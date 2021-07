Högaktuell för Hammarby: ”Ni måste ha en spion?”

Hammarby sparkade som bekant Stefan Billborn innan omstarten av allsvenskan och tog in Milos Milojevic som ny tränare. Sedan Milojevic tog över har Hammarby spelat 1-1 mot Halmstad, kört över Degerfors med 5-1, vunnit mot Örebro SK med 2-0, vunnit mot Maribor med 3-1 och under söndagen vann Bajen med 2-1 mot IFK Norrköping på hemmaplan. Söndagens match började illa för Hammarby, som fick en mardrömsstart när Samuel Adenbegro satte 1-0 efter bara en minuts spel. Men Bajen repade mot i en rätt svängig match och Gustaf Ludwigson kunde med en läcker klack sätta kvitteringen i den första halvleken. I den 83:e minuten klev sedan Björn Paulsen fram och satte 2-1 bakom Oscar Jansson.

Milojevic fortfarande utan förlust

Det blev också slutresultatet och därmed har Milos Milojevic ännu inte förlorat efter det att han blev ny huvudtränare i Hammarby. När han tog över efter Billborn stannade övriga i ledarteamet kvar, däribland Joachim Björklund, som just nu är assisterande tränare. Men enligt SportExpressens uppgifter är nu Hammarby på väg att ta in en ny assisterande tränare, där förre Kalmar-spelaren Nenad Djordjevic ska vara det hetaste alternativet. Milojevic har varit tydlig med att han vill ha in 41-åringen i ledarteamet och får nye tränare sin vilja igenom adderas alltså ännu en tränare till Hammarbys ledarstab.

Milos: ”Ni måste ha någon spion?”

Djordjevic har tidigare spelat i Kalmar FF och även varit U19-tränare i klubben. Han lämnade klubben under förra året. Han har en gedigen spelarkarriär bakom sig och förutom 48 matcher för Kalmar mellan åren 2012-2015 har han gjort 145 matcher för FK Partizan Belgrad, där han vunnit såväl ligan som spelat i Champions League två gånger.

När SportExpressen ringer Djordjevic angående att han är på gång till Hammarby är han fåordig.

- Jag har inga kommentarer till det, säger han.

Efter Hammarbys 2-1 seger kommenterade dock Milos Milojevic SportExpressens uppgifter.

– Ni måste ha någon spion? Jag gillar inte om informationen läcker, det är inte bra. Vi jobbar på många sätt att förstärka oss. Vi måste kolla varför informationen läcker, jag gillar det inte. Vi måste få mer professionalitet här, säger Milojevic och fortsätter:

– Det är ändringar som jag vill göra, för jag är inte nöjd. Jag hade pratat med mina kollegor i staben och jag vill förstärka det.