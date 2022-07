Trots att det var Mjällby som till stor del förde matchen under den första halvleken var det IFK Göteborg som gick till halvtidsvila med en 1–0 ledning.

Detta efter att Hosam Aiesh hittat fram till Alexander Jallow som via ett Mjällby-ben gav hemmalaget ledningen.

Blåvitt hade bättre koll på gästerna i den andra halvleken men med dryga kvarten kvar kvitterade Mjällby genom Ivan Kricak.

1–1 blev också slutresultatet. Ett rättvist sådant, enligt Hosam Aiesh.

Marcus Berg saknades

– Klart man är besviken med 1-1, särskilt när vi leder. Samtidigt måste vi göra mer för att kunna vinna en sån här match. Vi förtjänar inte att vinna, det tycker jag inte.

Ni skapar väldigt lite, vad saknar ni för att skapa mer?

– De spelar en fembackslinje och är organiserade defensivt. Idag saknar vi ”Mackan” (Marcus Berg) lite extra. Det hade varit skönt att ha honom i boxen när de ligger så lågt. Eller vi saknar alltid honom, han är en klasspelare, säger yttern och fortsätter:

– Det finns andra lag i allsvenskan som också haft behov av en sån klasspelare som ”Mackan” är.

Hosam Aiesh var inte nöjd med domarinsatsen mot Mjällby. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Solklart rött kort”

Främst mot domarinsatsen och specifikt en incident under början av den andra halvleken. Den redan varnade Jetmir Haliti kom sent in i en duell med Blåvitt-yttern och var inte i närheten av bollen.

– Jag tycker de ska ett rött kort där efter 46 eller 47 minuter på Haliti. Den är rätt solklar tycker jag. Linjedomaren står typ en halvmeter därifrån och tar den inte, säger han och fortsätter:

– Om man jämför det med mitt gula kort är det sjukt att han inte får sitt andra gula där.

Något ytterligare gult kort på Jetmir Haliti blev det alltså inte. Något Hosam Aiesh efter matchen fortfarande inte kan förstå.

– Men det är klart man blir frustrerad. Jag tycker det är riktigt dåligt att inte ta den faktiskt.