Det blev spännande när Djurgården och Elfsborg drabbade samman i Stockholm under måndagskvällen.

Det blev även tätt, tajt och rätt grinigt spelarna emellan under delar av matchen. Inte minst strax efter att Hjalmar Ekdal nickat in 1–0-målet för hemmalaget.

Då gick Elfsborgs anfallare Per Frick in tufft i en duell med just Ekdal. Försvararen gick i backen efter det som såg ut att kunna vara en armbåge mot hans huvud från Frick.

Samme Frick som dock inte sett händelsen efter matchen.

– En vanlig duell tycker jag, sen vet jag inte vad som händer. Men jag fick höra från Djurgårdensspelarna att det var en armbåge och ett solklart rött kort och att jag hade tur att jag var kvar på banan, antagligen var det så.

”Sade åt honom att säga förlåt”

Du har ingen egen åsikt kring det?

– Njae, jag vet inte jag har inte sett den själv, jag hamnar i sådana situationer i bland.

Samtidigt ger Ekdal sin syn på det hela.

– Han kommer in rätt hårt med sin armbåge typ och den tar väl runt käken. Tur att det inte var snoken, hade kunnat bli en bruten näsa som förra sommaren. Det gick helt okej.

Borde det varit ett rött kort?

– Jag vet inte, jag får se om den, säger Ekdal.

Har han bett om ursäkt?

– Jag tyckte att han kunde ha sagt förlåt direkt, men då sa han förlåt.

När då?

– När jag sa åt honom att säga förlåt.

Per Frick medger att han bad om ursäkt efter händelsen.

– Ja, han tyckte att jag skulle göra det, så jag fick väl göra det. Det var en rörig situation och eftersom att de hoppade på mig så mycket tänkte jag att det var som de påstod att det var. Min första känsla var att det inte var så farligt.

”Han är en gris på planen”

Var det en framtvingad ursäkt?

– Nej. Det var väl inte meningen att skada någon, det var inte det jag ville. När de var på mig så… Jag vet inte, det blev vad det blev.

Men huruvida det skulle varit ett gult eller rött kort för tilltaget, det specificerar Frick helst inte själv.

– För att det var en armbåge eller? Vi har olika åsikter på hur man spelar fotboll och jag har inte samma som vissa andra. Jag gillar närkampsspel men det gör inte svensk fotboll, säger Frick.

Samtidigt är Ekdal inte helt nöjd med Fricks agerande, samtidigt ropar Frick skämtsamt ”mordförsök!” i samband med intervjuerna.

– Han är en gris på planen. Men det vet han om. Han gör inget för att skada andra i alla fall.

Frick svarar:

– Klart jag gör det, jag är desperat att försöka vinna, tyvärr är jag för dålig just nu och får försöka med det jag kan.

TV: Jonathan Levis bror är årets bachelor: ”Det var en prövning”