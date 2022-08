Inhopparna räddade poäng åt Djurgården

Djurgården är just nu inne i ett hektiskt spelschema när man förutom spel i allsvenskan också kämpar för att ta sig till gruppspel i Europa Conference League.

Det täta matchandet ledde till att nyckelspelare som Magnus Eriksson och Victor Edvardsen inledde lördagens bortamöte med Varberg på bänken.

Och det skulle bli tufft för gästerna från huvudstaden.

Redan i den elfte minuten chockades man när Varberg tog ledningen efter en smått tilltrasslad situation, där nyförvärvet Filipe Sissé till sist kunde sätta dit sitt första mål för sin nya klubb.

Djurgården förde till stor det spelet i den första halvleken, och ett kvitteringsmål kändes allt närmare.

Men då kom i stället kallduschen.

Efter en kontring hittade Ismet Lushaku en framrusande Alexander Johansson i straffområdet, som med en klassisk tåpaj dubblade hemmalagets ledning. En 2–0-ledning som stod sig halvleken ut trots ett par reduceringsmöjligheter för Djurgården.

Radetinac poängräddare på övertid

Den andra halvleken hann knappt börja innan Djurgården fick en biljett in i matchen. Målskytten Filipe Sissé stoppade Joel Asoro i en omställning och fick sitt andra gula kort i matchen – och Varberg fick således fortsätta matchen med en man mindre.

Och reduceringen skulle också komma nästan omgående. Inbytte Besard Sabovic blev helt fri i straffområdet och kunde lugnt och behärskat placera bollen i nät.

Med det numerära överläget på planen kunde Djurgården äga boll och spela sig fram till flera lägen att kvittera i matchen. Men Fredrik Andersson i Varbergs mål stod pall trots det höga trycket mot målet.

Djurgården satsade allt framåt under den avslutande kvarten när man bytte in mittbacken Isak Hien och placerade honom som anfallare. Även Hjalmar Ekdal återfanns i offensivt straffområde under slutminuterna.

Varberg såg dock ut att klara av det höga trycket och sno åt sig alla tre poäng – men då hamnade bollen framför fötterna på Haris Radetinac som drog till med vänstern. Ett skott som inte ens målvakt Andersson kunde stå emot, och 2-2 i matchen.

Djurgården gick för ett segermål, men matchen slutade 2–2 och lagen fick till sist dela på poängen.

