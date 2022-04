”Ibland tar man olika vägar – ger utdelning”

”De har nog seriens bästa spelare, om inte svensk fotbolls bästa spelare. Han är otroligt bra, fantastisk. Han är en spelare som är svår att ha koll på och behöver otroligt lite plats för att bli rättvänd. Han kan dribbla förbi en spelare i en telefonkiosk.”

Så sa Helsingborgs IF:s målvakt Anders Lindegaard i slutet av november efter den sista matchen i superettan där HIF spelat 2-2 mot Västerås. Spelaren han pratade om var Taha Ali.

– Oj, wow. Det var otroligt stora ord, speciellt från Lindegaard som haft en sådan fantastisk karriär. Det värmer otroligt mycket, säger Ali när han läser citatet samtidigt som ett stort leende sprider sig i ansiktet.

Matchen i fråga var avgörande för båda lagen. Helsingborg jagade en kvalplats till allsvenskan medan Västerås slogs för sin överlevnad i ligan. Taha Ali öppnade målskyttet redan i den åttonde minuten och sedan gjorde han lite vad han kände för på planen.

Det var en prestation som till stor del gjorde att han presenterades som HIF-spelare 72 dagar senare.

Tog ett uppehåll från fotbollen

Nu har han tillhört Helsingborg i lite mer än en månad och börjar göra sig hemmastad i sin nya klubb och sin nya stad.

– Jag är lite som en kameleont. Jag kommer in bra i grupper och kan bjuda på mig själv. Så det har varit väldigt najs. Jag tycker också laget har varit väldigt sköna och tagit in mig i gruppen, säger han.

Att Taha Ali skulle tillhöra en allsvensk klubb har inte alltid varit självklart.

Som 9-åring började han spela fotboll i Stockholmsklubben Spånga IS, därefter spelade han i olika klubbar, bland annat AIK:S breddlag, innan han som 15-åring hamnade i Sundbybergs IK.

Där kom A-lagsdebuten när han som 16-åring fick chansen i klubbens division 2-lag. Men att gå från junior till senior var svårare än han tänkt och efter ett tufft år försvann motivationen och Taha Ali försvann från fotbollen.

”Kan bli rubbad av sina vänner”

Ett halvår senare kom han tillbaka och under en ny tränare tog det fart. Han lämnade sedan Sundbyberg för spel i IFK Stocksund. Trots att speltiden blev bättre kom andra bakslag som skador.

AIK:s Bilal Hussein är uppvuxen en tunnelbanestation från Taha Ali. Deras föräldrar känner varandra och som små spelade de fotboll på gården tillsammans. Foto: HENRIK ISAKSSON / IBL

Samtidigt fick han se sin barndomsvän Bilal Hussein gå igenom AIK:s akademi och ta en plats i A-truppen.

– Det finns inget som gläder mig mer än det, men man kan också bli rubbad av sina vänner som kommer till allsvenskan ganska fort. Det kan bli att man stressar upp sig själv. Då måste man förstå att man har sin egen resa och det kommer ta sin tid, säger han och fortsätter:

– I vissa stunder har jag kanske varit besviken och stressat upp mig själv. Det är lätt att gå via akademin och man tänker att det är den rätta vägen, men ibland tar man olika vägar och det ger också utdelning.

Under de åren spelade han även futsal under vinteruppehållen och representerade landslaget. 2020 kom han sedan till ettanklubben Sollentuna FK där han blomstrade ut till en utpräglad poängspelare.

– Jag tränade konstant på att ha en slutprodukt i mina aktioner under sommaren. Jag har haft svårt med det under min karriär, det hände mycket att jag gjorde min gubbe men var nonchalant i sista tredjedelen. Sedan gjorde jag tio mål och 14 assist.

Misslyckad sejour i Örebro

Därefter kom den stora chansen.

Efter ett lyckat provspel för Örebro SK skrev han på för klubben och gick från att vara semiproffs, som han själv beskriver det, till att bli proffs på riktigt.

Men drömmen blev snabbt något helt annat. Under våren fick han bara göra två korta inhopp och spelade totalt tolv minuter för ÖSK i allsvenskan. Steget från ettan direkt till allsvenskan blev för stort.

– Jag kände att det var mycket nytt, det var mycket bättre spelare och tempot var annat. Efter någon månad så kom man in i det, då är det inte så stor skillnad tycker jag. Samtidigt är det svårt för mig att jämföra, för jag spelade aldrig matcher. Jag tränade bara i en allsvensk träningsmiljö. Just under träningarna kändes det riktigt bra, men det tog sin tid. Absolut.

Sejouren i Örebro blev på många sätt symbolisk med resten av karriären. Ett steg fram, två steg bak.

Steget tillbaka för Taha Ali blev inte bara mindre speltid utan under sommaren lämnade han klubben och gick på lån till Västerås SK i superettan. Egentligen av en ren slump.

”Allt har sin mening”

Han var iskall på transfermarknaden och inga klubbar visade intresse för honom. Men med två timmar kvar hörde VSK av sig och innan fönstret stängde var alla papper inskickade.

– I det stora hela så blev det ett kliv i min karriär, för jag hade inte spelat superettan tidigare. När jag gick ner så kände jag att det var perfekt för mig att spela i superettan och kunna visa mig på den nivån.

– Jag kände att jag behövde det steget.

Tanken var att han skulle wingback i Västerås. I stället skolades han om till en tia, lärde sig att hitta bättre ytor, styra matcher och blev en smartare spelare. Mycket tack vare lagets tränare Kalle Karlsson och Alexander Rubin.

– Allt har sin mening, det blev fantastiskt till slut. Det är fint hur det kan bli i fotboll, när man är där nere på botten och sen lyfter det.

Att han fick stort förtroende av Karlsson var en stor faktor till att hösten i superettan blev en succé.

– Jag kände att han brydde sig mycket om mig och en sån tränare går jag in i väggen för. När jag kom ut på plan så var jag aldrig rädd, för jag kände att jag hade det förtroendet bakom mig och tron på att jag ska lyckas. Som spelare är det viktigt att när du får förtroende så får du ett riktigt förtroende. Han tror på dig och låter dig misslyckas. Jag kände att jag fick det hos Kalle Karlsson.

Erfarenheten i superettan har gjort att han känner sig mer redo för allsvenskan nu än förra året. Det fanns bud från flera klubbar men Helsingborgs IF vann kampen. De var mest konkreta och tydliga med hur de ville använda honom.

Så ska han användas i Helsingborg

På plats på Olympia kommer Anders Lindegaard förbi intervjun och får läsa det han sagt månader tidigare. Han tar god tid på sig innan han tittar på sin numera lagkamrat.

– Det är fortfarande en jätte, jätte, jätteintressant spelare. Men kanske inte svensk fotbolls bästa, säger han med ett skratt innan han försvinner i väg.

En knäskada som Taha Ali ådrog sig efter en smäll på en träning med Örebro har gjort att han missat stora delar av försäsongen. Han opererades i början av februari och på träningslägret i Marbella gjorde han debut för sin nya klubb.

Nu är han tillbaka fullt ut och redo att slå sig in i laget. Han kan användas både till vänster eller som tia i en 4-3-3-formation. Planen är att utnyttja de offensiva spetsegenskaperna och få mycket boll.

– Jag tycker vi har fria tyglar där uppe och det är najs. Jag känner att jag är en kreativ spelare som måste vara fri i sitt spel.

Det går inte att ta miste på hans förväntan inför säsongen. Det lyser om honom och drivet finns lika mycket i rösten som på plan.

Främst ser han fram emot att bara få spela i allsvenskan och visa sig på den nivån.

– Jag vill bara ta den här säsongen med storm, spela derbyna mot Malmö och bjuda upp till dans, säger Taha Ali.