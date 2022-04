– Självförtroende. Vad är det? Kan man köpa det?

Dörren flyger upp i samma sekund som Jimmy Thelin ställer sig ytterligare en av eftermiddagens hundra retoriska frågor.

Emir Bajrami brakar in i rummet och tittar på sin klocka.

– Det här kommer ta två timmar, suckar han.

I rummet bredvid tittar han och resten av Elfsborgs ledarstab på IFK Värnamo. Det är tre dagar innan Kim Hellbergs lag ska anlända hit, till Borås, och få stryk med 4-1. Det första målet gör Noah Söderberg, född den 21:a augusti 2001, assisterad av vänsterbacken Oliver Zandén, född en vecka tidigare samma år.

Söderberg kom tidigt till Elfsborg från Bredared, bara några mil härifrån, medan Zandén är från Alingsås, 40 minuters bilresa bort.

Sportchefen om lyftet och utmaningen för att locka publik.

20-åringarnas intåg i Elfsborgs startelva är ingen slump.

En stund senare öppnar Jimmy Thelin sin laptop. Efter en kort stunds letande på ett oväntat oorganiserat skrivbord hittar han rätt dokument. Där finns en detaljrik sammanställning av truppens åldersstruktur, med färgkoder för spelarnas status. Där finns grafer som visar truppvärdets utveckling över tid, staplar som synliggör hur klubben har börjat tjäna pengar, sänkt sin medelålder och samtidigt tagit allt bättre resultat.

Faktum är att Elfsborg är en extrem klubb.

Emir Bajrami och Jimmy Thelin. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

52,1% av spelarna som laget har använt i säsongsinledningen är fostrade av klubben, med det stoltserar man med sjätte högst andel egenfostrade spelare i hela Europa enligt CIES Football Observatory, och överlägset högst i Sverige. Startelvan har yngst snittålder i landet (tillsammans med Mjällby), men trots det har Elfsborgs spelare varit längst tid i klubben (36 månader i snitt), med Malmö på andraplats med 32 månader.

Det finns mer.

När Thelin inleder sitt femte år som tränare i Borås gör han det som huvudperson i ett av svensk fotbolls mest uppseendeväckande men minst uppmärksammade framgångscase de senaste åren. Elfsborg har skaffat sig det mesta, och nu är de på jakt efter titlarna.

Men var är publiken?

Stefan Andreasson är redo. Redo att försvara Elfsborg, Borås och ja, det beror på vad du tänkt attackera.

Dörren som leder in till Elfsborgs kansli på andra sidan den dyngsura parkeringen hinner inte gå upp innan klubbchefen berättar han att han har tagit fram en tabell som visar att Borås inte ens är topp 100 platser i Sverige vad gäller regn. När vi hittar in på hans kontor hinner jag inte ställa min första fråga innan han berättar att bara AIK har fler allsvenska medaljer än Elfsborg och Malmö FF de senaste 20 åren.

Och publiken. Jag tror inte att vi är förbi första vokalen i min inledande fråga innan han berättar hur många procent av Borås befolkning som gick på matcherna när Elfsborgs snitt var betydligt högre än det är nu.

Stefan Andreasson håller upp dörren till Elfsborgs kansli. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Försvarstalen upphör snart. Det går ju bra för Elfsborg, och för att förstå varför behöver man förstå var klubben kom ifrån, menar han.

Våren 2006 ges ”Utmanarna” ut, en bok som Offsides reporter Henrik Ekblom Ystén skriver inifrån Elfsborgs omklädningsrum. ”Så ska Elfsborg vinna SM-guld”, är temat, och den visar sig komma rätt i tiden. Med detaljer om hur nyförvärv ska finansieras och strategiska resonemang får läsaren följa med när klubbens ordförande Bosse Johansson smider planer bara månaderna innan Elfsborg tar hem Lennart Johanssons pokal.

Med ”Utmanarna” som ledstjärna, även internt, och en positionering som ”storstadsklubbarnas främsta konkurrent” blir Elfsborg att räkna med. Borås Arena, en av landets mest moderna när den står klar 2005, fungerar som brygga in i framtiden, och efter SM-guldet 2006 etablerar sig laget sig högst upp i allsvenskan.

Jörgen Lennartsson firar SM-guldet 2012. Foto: JAN WIRIDEN

2012 blir det guld igen. På elva säsonger hamnar laget utanför topp fem en gång (6:a 2013), men hösten 2017 är det något som går sönder.

Laget kommer ur sommaren med hyggliga resultat, men faller handlöst från slutet av juli och framåt. En svit med en seger på elva matcher slutar med en brutal 6-0-förlust borta mot Malmö FF. Tränaren Magnus Haglund får sparken, laget åker till Stockholm och förlorar med 5-2 mot AIK veckan efter. I säsongens näst sista omgång vinner Östersund med 4-1.

– Det var olika saker som ledde fram till det. Mycket hände med världen runt oss. Fotbollsekonomin blev en helt annan.

– Vi var väl kanske…bekväma är fel ord, men vi behövde något nytt att hänga upp Elfsborg på. Det är inte realistiskt att säga topp fyra varje år. Så vad är det som ska gälla nu?

Valet föll på Jimmy Thelin.

– Vi var ute efter att ligga i framkant. Jag fattar att fotboll, det hänger man inte med i. Inte längre. Speciellt inte vad tränare gör. När man beskriver hur en tränare jobbar i dag, jag menar... Men det är fotboll generellt. Man förstår inte vad man gör längre. Jimmy låg i framkant, så mycket förstod jag. Om det är spelsätt, träningsmetodik, bygga team, jobba mot ungdomar, det var det som var nästa steg för oss, och det växer fram när vi träffar Jimmy och förstår hans ledarskap, värderingar och personlighet.

Det räcker med att lyssna på Andreasson i några minuter för att förstå vem huvudpersonen i Elfsborgs nya era är, men det tar desto längre tid att dra ur honom vilken paroll som har ersatt ”Utmanarna”.

– Attackfotboll som berör. Det låter löjligt, va? Töntigt, säger han.

Och det är klart. Hur mycket man än anstränger sig för att ge sken av att det låter coolt är det svårt att påstå det med trovärdighet.

Stefan Andreasson öppnar ett paket på Elfsborgs kansli. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Andreasson flinar.

– Men rätt passande. Borås och så. Vi visste att Jimmy stod för det, mycket energi, det är framtiden. Och det var väl grejen med Jimmy, hela hans ledarskap kändes som framtiden. Det är ingen egoism, det är klubben. Jag sa till honom att han var mer Elfsborg än vad jag är på två veckor, fortsätter han.

– Han fick kritik i början. Vi får alla kritik, men Jimmy fick ju ta mycket. Han var inte tillgänglig, tråkig, allt. Det var också en kulturskillnad. Jag hinner ju egentligen inte prata med en kompis en timme på dagarna. Men Jimmy vill jobba. Det låter löjligt, men det är professionalism. Han lägger sin tid på Elfsborg. Jimmy har tagit oss in i en ny tid.

Vad är det då Thelin gör bortom sin chefs stora ord och all organisationsprosa?

Att besöka tränarrummet på Borås Arena är att följa med in i en processdriven nöjespark . Själv gillar inte Thelin att ta ordet i sin mun, säger han, men flera gånger under eftermiddagen hittar han inget bättre.

– Vi har en spelmodell, en träningsmodell och en scoutingmodell. Utan det blir det svårt att jobba ihop. Som tränare med en ledarstab vill du kunna ha tydlig riktning på allt. Då måste du ha vissa basgrejer som alla förstår. Sedan vill jag att andra människors kompetenser ska växa in i det, säger han.

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Bakom honom syns Elfsborgs skadesituation på en whiteboard-tavla, vid sidan av oss är något som ser ut som ledord i träningen nedskrivna på ett stort pappersark.

Thelin berättar om sina första arbetsdagar.

– Vi tittade på balansen i truppen, åldersstrukturen, hur vi skulle få fart på ekonomin igen. Vad behöver vi göra? Hur många spelare är försäljningsbara? Hur mycket erfarenhet har vi som är i sin peak? Ledarfigurer som kan spela match? Inte spela match? Vilket blir nästa gäng som är i åldrarna 21-25 som spelar för oss? Vilka är de yngre spelarna som fyller på? Vilka är kulturbärare? Det jobbet började direkt.

Därifrån tog det också fart. Åt fel håll .

Vi tar de första smällarna. Ingen quick-fix

I samma stund som Elfsborg började spela matcher under Thelin ifrågasattes han. Under 2018 och 2019 hängde supportrar upp banderoller med häftig kritik. Åren kantades av svaga resultat och hård kritik, även i medierna. Thelin var för tråkig, spelidén gick inte att se skymten av och mot slutet av den första säsongen, 2018, blev tonen riktigt hård.

– Förändring gör alltid ont. Vi sa i alla fall att vi skulle göra förändringen år ett, stabilisera oss år två och få prestationen år tre. Det gick väl ungefär så. Vi tog i hand på det. Vi tar de första smällarna. Ingen quick-fix, säger Thelin.

Pulsen gick aldrig upp 2018?

– Det är klart att den gjorde. Man vill alltid att förändring ska gå fort. Det är lätt att hamna i att: Du har det här spelarmaterialet, spela efter det. Men då blir det aldrig någon förändring. Om du alltid är kvar och inte vågar förändra, även om det går motigt, kommer du aldrig ur blocken.

– Vi hade inte de djupledsgående spelarna, men vi hade många duktiga spelare som ville ha bollen. Men det blev inte riktigt den fotbollen vi såg framför oss. Vi hade ett visst material och ville styra det åt ett håll, men fick inte effekt. Jag skulle säga att själva intentionen med hög press och ett omställningsspel, den hade vi utan att få till första året. Samtidigt hade vi många unga spelare som tog för sig och som vi lyfte fram, som Simon (Olsson), Rami (Kaib), Jesper (Karlsson), Ibro (Dresevic).

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Debutsäsongen slutade i en tolfteplats. Thelin åkte till Barcelona för att revidera sina arbetsmodeller. Tio eller elva dagar blev det i sällskap av Fran, en spansk tränare och vän som han lärde känna på en utbildning i Norrtälje för 13 år sedan, och som arbetat med Soccer Services, det spanska fotbollsföretaget som gjort sig mest känt för att hyra ut Ferran Sibila till olika svenska klubbar.

– Det stora jobbet jag gjorde då var att konkretisera spelmodell och scoutingmodell. Jag drog ner det i ord. Vi hade det kanske för komplext inför 2018. Det nådde inte riktigt fram, inte heller med tanke på hur klubben var då.

– Mina kompisar där nere ifrågasatte mig på ett bra sätt. Jag behövde någon annan som utmanade mig ordentligt. Hur bygger vi upp? Hur spelar vi mot samlade försvar? Hur ställer vi om? Hur kan vi jobba igenom det här? Man har många idéer under sin tränarkarriär. Ljungarum, J-Södra, Elfsborg. Man hinner inte alltid gå igenom hela blocket och ta ut tre ord i stället för femton. Vilka är de viktigaste grejerna? Ny tränare i ny förening, ny personal, nytt scoutingteam. Hur kan jag nå fram till dem snabbare?, säger Thelin.

I många resonemang är han noga med att lyfta fram sin stab, Christer Persson, assistenten som han hade i sin närhet även under tiden i Jönköping Södra, Emir Bajrami, som ansvarar för U21 och U19, och Linus Eriksson, målvaktstränaren.

Thelin fick utstå mycket kritik under sitt första år i Elfsborg. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

– Som stab tycker jag att vi är bra på att ifrågasätta varandra och mig nu. Nu är alla trygga. Emir, Chrille och Linus måste alla få säga sitt för att utveckla metodologin. För jag kommer aldrig att ändra metoden, då blir det det här trendkänsliga. Vi ska förfina det vi gör och lägga till saker, men inte hoppa mellan olika idéer.

Elfsborg förbättrar sig 2019 och slutar 8:a i allsvenskan, men historiskt är det ingen imponerande tabellplacering.

– Men 2019 tror jag att den stora skillnaden sker för oss , säger Thelin.

– Vi lånar spelare för att få fart på det sportsliga och utveckla våra egna spelare. Pawel Cibicki och Jonathan Levi kommer in för att få mer direkthet. De går rakt på mål, gärna inåtgående från kanten. Jesper Karlsson, exempelvis, ser det, och jobbar sig in i laget. Varför lånar man spelare? Vi ville få fart på det men hade inte ekonomin att köpa dem. Hur kan vi lösa det för att fortsätta framåt? Illustrera vad vi menar med spelidén? Levi och Cibicki var specifika värvningar för att sätta avtryck, även mot resten av truppen. Båda har en naturlig pondus, vill göra sig sedda och trycka på. Effekterna blev tydliga och viktiga.

Enligt Jimmy Thelin är det under 2019 som saker börjar falla på plats. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

I augusti samma år får Elfsborg loss en spelare som de jagat länge: den norske mittfältaren Sivert Nilsen. Thelin hade haft ögonen på honom länge efter att ha sett honom spela med Brann och sedan ”sprungit på honom” under ett träningsläger på Kanarieöarna. Han var inte intresserad av att investera i en annan spelare, utan ville hellre vänta på att Nilsen blev tillgänglig.

När matchen börjar är det kaos, det är mycket enklare som spelare än tränare

– Stressar man i en strategi så tar man en annan spelare i stället. Då har du fastnat där, även om du egentligen ville ha en annan. Det är inte alltid så enkelt, säger han.

– Siverts ledarskap var jättebra. Han är som en extra tränare på planen. När matchen börjar är det kaos, det är mycket enklare som spelare än tränare. Då är det bra med tydliga grundregler som någon kan påminna om i varje fas. Han var jättebra på det.

Året efter kommer utväxlingen. Elfsborg slutar tvåa. Förra säsongen blandade sig laget i guldstriden på nytt men slutade till slut på fjärde plats.

Bakom resultaten syns tydliga förändringar i spelsättet mellan 2018 och 2022. Elfsborg har bollen mer i straffområdet, vinner den högre upp i planen, spelar en högre andel långa passningar och slå färre passningar vid varje bollinnehav, tillåter motståndarna att slå färre passningar (PPDA), får en starkare differens mellan förväntade mål framåt och bakåt.

Jag visar Thelin siffrorna i ett så kallat ”bee-swarm”-diagram som min kollega Marcus Bring har tagit fram.

Elfsborgs olika värden för passningar och press-spel har utvecklats starkt över tid. Foto: Marcus Bring

Thelin nickar och hummar instämmande.

– Jag tänker så här. Vi har en tydlig modell för hur vi ska spela, en tydlig modell för hur vi ska träna. I det här ingår vissa principer för till exempel anfallsspel. Om vi har en fri spelare och vi har bollen, vad ska vi leta efter? Därefter kommer steg två och steg tre, sedan gäller det att behålla bollen. Om du är en supportspelare till bollhållaren: Vilken löpning är det du ska ta först? Får du den inte där, vad gör du då? Utifrån det lägger vi alla spelare i en struktur. Den strukturen ska sedan upprepa sig så ofta som möjligt med så hög precision och kvalitet som möjligt, säger Thelin.

– För mig var identiteten viktig. Vad vill Stefan och styrelsen? ”Attackfotboll som berör”, det var målet . Jag tänkte att vi behövde träna mer intensivt, men kanske inte lika mycket. Från 2018 till nu har vi tagit in fystränare som matchar det vi vill göra. Så det går inte att prata om en speciell metod. Jag tror inte på metoder, fotboll är för trendkänsligt. Jag tror på metodologi.

Du är inte sugen på att utropa Elfsborg till Sveriges Bodö/Glimt?

– Absolut inte! Haha. Nej, nej, nej.

Thelin vrider sig i plågor av bara tanken.

– Inför 2019 blev vi ännu tydligare med att minska ned speluppbyggnaden. Vi behöll bollen utan att få fart på grejerna. Vi tonade ned det lite och blev mer direkta. Vi satte spelare där som slår bollen oftare också. Vissa spelare klarar tio djupledslöpningar på tio minuter. Andra klarar fem. Och pressa efter? Våra yttrar har väldigt krävande roller. Vi ville förflytta oss, men det går inte att göra så fort.

– Tror man att något kan få effekt på den individuella utvecklingen, som högt tempo, något vi tror att det kan hjälpa våra spelare ut i Europa, hur vill vi då spela? Vi behöver till exempel ett spelsätt som ganska ofta sätter spelarna i en-mot-en-situationer. Spelar du fort hamnar du ofta i det. Du kan inte alltid skydda med hängsle och livrem. Spelarna växer av det. Då måste vi träna på det. Och titta på våra spelares fysik. Spänsthopp, fettprocent, puls. Olika saker. Hur scoutar vi? Har en spelare allt kommer han inte hit, då går han till Liverpool direkt . Så vad ska vi titta efter? Därifrån vill vi omsätta det i praktiken.

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Om Thelin framstår som huvudpersonen i Elfsborgs förvandling utanför planen är det Simon Olsson som gör detsamma på den.

Sedan debuten 2016 har han sett klubben släpa sig ut ur två år av negativitet och krisstämplar för att återetablera sig längst upp i tabellen. Många av hans kompisar har lämnat för nya äventyr, men själv känner han ingen stress säger han.

– Det blev mycket mer taktiskt när Jimmy Thelin kom. Han var mer: ”Du ska göra det här, inte det här”. Han sa tidigt att jag skulle bli en mycket bättre fotbollsspelare om jag gjorde vissa grejer. Sedan tog det lite tid tills det fastnade. Med tiden har jag lyssnat mer och mer på honom. Det har givit resultat. Jag har aldrig gjort lika många poäng som under Jimmy nu på slutet, säger han.

SportExpressens Noa Bachner visar statistik för Simon Olsson. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Det är inte bara i poängkolumnen som man ser hur Simon Olssons insatser har förbättrats. Jag visar honom ett par bilder jag har med mig, som jag fått hjälp av min kollega Marcus Bring att ta fram. Jämför man den Simon Olsson som spelade 2018 och 2019 med den som spelat 2020 och 2021 ser man två helt olika spelare, där den senare åstadkommer mycket mer offensivt.

Simon Olssons prestationer har ändrats kraftigt de senaste två åren. Foto: Marcus Bring

– När jag ser det här tänker jag mycket på det jag och Jimmy har pratat om. Första säsongen när jag kom upp var det mycket mer sidled. Nu handlar det mycket mer om att komma in bakom backlinjen. Attack, attack, då kommer assist, då blir jag farlig och syns mer. Det är det som händer nu.

Hur har ni jobbat för att ändra det?

– När man är ny vågar man inte på samma sätt. Man spelar mer enkelt för att man är rädd för att göra misstag. Det låg mycket hos mig.

– Jimmy gav mig väldigt konkreta råd. Han bad mig kolla mycket på Kevin De Bruyne . Spela bakom. Då kommer assisten. En sak vi tränade på var att spela bollen i djupled – ”attack the space ball” – då ska jag springa direkt mot straffområdet. Inte stå kvar och kolla hur fin bollen var. Så har jag gjort hela mitt liv. Slå bollen, kolla hela vägen och sedan springa. Då kommer man för sent. Men det är lätt hänt. Jag gör så än idag. Om jag slår en riktigt fin boll står jag och kollar, sedan kommer jag på att just det, jag måste ju följa med.

Finns det en Simon Olsson här redo att ersätta dig?

– Det skulle jag nog säga. Vi har en väldigt fin spelare.

Olsson tystnar.

– Besfort Zeneli. Jag är nästan rädd att han kommer göra det bättre än mig ganska snart. Jag ser egenskaper i honom som kommer fungera väldigt bra här. Om jag lämnar fyller han mitt tomrum. Det tror jag verkligen.

Ett tecken på att Elfsborgs arbetssätt fungerar syns i klubbens stadigt ökande truppvärde, något som nyligen pekades ut av den flitigt citerade fotbollsekonomen Kristof Vogel, mer känd genom sitt bloggnamn, Osynliga Handen.

I ett långt inlägg kritiserade Vogel hur mycket fokus svenska klubbar lägger på köp av nya spelare och efterfrågade mer resurser till träning och organisation för att utveckla spelarna. Som exempel på en klubb som dragit nytt av den sortens prioriteringar lyfte han fram Elfsborg.

”Elfsborgs förädlade värde under de tre senaste säsongerna har nått upp till 30 procent årligen, i relation till det egna truppvärdet. Det är tack vare det som Elfsborg på relativt kort tid – och med betydligt mindre resurser – kommit ikapp storstadsklubbarna (igen) under en för föreningen svår ekonomisk period.”, skriver han.

Även andra mått förstärker intrycket.

Simon Olsson och Jimmy Thelin. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Stefan Andreasson nämner i förbifarten att Svensk Elitfotboll sedan en tid tillbaka driver ett projekt för att ta fram övergångsrelaterade nyckeltal. I projektet används ett så kallat KPI-värde – key performance index – som i stora drag mäter i vilken utsträckning en klubb ger speltid till unga spelare, i vilka positioner och vad det tenderar att betyda för marknadsvärdet.

Elfsborgs värde är högst i allsvenskan och nästan dubbelt så högt som genomsnittet, säger han.

Vilka spelare är det Elfsborg letar efter?

– Våra styrkor är kollektivet, vi är ödmjuka inför vilken klubb vi är. Vi kanske inte alltid kan ta de mest färdiga spelarna. Man måste förstå vilken roll man spelar här, och vilket jobb som ska läggas ned varje dag. Vi har höga ambitioner, det måste spelarna ha. Man måste tro på sig själv och föreningen. Ambitioner och en bra lagspelare som orkar driva sig själv hela tiden. Det är det vi tittar efter. Vill man vara med och utmana krävs väldigt stark mentalitet hos spelarna, säger Thelin.

– Mycket kan hända med vår modell. Vi kanske säljer för många spelare på för kort tid. En spelare som vi tror ska ta ett kliv gör inte det. Men det betyder inte att allt är dåligt. Du är nog tillbaka nästa år om du har en tydlig strategi och ett tydligt arbetssätt. De som kommer hit vill vi gärna att de ska vilja vara här, och ta ett kliv till.

Elfsborgs förmåga att ersätta spelare sömlöst lyfts även fram av tränare till andra lag i allsvenskan . Tittar man på olika nyckelvärden för André Römer ser man otäckt mycket som påminner om Sivert Nilsens prestationer. Även Jacob Ondrejkas prestationer 2021 blir intressanta i kontrast till en då två år äldre Jesper Karlsson från 2019, spelaren han ersatt.

19-årig Jacob Ondrejka i jämförelse med en 21-årig Jesper Karlsson. Foto: Marcus Bring

– När vi tittade på Ondrejka hade han bara gjort ett mål i division 1. Det var det enda han hade gjort. Vi såg mer. Han har en direkthet och tuffhet trots sin ålder. Han ska mot mål. Han vill inåt i banan, men kan spela brett, precis som Jesper. Det är inte lätt att hitta såna spelare.

– Men då måste man fundera på vad vår miljö kan göra för en sådan spelare. Ondrejka kanske kan igenom slå snabbare än vi hade räknat med. Han är mycket bättre nu än när han kom. Han har samma egenskaper som då, men vi vill förstärka dem genom träning, lagkamrater och ett spelsätt som lyfter fram de egenskaperna. Han hanterar dessutom hur uppskriven han är på ett jättebra sätt nu. Jag försöker alltid tänka på var spelaren befinner sig mentalt utanför planen.

Jimmy Thelins ansträngningar för att inte sticka ut löper som en röd tråd genom hans karriär.

2005 är han 27 år och chef på Byggmax. Han startar sin egen klubb, FC Ljungarum, tillsammans med sin bror, Mikael, och det är där han upptäcks av Jönköping Södra.

SportExpressens Noa Bachner i samtal med Jimmy Thelin. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Det är ett mödosamt jobb. Thelin beskriver hur han lämnar sin arbetsplats på lunchrasten med två mellanchefer i släptåg för att hämta sågspån till en plan som behövde bli redo för match. Ljungarum går från division 6 till division 4 – men det stora motivet bakom projektet säger mycket om honom.

– Alla har sin tro, sitt sätt. Jag vill inte kommentera det. Jag ville göra mitt eget i stället. När jag spelade hade jag mycket idéer själv om hur man kunde göra. Jag tog aldrig upp det, men jag hade tankar som jag skrev ned.

De flesta som tycker saker om fotboll fattar ett tangentbord eller skriker i en soffa. De flesta som tycker saker om Elfsborgs publiksituation gör något liknande.

Premiären mot Mjällby lockade endast 4 380 åskådare. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

Sannolikheten att Thelin skulle lansera en lösning eller stark åsikt om Elfsborgs publikläge var därför låg från början.

– Jag har verkligen ingen vetenskaplig teori. Vi måste fortsätta prestera, men det är mer än resultatet varje säsong som är viktigt. Vi behöver bli hela Västra Götalands stolthet . Vi har många duktiga spelare från vår ungdomsverksamhet, vi har ett bra nätverk och ett tätt samarbete med både Guliganerna och våra sponsorer. Sedan behöver vi väl fundera på andra vägar att nå ut till människor. Samhället förändras. Folks intressen också, vi har konkurrens från nya fritidsintressen och aktiviteter. Vi behöver behålla de som är här men också stärka banden.

”Stolta över vår publik - men vill blir fler”

Ni pratar mycket om verksamhet, modell, beskriver hur spelare ska kunna ersättas sömlöst, processer. Ibland känns Elfsborg bara som en enda stor arbetsmodell, och då kanske det är svårt för idoler att växa fram. Laget blir...opersonligt?

– Hmm. Nja. Vi har Per Frick som har starka band till fansen. Tim Rönning har stått i klacken. Johan Larsson är en ikon. Vi har spelare av den sorten, och den bästa situationen är när det kommer inifrån. Jag tror att vi behöver hjälpa till, men jag tror verkligen att det är bra att vi pratar om IF Elfsborg. Klubbmärket är starkt.

– Det finns hundratals klubbar där ute som inte slåss i toppen men ändå har fullsatta läktare. Det handlar inte bara om det. Elfsborg. Det är viktigt att säga: IF Elfsborg. Inte att vi kommer tvåa eller trea. Ska vi kunna konkurrera under flera år framöver måste vi bli större. Varför vill man komma hit och stanna? Allt hänger ihop. Faciliteter, utbildning, försäljningar, scouting, upplevelse på arenan, att spelare trivs. Och vi ska inte bara få hit folk, man ska vilja vara kvar här. Jag tycker heller inte att medgångssupportar är något fult. Sådan kan man ju vara själv. Det händer något spännande, då vill man titta på det. Man ska vilja vara en del av Elfsborg och känna en närhet.

Simon Olsson. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Med tröja nummer 10, i händelsernas centrum, med framtiden för sig och ett iögonfallande passningsspel, examinerad från klubbens ungdomsled. Visst fyller Simon Olsson alla kriterier för att lysa starkt, och nu har han ju dessutom börjat göra mål.

– Jag vill vinna matcher. Är det fullsatt eller 2 000 på läktaren? Det hade varit roligt med fullsatt, men jag måste koncentrera mig, säger han.

– Det är lätt att flyga i väg om man får för mycket fokus . Det är lättare att ha fötterna på jorden då i stället för att flyga i väg och tro att man är någonting. Jag har väl haft en sådan tendens någon gång ibland. Det är inte bra. Det är verkligen inte bra.

Har ni några stjärnor tycker du?

– Vi är ett team. Det är det vi har jobbat för i tre år. Men vi har några. Per Frick? Frickadona. Han är en idol för folk här. Vi har flera som fansen verkligen gillar. Det finns där. Jag vet inte. Det är svårt att säga varför det inte kommer hit fler. Jag har inte tänkt så mycket på det.

Hade vi haft fullt om Viktor Claesson spelade här?

Stefan Andreasson är tillbaka i försvarsläge, även om han börjar med att bedyra att den kommande monologen inte är ett försvarstal.

– Vad är svaret? Netflix? Jag vet inte . Priset är lätt att säga, men alla undersökningar som görs har inte med det i topp fem förklaringar. Nya generationer som har annat att göra, säger han.

– Hade man haft svaret på det hade man inte suttit här. Hade vi haft fullt om Viktor Claesson spelade här? Alla kan vara experter på publik. Jag kommer aldrig säga något ont om boråsarna. Vi kommer inte trycka till dem som inte kommer hit. Vi försöker jobba i positiv anda för att få ta tillbaka publiken.

Du tycker att ni överpresterade publikmässigt tidigare?

– Vi byggde en arena för 17 procent av befolkningen. Det var säkert helt rätt just då, Ryavallen såg inte så trevlig ut men vi hade ändå ett snitt på 8-9000. Men tittar man när vi har haft så är det guldmatcher och derbyn.

Stefan Andreasson vill inte kritisera de boråsare som håller sig borta från arenan. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

– Jämför du med när vi hade 10 000 i snitt är det värdelöst, men jämför du procentuellt av befolkningen, vi och Kalmar är väl uppe på sju procent.

Men alla som var här när ni snittade 10 000 har väl inte dött?

– Sudoku? Eller vad heter det? Barnbarn? Golf? Arbetsliv som kräver mer? Jag har svårt att såga de som inte kommer hit.

I vintras tecknade Jimmy Thelin ett nytt fyraårsavtal. Kontraktsförlängningen kom under en period då lagets prestationer och utveckling givit eko även utanför Sveriges gränser, något som Andreasson menar att han inte skräms av.

– Det fattar du också, att Jimmy har varit aktuell för många klubbar. Vi pratar inte om det så mycket. Men det förstår man, han är ju grym. Vi ska köra ihop, börja på nya fyraårsperioder, vi trivs ihop. Sedan är jag den första att gratulera om Jimmy får rätt läge i rätt klubb. Han förtjänar ett jobb utomlands.

Elfsborg har kommit långt . Långt från tolfteplatsen 2018, banderollerna som ifrågasatte Thelin och i många avseenden långt i sin modernisering.

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Hur ser nästa steg ut?

– Det är titlar du drivs av. Vi var nära förra året. Vissa matcher, man är inte jätteglad. Europa, vi fick Feyenoord. Det är ett naturligt mål att ha. Och Elfsborg ska vara jävligt roligt. Man ska få mycket kompisar och försöka njuta av allt det här. När man summerar livet vill man ha mått bra i den här hysteriska industrin, säger Andreasson.

Utanför fönstret vräker fortfarande regnet ned. Otur eftersom det finns minst 100 platser i Sverige där regn hade varit mer sannolikt.

Jag skuttar över en vattenpöl och vänder mig om för att säga hej då.

– Vi ses på arenan, säger Andreasson och vinkar.

– Om det finns plats.