Hyllningen till ÖSK- ikonen inför avspark

Gerzic gjorde sitt första allsvenska framträdande i den svartvita tröjan i en oavgjord match mot Malmö 2007. Under resten av säsongen blev det inte mycket speltid, men under Sixtens Boströms ledning 2008 skolades Gerzic om till mittfältare och har sedan dess varit given i ÖSK:s laguppställning.

Förutom en sejour i IFK Göteborg 2012 och halva 2013 har han varit ÖSK trogen.

Mot Helsingborg skrev han in sig i klubbens historieböcker genom att göra sin 300:e allsvenska match för klubben.

Nordin Gerzic gör sin 300:e match för Örebro

Lagkaptenen fick ta emot hyllningar på innerplan innan avspark.

Med sina 300 matcher är Nordin Gerzic den spelare som gjort näst flest allsvenska matcher för ÖSK. Etta på listan är Thomas Andersson med 312. Om Gerzic ska slå det rekordet krävs det att han förlänger sitt utgående kontrakt, och parterna har inlett diskussioner om framtiden.

– För mig är det absolut inga tveksamheter. Jag ser ingen anledning att sluta. Jag spelar på en hög nivå, har inga muskelskador. Hade en hälskada i somras, jag trampade igenom. Jag har jättehög motivation, sa Gerzic till Nerikes Allehanda inför matchen mot Helsingborg.