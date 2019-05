Till säsongen 2020 övertas sändningsrättigheterna till allsvenskan och superettan av Discovery från C More.

Nu har kanalen gjort klart med sin första värvning.

Irma Helin, 24, blir kanalens nya fotbollsexpert.

– Det känns jättekul. Jag har haft en del olika alternativ men att välja Eurosport kändes i slutändan självklart, säger hon.

”Hur kul som helst för mig som extrem fotbollsnörd”

Redan under våren har hon synts till i kanalens sändningar och kommer under onsdagskvällen finnas med i studion under Europa League-finalen mellan Arsenal och Chelsea.

– Helheten känns jättebra med Discovery. Jag har kompetenta och duktiga kolleger och sen att vi får allsvenskan och superettan känns hur kul som helst för mig som extrem fotbollsnörd.

Du har känt på rollen lite under våren. Är den som du tänkt dig?

– Jag hade inte tänkt så mycket på det innan. Men för mig, som sett all fotboll sen jag var sex år, är det väldigt kul att nörda ner mig i analyser. Sedan första dagen jag klev in i studion har jag känt att det är något jag vill hålla på med. Det är nästan som att spela match själv.

Vad gör dig till en bra expert?

– Jag kollar mycket fotboll så jag känner mig kunnig när det kommer till spelare och lag generellt. Men jag gillar att grotta ner mig i analysdelen. Förklara varför ett lag gör mål, varför de släpper in mål, varför de vinner matcher och så vidare. Jag gillar att tänka något steg längre i stället för att bara njuta av bra fotboll.

”Irma är oerhört fotbollskunnig”

Irma Helin har vunnit SM-guld, gjort 10 allsvenska säsonger och även representerat det svenska A-landslaget.

Hon är en av ytterst få kvinnliga experter inom svensk tv-sport.

– Jag hoppas att min medverkan i studion kan väcka ett intresse hos alla unga tjejer som tittar och ser att det går att leva på fotboll. Det finns väldigt många tjejer som spelar och som håller på med fotboll.

Marcus Törngren, redaktions- och innehållschef på Discovery Networks Sweden och Eurosport:

– Irma är en stor talang och känns trots sin korta tv-erfarenhet redan självklar som expert. Hon är oerhört fotbollskunnig, har ett vasst analysöga och en stor karisma, säger Törngren och fortsätter.

– Irma som fortfarande är aktiv spelare på högsta nivå kommer tillföra våra sändningar något alldeles extra och blir perfekt till våra internationella fotbollsrättigheter och nästa års allsvenskan och superettan.