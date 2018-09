Under måndagskvällen meddelade C More att man framöver, på obestämd tid, inte kommer att ha någon allsvensk studio från Tele 2 arena.

Något som innebär att man nobbar studio på Hammarbys och Djurgårdens hemmamatcher.

Bakgrunden till beslutet är den hotfulla stämning som rådde på Tele 2 arena när Hammarby och Djurgården möttes inför 27 000 åskådare i söndags. Bland annat kastades en bengal mot en sittplatsläktare, där flera barnfamiljer satt – och en pressfotograf blev träffad i huvudet av en inkastad stol.

Tv-profilen Olof Lundh jobbade på matchen för C Mores räkning och har rapporterat om den hotfulla stämningen som han och kolleger utsattes för. Han stöttar sin arbetsgivares beslut om att nobba Tele 2 arena framöver.

– Det är en arena som inte är byggd för media, vare sig pressläktaren eller studion. Och det är inte bara den här matchen det handlar om. Man får utstå både det ena och det andra när man jobbar där och i går försvann vakterna från studion, trots att det skulle vara extra förstärkning, säger Lundh.

– Det var allmänt hotfull stämning och det är inte speciellt roligt att jobba i en sån miljö.

Genom åren har fotbollsexperten fått utstå en hel del, men han upplever just Tele 2 arena som en av de värsta arbetsplatserna.

– Det är helt öppet. Vem som helst kan komma in på pressläktaren eller gå genom vår studio, vilket har hänt flera gånger. För ett par år sen blev en kollega misshandlad på pressläktaren, säger Lundh och fortsätter:

– Jag tycker att det är tydligt att klubbarna (Hammarby och Djurgården) inte bryr sig, det är så jag uppfattar det. Det är klart att det finns trevliga människor i båda klubbarna, men de bryr sig inte om det här och det är deras val.

Var du med och fattade beslutet om att nobba studio på Tele 2 framöver?

– Nej, det är inget som vi har varit med om alls. Vi har berättat för vår arbetsgivare hur vi upplever det och sen har de tagit det här beslutet. Vi kan bara rapportera hur det är.

Stöttar du det?

– Ja, det gör jag. Jag tycker att det är en bra signal. Jag förstår att C More agerar som de gör med tanke på hur det ser ut.

