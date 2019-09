Till slut har rökmolnet lättat.

Det sprakar om eftermiddagen i Stockholm. Mwuanas ”Craftmanship” dånar ur högtalarna och dunsar mot betongen. Hammarbys spelare tar av sig överdragsjackorna. Muamer Tankovic kastar en blick upp mot läktaren, vänder på huvudet och ler lite för sig själv. Sången ekar från alla håll. IFK Göteborgs följe är stort, en flaggviftande massa med högljudda och entusiastiska bortasupportrar tränger genom hemmaläktarens kör. Gästernas säsong har gått över förväntan, och nu, med bara sju omgångar kvar, ställs man mot ett topptippat Hammarby på samma poäng.

Att det ligger en urladdning i luften är en sak, att Joachim Björklund och Stefan Billborn har en ganska klar bild av vad som kommer hända en helt annan.

Robin Söder tar avsparken. Bollen går ned till André Calisir, som spelar vidare till Kristopher Da Graca, tillbaka till Calisir. Blåvitt tvingas krypa tillbaka några meter. Hammarby har redan närmat sig med fyra spelare på gästernas planhalva och tvingar Calisir till en ganska svår krossboll ut mot Nzuzi Toko. Han håller bollen kvar i spel med nöd och näppe och får en frispark. Blåvitt börjar om. Sebastian Eriksson ned till Calisir, som tar några steg fram, men det är stängt: Passningen mot Wernersson går ut till inkast.

Hammarby spräcker nollan efter bara tre minuter mot IFK Göteborg. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Hammarby anfaller. Man gör det snabbt och spelar sig in på Blåvitts planhalva, men ett ben kommer emellan. Poya Asbaghis lag ska vända spelet igen, försöka spela sig ur, men det är grönvita spelare precis överallt. Simon Sandberg och Dennis Widgren har båda klivit inåt i planen för att stoppa centrala uppspel. De ligger i linje med Bojanic, som också dröjer sig kvar. Jeppe Andersen, Imad Khalili, Mujo Tankovic, Vladimir Rodic och Aron Johannsson stressar framför. Blåvitt tappar bollen för andra gången. De styr undan ett försök till inspel och försöker komma loss igen, men på andra kanten är Rodic och Andersen för aggressiva. Bollvinsten omvandlas i kontring nästan direkt. Andersen river framåt och trär bollen i sidled till Rodic.

Det har gått tre minuter, och Hammarby har tre bollvinster på offensiv planhalva. Förstatouchen är perfekt. Rodic skjuter 1-0.

Tio minuter senare är matchen över. Bojanic har krutat in 2-0, Khalili stött in trean från nära håll. I andra halvlek kommer tre till, Hammarbys 53:e, 54:e och 55:e mål den här säsongen. Snittet på 2,39 mål per match är det högsta ett allsvenskt lag har haft på 44 år.

När guldstriden drar ihop sig är laget en ytterlighet som måste bryta ny mark.

Går det egentligen att anfalla sig till en titel i Sverige?

***

Stefan Billborn andas tungt genom näsan.

– Hur ser det perfekta målet ut?, upprepar han för sig själv.

I stolen bredvid sitter Joachim Björklund, hans assistent. De kallar rummet för ”kylskåpet” för att det alltid är kallt här. Billborn har en teori om att det är något med bassängerna på undervåningen som lurar kanslihuset vid Årsta att kyla ned sig självt.

Det har gått två år sedan duon tog över med en ganska tydlig punkt högst upp på dagordningen: Anfall. Hammarby ska anfalla. Vinna, men göra det genom att trycka gasen i botten.

Det är ingen unik målsättning, att göra mål alltså. Alla fotbollslag vill ju det, gärna så många som möjligt. Problemet är att få det att hända. Men här har det hänt. Mål görs i massor, och med sju omgångar kvar är produktionen den mest kraftfulla sedan Öster, som blev tvåa 1975, gjorde 2,53 mål per match (66 på 26 matcher) i seriespel. Sedan allsvenskan blev en liga med 16 lag har Kalmar gjort flest mål, 70 under säsongen 2008, men om Hammarbys snitt håller i sig är det rekordet snart historia.

Hemma på Tele 2 arena gör man 3,27 mål per match.

Ett smått gränslöst facit.

Bajen-spelarna firar Rodics 1-0-mål mot IFK Göteborg. Foto: THERESE BACK / THERESE BACK/STELLA PICTURES STELLA PICTURES

– Perfekt mål. Jag vet inte. Man tar alla mål. Men mot Norrköping har vi ju 42 passningar i rad direkt från avspark. Det är jävligt svårt i dagens fotboll. 42 är rekordet för oss. Men vi har ganska många mellan 20 och 35. Fast ofta är det omställning, vinna bollen, göra mål efter tre passningar, säger Björklund.

Billborn vidhåller att han inte kan illustrera ett perfekt mål.

– Att spela med hög press och direkt återerövring gör att vi spelar anfallsspel mot en motståndare som inte är organiserad. Så vårt försvarsspel är en utgångspunkt. Det gör att det är okej att tappa bollen högt upp. Det kan till och med vara bra, säger han.

Tappar ni bollen med flit ibland?

– Vi har som ambition att göra det med flit ibland, ja. Det har nog hänt . Men vi har inte kommit så långt att vi har tränat på det. Vi har däremot pratat med spelarna om situationer där det kan vara bättre att spela in bollen till en motståndare, att motståndaren tvingas göra något med den i eget straffområde, för att sedan attackera. Men vi har inte tränat på det än.

– Egentligen handlar det om att skapa disorganisation hos det andra laget. Vet du inte hur du ska dra isär motståndaren vertikalt och horisontellt får du problem. Alla lag är i grund och botten ganska skickliga på att försvara sig. Många lag är också bra på att hålla i bollen, men de gör det på egen planhalva. Vi mäter bara bollinnehav och tid i sista tredjedelen. Det är där det är svårt. Det är där det är intressant. Vi uppfattar också att det är den enda måttstocken som ger oss något när det gäller bollinnehav. Vi har tittat internationellt på det också, hur mycket tid man måste ha med bollen i sista tredjedelen för att bli framgångsrik.

Hur ligger ni till enligt den variabeln?

– Strax under Manchester City och några lag till. Vi är så klart inte lika skickliga som dem, men vi har en förståelse för vad som behövs för att få upp bollen dit. Om vi vet att vi kommer att vara så mycket där uppe, då blir det enklare att planera för vad man ska göra med bollen.

Björklund fyller i.

– Men för mig är målen viktiga. Ju fler desto bättre, och gärna olika. Det är ofta en bekräftelse på att någonting fungerar, det blir ganska definitivt för spelarna. När man lyckas med det skapar det en större förståelse för vårt sätt att spela, säger han.

– Ta matchen mot Blåvitt. Vi var ganska säkra på att de skulle försöka spela sig ur vår press. Det var samma sak mot Östersund. Då kan vi gå in och göra 3-0 på 15-20 minuter i båda matcherna. Det är fantastiskt bra gentemot spelargruppen. De märker att vi inte bara står och dillar.

Darijan Bojanic firar sitt 2-0-mål i söndags. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Billborn berättar att Björklund redan vid duons första möte tryckte på ett sätt att pressa som skulle bli grundläggande i Hammarbys anfallsspel.

– Det är väldigt vanligt med lag som pressar för att markera närvaro eller stressa fram en passning. Jocke tryckte på det direkt: Vi ska gå hela vägen. Gå in i spelaren. Ta offensiva dueller. Ta ut spelare. Det har vi gjort mycket mer i år. Vi går mot mer markeringsinslag högt upp i planen. Vi började lite smått med det förra året, men nu i år har vi tagit stora kliv, speciellt nu mot slutet av sommaren. Det är nog jobbigt för motståndaren, säger Billborn.

– Man möter ett lag som Sundsvall till exempel. De har jättebra positionering. De har tränat på sitt spel i block. De gör inte så många mål eftersom de saknar kvalitet längst fram, men de är otroligt bra på att hålla i bollen. Om vi tar ut alla spelare i ett sådant lag, då får de problem. Man tar bollen, tar bollen, tar bollen. Vi har inte det fysiskt starkaste laget, men vi har smarta spelare som blir smartare och smartare. Det är vår väg.

***

Att öppna upp för en diskussion om träningsmetoder, spelmässiga principer och rollfördelning med Hammarbys tränarduo är – liksom med de flesta tränarna i allsvenskan – att be om det. Efter tjugo minuter har samtalet gått över till att mestadels föras mellan Billborn och Björklund. Tillsammans beskriver duon ett ganska noggrant programmerat system där varje spelare måste ”underordna sig” en sorts positionsstruktur när laget har bollen. Björklund återkommer gång på gång till att ”fylla ytor” för att ge varandra utrymme på planen.

Det låter sofistikerat – men är det vad en kreativ och tekniskt begåvad fotbollsspelare som heter till exempel Muamer Tankovic eller Alexander Kacaniklic vill höra?

Vill man, med all sin talang, hela sin repertoar av tricks, finna sig i att vara en funktion som springer runt och fyller ytor för att hjälpa andra? Vill man inte ha bollen?

– När vi började förra året hade vi en oerhört knackig försäsong, säger Billborn.

– Vi tappade väl inte spelarna, fast vi var dåliga, men vi sa hela tiden att de skulle få enorm frihet framåt så länge de uppfyller ett antal taktiska kriterier. Det är ett givande och tagande. I år fick vi börja om en del med fem-sex nya spelare i startelvan. Det blir återigen en knackig försäsong. Generellt tror jag att många tror att elitspelare har en större förståelse för varför saker fungerar på planen än de har , fortsätter han.

Muamer Tankovic efter ett av sina hittills 13 mål i allsvenskan. Foto: BILDBYRÅN

Joachim Björklund nickar instämmande.

– Det är en process. Men därför har vi gjort fler mål i år. Spelarna har fattat hur det här kommer att fungera. Även om du inte är lika involverad som du först ville i speluppbyggnad eller annat, om du bara är i din position så kommer du att få bollen i rätt lägen, kanske inte lika många, men rätt, och du kommer att göra poäng.

Det låter lite som att ni pratar om Muamer Tankovic nu. Är det här nyckeln till hans poängskörd?

– Det skulle jag säga. Bland annat, säger Björklund.

– Och att han har Dennis Widgren bakom sig, adderar Billborn.

– Men ifjol var han ju 10:a, nu har han en bättre roll, säger Björklund och vänder sig till Billborn.

– Ja, vafan. Till att börja med var det svårt att övertyga honom om att han skulle spela på kanten. I Sverige är det status bland spelare att vara innermittfältare eller nummer tio. Man tror att nummer tio är en ”glassposition” . Spelar man tia hos oss sliter man. Vi har Djurdjic där. Det handlar om att skapa yta åt andra, pressa och överbelasta för överbelastandets skull. Nummer tio kontra ”vänsterytter” har en konstig klang. Det finns ingen vänsterytter här. Du har en utgångsposition, eller återstartsposition. Du är otroligt viktig för formen på laget. Mot många lag kan man spela så flytande att vi inte ens har en forward. Det handlar om att skapa ett system där du vet i vilka situationer du vill sätta dina spelare. Mujo ska hamna i rätt situationer så många gånger som möjligt. Förstår man sin funktion kan man vara med och driva och utveckla.

Men målproduktionen har ett pris.

Hammarby har läckt bakåt på ett sätt som de andra topplagen inte gjort och släppt in 32 mål på 23 matcher, 1,39 per match. Sedan Elfsborg vann serien 1961 och släppte till 37 mål på 22 matcher (1,68 per match) har inget lag med ett lika skört defensivt facit vunnit den svenska högstaligan i fotboll. Sedan allsvenskan började spelas mellan 16 lag är Kalmar FF:s 33 insläppta på 30 matcher från 2008 enda gången som ett mästarlag släppt in fler mål på hela säsongen än vad Hammarby har gjort efter 23 matcher i år.

Med sju matcher kvar finns anledning att tro att den negativa grönvita skörden kommer att överstiga den siffran när tabellen summeras.

– Vi får bättre betalt offensivt än defensivt för vårt försvarsspel. Så är det. Vi är medvetna om riskerna och jobbar på att förbättra helheten. Men så länge vi känner att balansen väger över till det positiva kommer vi att fortsätta. När vi är helt hemma med försvarsspelet längst fram i planen, då kan vi börja jobba mer med det som händer längst bak, säger Björklund.

Billborn nickar och skakar på huvudet samtidigt.

– Så är det. Vi kan inte överbelasta spelarna. Vi har så många grejer vi kan utveckla, men man kan inte ta allt på en gång, säger han.

***

Det finns en scen i Indiana Jones-filmen ”Raiders of the Lost Ark” som fungerar som metafor för hur mötet mellan AIK och Hammarby har utspelat sig de senaste två säsongerna. En arabisk svärdman i Kairo dyker upp på en marknad, utrustad med ett gäng svärd. Han är tekniskt skicklig och visar upp sina färdigheter på 15-20 meters avstånd utan att egentligen komma nära Harrison Fords huvudkaraktär.

En folkmassa som samlas runt duon kippar efter andan, förtjusta i svärdmannens konster. När Indiana Jones har tittat klart på föreställningen tar han upp sin pistol och skjuter honom.

Hammarby har kommit till matcherna mot AIK med sina svärd och sin skicklighet, omringat, spelat och arbetat med bollen – men till slut har AIK plockat upp revolvern och skjutit .

Om Billborns Bajen är en bollförande, expansiv, anfallande ytterlighet, är Rikard Norlings AIK en bevakande, ytkontrollerande, kompakt sådan åt andra hållet. Fjolårets svenska mästare släppte bara in 16 mål på hela säsongen och har ett defensivt prickfritt facit mot Hammarby under Billborn och Björklunds ledning. Vårmötet på Tele 2 under säsongen 2018 vann AIK med 1-0 efter ett straffmål av Tarik Elyonoussi, höstmötet på Friends slutade 1-0 till hemmalaget efter att Henok Goitom avslutat en kontring, och i våras sprang Sebastian Larsson in två mål innan 20 minuter var spelade.

Sebastian Larsson jublar efter sitt andra mål i vårens derbymatch. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

– Jag tror inte att Sebastian Larsson har kommit fri från halva plan sedan han var 13 år, säger Stefan Billborn.

– Vi hade samlat ihop backlinjen på Gullmarsplan. Det kan skapa en osäkerhet också. Men jag vet inte vad som hände.

Han och Björklund har inte hittat ett sätt att få hål på Rikard Norlings lag än.

– I våras var det mental härdsmälta . Vi hade som ambition att kliva på dem. Vi sprang i bandysvängar när vi skulle pressa. Vi gick inte på. Jag vet inte varför det blev så, säger Billborn och tittar villrådigt på Björklund.

– Historia är en sak. Stundens allvar. Det finns respekt för AIK med all rätt, men den får inte uttrycka sig på det sättet. Vi ska ha respekt för AIK, det kommer vi att ha på söndag också, men inte på det sättet. Vi bjuder på två osannolika omställningar, säger Björklund.

Varför tror ni att det blir annorlunda på söndag?

– Vi tycker att vi är lite bättre än innan. Vi är bättre i fas nu än i våras, av olika anledningar. Vi är väl två ytterligheter, men det är AIK som har guldstjärnan. De är regerande mästare och före oss i tabellen. Men vi känner att vi har en bra chans på söndag. Det går fort på Tele 2. Ännu fortare i år än förra året. Det handlar om att våga mentalt, trots att det är AIK på andra sidan, säger Björklund.

– AIK är så bekväma med att låta motståndarna ha bollen i ytterzon. Vi måste ta de ytorna som bjuds och våga. Det måste vara okej att skapa ganska dåliga målchanser. Bryta in och skjuta. Ta ned och spela in den i straffområdet. Vaskar vi fram tillräckligt många dåliga målchanser då kommer vi att få bra också, säger Billborn.

Från omgång 14 till 23 är Hammarby allsvenskans bästa lag, men om det ska bli något SM-guld den här hösten behöver ett antal trender brytas. Det defensiva facit som kommer med anfallslusten måste slätas över av målproduktionen, Hammarby måste klara av att anfalla sig till ett guld, och för att göra det behöver man bryta ned Rikard Norlings AIK på söndag.

– Viktigast av allt på söndag är att vi klarar av att vara Hammarby, säger Billborn.

– Vi ska vara oss själva. Om vi är Hammarby och förlorar matchen, då får det vara så. Men vi kan inte göra som på Friends i våras. Då var vi inte Hammarby och förlorade. Det är inte okej. Det är det enda kravet vi har.