IFK Norrköping förlorade premiären hemma mot Varberg i årets upplaga av allsvenskan.



Bortalaget vann med 1-0 efter ett olyckligt misstag av den 21-åriga backen Theodore Rask.



Rask hade tio minuter innan bortalagets ledningsmål ersatt den viktiga kuggen, Filip Dagerstål som fick kliva av skadad efter han fått en armbåge mot ansiktet i den andra halvleken.

Dagerstål: ”Det blev lite jobbigt med lamporna”

Efter matchen ger en ihophäftad Dagerstål sin syn på situationen när han var tvungen att bli utbytt efter duellen med Johansson.



– Där ute var det ganska lugnt, men sen när jag kom in så kände jag att det blev lite jobbigt med lamporna och så. Då är det inte värt att gå ut. Det är ingen hjärnskakning, så det ska inte vara någon fara.



Han fortsätter:



– Jag har inte hunnit kolla på situationen, domarna säger att det var svårt att se men jag känner att jag får en ganska kraftig armbåge och känner direkt att den träffar dåligt. Domaren Mohammed Al Hakim sa att han ska kolla på det efter och han bad om ursäkt om det var någonting.



Även Johansson ger sin syn på situationen:



– Jag vet inte. Vi gick upp i en nickduell, sen ligger han ner. Jag vet inte riktigt. Antagligen så nuddar jag honom på något sätt, men inget som jag känner av då.



Då såg hur han såg ut efter duellen?



– Ja, så uppenbarligen hände någonting. Jag bad om ursäkt men jag visste inte riktigt vad som hände under duellen.



Vad misstänker du hände nu i efterhand?



– Vi hoppar väl in i varandra på något jäkla vänster.