonen.

– Korpen …

– Klitte!

Adam Ladebäck har joggat över till andra sidan planen. Nu tar han sats för ett inlägg.

– Cyklar du, eller?

Fredrik Klitte tvekar först. Sedan tycks han glädjas åt att något beslut inte behöver fattas. Bollen viner förbi honom.

– Med ett bättre inlägg så…

Kristoffer Karlsson välkomnar Glenn Nyberg med en kram. Foto: SVEN LINDWALL

Fyscoach Peter Glas, i blågul landslagsdress, samlar ihop domarna för ett träningspass. Foto: SVEN LINDWALL

I takt med att klockan närmar sig tio ansluter fler och fler domare till konstgräsplanen. Det hälsas, kramas – och pikas. Glenn Nyberg får motta det mesta, sen som han är.

Med alla på plats inleds träningen. Uppvärmning och sprints står på schemat. Även fotbollstennis. Det ska spelas äldre mot yngre. Det tycks vara extremt prestigefyllt.

– Känslan är go i gruppen.

Martin Ingvarsson ler.

– Ni såg det där ute?

Träningen har avslutats. Analys- och diskussionsmötet ska snart börja. Det hemliga, ska tilläggas. Inga utomstående släpps in. Det enda vi vet är att den allsvenskan inledningen står på schemat – och att den tidigare SM-guldtränaren Jörgen Lennartsson ska komma och hålla en föreläsning.

Innan dess hinner Martin Ingvarsson, Svenska fotbollförbundets domarcoach, slå sig ner i receptionen på Scandic Star i Sollentuna. Han har sällskap av Stefan Johannesson, domarbas.

– Det är lite speciellt, de är kolleger och konkurrenter, men jag tycker att vi har en bra sammanhållning i dag. Vi har lyckats förbättra miljön, fortsätter Ingvarsson.

Johannesson siktar högt: ”Vi håller en jättebra standard”.

Stefan Johannesson, till vänster, har titeln ”Head of International and Elite Referees”. Med andra ord: Domarbas. Martin Ingvarsson, till höger, är ”Coach Elitdomare”. Han har haft rollen sedan 2020. Foto: SVEN LINDWALL

Det är ju bra. Men mer intressant är att prata om vilken kvalitet den svenska domargruppen håller. Behöver de VAR för att de är för dåliga? Eller är de faktiskt rätt bra i förhållande till allsvenskans nivå? Vi använder den första allsvenska omgången 2023 som utgångspunkt.

Ingvarsson berättar att han har en lista där han skriver upp alla situationer där VAR hade ingripit – om verktyget hade funnits i Sverige.

– Vi hade fyra situationer i den första omgången, säger han.

Den missade straffen mellan IFK Göteborg och IFK Värnamo samt det missade bettet mellan Hammarby IF och Degerfors IF finns med där.

– Sedan två situationer i omgång fem, en i omgång sex och en i omgång sju.

Totalt därmed åtta felbedömda situationer på sju omgångar. Det är lägre än snittet 2022. Ett gott betyg?

– Det säkert någon som hojtar: ”Det var inte straffspark där”. Eller: ”Det borde ha varit straff där”. Men om man ska generalisera det så är jag nöjd, säger Ingvarsson.

Ändå har kritiken alltså funnits där under våren, både under och efter matcher. Martin Ingvarsson säger att han har lättare att förstå det förstnämnda, det som ofta sker i stridens hetta. Gällande det sistnämnda, vilket innebär uttalanden i media, hade Ingvarsson önskat ett annat tonläge.

– Ingen domare vill göra dåliga prestationer eller fatta fel beslut. Fel vill inte spelare eller ledare heller göra, är jag övertygad om. Men en gemensam nämnare är att ibland blir det fel. Tränare gör fel, spelare gör fel och domare gör fel. Utefter det hade jag önskat en större förståelse och respekt för domares eventuella misstag när det görs uttalanden efter en match.

Tillbaka till det positiva med våren.

– Vi har en del nya, yngre domare som har dömt väldigt bra. Det är roligt att de har tagit steget som vi har hoppats på. Eller hur?

Ingvarsson tittar på Johannesson.

– Absolut. Konkurrensen har skärpts.

Ingvarsson igen:

– Jag tittar rätt mycket på fotboll från Danmark, Norge och Nederländerna. När jag jämför är jag glad över truppen som jag har att jobba med, utan att för den skull säga att de är sämre i andra länder.

SITUATIONER SOM SKULLE HA KORRIGERATS MED VAR Omgång 1 • Djurgårdens IF – IF Brommapojkarna (3–1): Djurgårdens IF:s 1–0-mål, gjort av Hampus Finndell, skulle ha dömts bort för offside. Nu godkändes det. • IFK Göteborg – IFK Värnamo (0–1): IFK Göteborg skulle ha tilldelats en straff när IFK Värnamos målvakt Pilip Vaitsiakhovich kapade Sebastian Ohlsson. Nu klarade han sig utan bestraffning. • Hammarby IF – Degerfors IF (3–1): Degerfors IF Diego Campos skulle ha tilldelats ett rött kort när han bet Hammarby IF:s Edvin Kurtulus. Nu klarade han sig utan bestraffning. • IF Elfsborg – BK Häcken (0–2): BK Häckens 0–1-mål, gjort av Bénie Traoré, skulle ha godkänts. Nu dömdes det bort för offside. Omgång 5 • Malmö FF – Hammarby IF (4–2): Malmö FF:s 4–1-mål, gjort av Isaac Kiese Thelin, skulle ha dömts bort för offside. Nu godkändes det. • Halmstads BK – IF Brommapojkarna (0–2): Gabriel Wallentin skulle ha tilldelats ett rött kort när han rev ner Nikola Vasic. Nu klarade han sig med ett gult kort. Omgång 6 • BK Häcken – Djurgårdens IF (4–1): Djurgårdens IF:s 0–1-mål, gjort av Joel Asoro, skulle ha dömts bort för offside. Nu godkändes det. Omgång 7 • Djurgårdens IF – Kalmar FF (3–1): Kalmar FF: 2–1-mål, gjort av Mileta Rajovic, skulle ha godkänts. Nu dömdes det bort för offside. Not: Vad gäller Malmö FF:s tilldelade straff mot Kalmar FF i omgång 1 säger Martin Ingvarsson: ”Det var ingen VAR-grej, det var en bedömning. Man kunde döma straffspark, men det hade också varit okej att fria”. Visa mer

Samtidigt, om man tar ett bredare perspektiv än de första sju allsvenska omgångarna 2023, så har Sverige just nu inte en enda domare i Uefas högsta kategori ”Elite”. Nederländerna har två, till exempel.

Och under de tre senaste stora mästerskapen på herrsidan har bara en match dömts av en svensk domare (Andreas Ekberg, Österrike–Nordmakedonien under EM 2020). Det är ingen smickrande statistik.

Inte blir det bättre när man tittar på blågula domarinsatser i Champions League och Europa League. 2015 och 2016 var de närmare 30 till antalet. Ifjol ”bara” 16.

Martin Ingvarsson och Stefan Johannesson menar att allt det där beror på en generationsväxling. Och att Sverige tidigare nästan var överrepresenterat av domare på den allra högsta nivån.

– Eftersom Jonas (Eriksson) slutade innan han skulle sluta hade vi ingen som var där. Ekberg (Andreas), Mohammed (Al-Hakim) och Glenn (Nyberg) var inte framme då. Hade Jonas hållit på i ett eller ett och ett halvt år till hade de kunnat vara lite mer stand by, säger Ingvarsson.

Johannsson tillägger:

– Nu har vi byggt upp det. Ekberg, Mohammed och Glenn är högt upp.

Just nu placerade i kategorin ”First”, precis under ”Elite”.

– Vi har haft ett bra utfall här på sista tiden med tre stycken uttagningar av rätt så hög rang. Glenn (Nyberg) åker till U20-VM i Argentina, Al-Hakim (Mohammed) dömer U21-EM och Adam (Ladebäck) U17-slutspel. Någonstans är vi nöjda med att de gör bra prestationer.

Inför analys- och diskussionsmötet har Martin Ingvarsson plockat ut matchklipp som ska gås igenom. Allt ska ske bakom stängda dörrar, utom när fyscoach Peter Glas går igenom domarnas träning. Han har inga hemligheter. Foto: SVEN LINDWALL

Bättre ska det dock bli. Från och med i år jobbar domarna efter strategin ”Bäst i världen”. Det är dit de vill.

– Den är satt av vår förra domarkommité. Den är väl inte fel i sig, säger Johannesson.

– Men lite abstrakt, tillägger Ingvarsson.

– Ja, hur mäter man det?, konstaterar Johannesson.

– Man kan skala ner det lite egentligen. Det vi har sagt är att vi vill ha med domare till alla stora mästerskap. Det är målet.

Strategin sträcker sig till 2034. Är det först då ni vill börja ha med domare till stora mästerskap igen?

– Vi ska ha med domare i mästerskap långt innan dess. Det tror jag att vi kommer ha också.

Hur nära målet tycker du att ni är?

– Jag skulle säga att vi är supernära. Det kan vara en, två matcher så har du en domare som är högst upp. Så snabbt kan det gå.

EM i Tyskland 2024, finns det en svensk domare med där?

– Jag tror det. Absolut.

Elitdomare, superettan (13) • Adi Aganovic • Andreas Dufva-Johansson • Rinon Hasani (Uppflyttad från Ettan inför 2023) • Oscar Johnson • Magnus Lindgren • Erik Mattsson (Uppflyttad från Ettan inför 2023) • Per Melin • Farouk Nehdi • Tess Olofsson (Fifa-domare) • Fredrik Oppong • Martin Strömbergsson • Richard Sundell • Enzo Vesprini Not: Sju av domarna har möjlighet att vara heltidsanställda. Inte alla har valt att utnyttja den möjligheten utan jobbar med annat vid sidan om. Not: Är man klassad i superettan kan man även döma i allsvenskan. Visa mer

Det finns dock utmaningar att lösa för att lyckas bli, som strategin säger, ”Bäst i världen”. Resursfrågan är en. Martin Ingvarsson och Stefan Johannesson menar att de behöver mer pengar. Till träningsläger, bättre utrusning och mer återkommande träffar.

– Det är ofta så att vi vill ha bra domare, men det är ingen som är så sugen på att pröjsa för det, säger Ingvarsson.

Det förs en pengadiskussion med Svenska fotbollförbundet och Svensk elitfotboll.

Återväxten är en annan. Martin Ingvarsson säger att den är god, att det finns domare i superettan och Ettan som gör bra i från sig, men att de saknar en supertalang.

– Där är vi lite på jakt. Vi har sagt: ”Ser ni någon som är en talang – slå larm”. Om vi får fram en supertalang ser andra det och då kanske det blir attraktivt att satsa. Andra ser att det kan gå snabbt.

Både Martin Ingvarsson och Stefan Johannesson tycker att domarnivån har höjts i Sverige de senaste åren. Och att de närmar sig målet att bli ”Bäst i världen”. ”Organisationsmässigt och domarmässigt har vi kommit en bra bit på vägen”, säger Johannesson. Foto: SVEN LINDWALL

Johannesson:

– En supertalang, absolut. Det lockar andra. Sedan vill vi ha upp en domare på den högsta nivån så att vi får en idol. Ta Jonas Eriksson som var där senast, det genererade mycket neråt.

– Jag var i Polen och kollade på en domare nyligen. Där säger man: ”Barn vill inte vara spelare i Polen i dag, de vill vara Marciniak (Szymon)”. Efter hans VM-final vill alla vara fotbollsdomare. Han är den största fotbollsidolen de har i Polen i dag. Det är rätt häftigt.

Fler utmaningar? VAR. Den kanske största av dem alla.

Allsvenskan är en av få ligor i Europa som ännu inte har infört videodomarsystemet. Ingvarsson och Johannesson betonar att domarkvaliteten blir lidande av det. Även att det kommer bli omöjligt att klara av ”Bäst i världen”-strategin utan att VAR implementeras.

– I dag har vi bara tre som får döma med VAR. Ekberg (Andreas), Mohammed (Al-Hakim) och Glenn (Nyberg). De undrar vad vi håller på med, Uefa. De fattar ingenting, säger Ingvarsson.

– Det är klart att det kan påverka rekryteringen också. Alla siktar på att komma till VM och Champions League. Som det är just nu är den dörren stängd. Vem fan vill bli domare då? Tänk om det hade varit en spelare: ”Du får spela kvalmatcher i Conference League, men när det blir gruppspel får du inte spela”.

I dag har Sverige bara tre domare som får döma med VAR: Andreas Ekberg, Glenn Nyberg och Mohammed Al-Hakim. ”De undrar vad vi håller på med, Uefa. De fattar ingenting”, säger Martin Ingvarsson. Foto: Maxim Thore, Carl Sandin, Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Men ska VAR verkligen införas för domarnas skull? Majoriteten av elitklubbarna är ju mot systemet.

– För oss är det jävligt viktigt, men det är för fotbollens skull. Det blir en mer rättvis bedömning. Sedan finns det de som säger: ”Det blir inte alltid rätt”. Nej, det blir inte alltid rätt. Men det blir betydligt mycket mer rätt än utan VAR.

Tror ni att VAR kommer att införas i Sverige?

Ingvarsson:

– Det är klart att vi tror och hoppas att VAR kommer hit. Nästa år kommer vi inte få det, det tar ett år att implementera det, men om det inte kommer till året efter det vore det en jättebesvikelse.

Träning och lunch. Till sist: Analys- och diskussionsmöte. Martin Ingvarsson har plockat ut matchklipp som ska gås igenom. Allt ska ske bakom stängda dörrar.

– Men ni kan vara kvar och lyssna när Glas kör sitt. Han har inga hemligheter.

Glas heter Peter i förnamn. Han är fyscoach.

– Säg hur bra vi tränade nu, ropar Mohammed Al-Hakim.

Glas replikerar skämtsamt:

– Det är faktiskt, som jag sa på träningen i dag, lättare att träna mina pojkar …

Han blir seriös, visar upp sprintsiffror och pratar träningsprogram.

Fredrik Klitte, Mohammed Al-Hakim och Adam Ladebäck käkar lunch. Foto: SVEN LINDWALL In i hissen – upp till mötet. Foto: SVEN LINDWALL Fyscoach Peter Glas får 20 minuter att gå igenom domarnas träning. Foto: SVEN LINDWALL Martin Ingvarsson leder analys- och diskussionsmötet som berör de första sju omgångarna av allsvenskan 2023. Foto: SVEN LINDWALL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Sedan ska dörrarna stängas. Innan dess, två viktiga frågor:

1. Vilka vann fotbollstennisen?

– Äldre!

– Nä, oavgjort.

Granit Maqedonci gör ett tappert försök, men tystas snabbt av Mohammed Al-Hakim.

– Sluta … Äldre vann.

2. Hur kommer resten av den allsvenska säsongen bli ur ett domarperspektiv?

Martin Ingvarsson svarar med ett leende.

– Alla domslut kommer bli rätt. Ingen kommer ha synpunkter på någonting.

Ska man bli bäst i världen så …

– Nä. Vi jobbar en omgång i taget, en match i taget. Målet är att det ska bli så många rättvisa beslut som möjligt.

Linus Petersson är sportreporter på Expressen med fokus på svensk fotboll.

Om reportaget: I reportageserien Agenda Sverige samlar Expressen berättelser, skildringar och granskningar av svensk fotboll och dess plats i världen.