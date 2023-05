Joel Asoro är i storform. Först gjorde han ett mål mot BK Häcken. Sedan fyllde han på med två mot Kalmar FF – i alla fall enligt honom själv.

Anfallaren inledde måndagskvällens möte med att placera in 1–0, fint framspelad av Oliver Berg, i matchminut 23. Han fortsatte därefter med att volleyskjuta in 2–0 en dryg kvart senare. Bollen gick dock via en Kalmar FF-försvarare och bokfördes som ett självmål.

– Men i mitt huvud kommer jag räkna det ändå. Sedan om det inte står så, det är inte hela världen, säger Asoro.

Kommer du lämna in en protest?

– Jag vet inte som man kan det. Jag vet bara att det fungerar med röda kort. Jag är inte på dem att de ska göra det. Jag tycker att skottet gick mot mål och sedan touchade den backen.

När Expressen frågar kvällens huvuddomare Fredrik Klitte om varför målet blev noterat som ett självmål svarar han att domarna inte har något med det beslutet att göra.

– Det är ett center här i Stockholm som sitter och bestämmer det. Vi har ingen uppfattning om de grejerna utan det bestäms här i Stockholm, säger han.

Under matchen?

– Ja, exakt.

– Så de har antagligen sett på någon vinkel att skottet hade gått utanför.

Vad är det för center som tar det beslutet?

– Det är något statistikcenter på Svenska fotbollförbundet som sitter och avgör om det ska bli självmål eller inte.

Asoro om lyftet: ”Kim har varit på mig”

I det här fallet missgynnade deras beslut Joel Asoro. Han var dock, i ärlighetens namn, inte speciellt sur över det. Snarare glad över segern och över att han har hittat formen efter en vår som har varit lite kämpig.

– Jag har alltid funkat på träning, det är bara att jag inte har fått ut det i match. Kim (Bergstrand, tränare) har varit på mig väldigt tydligt: ”Du måste våga. Du måste köra, köra!”. Det är väl det jag har bearbetat, hur jag får ut det på planen. Just nu har nummer nio rollen fungerat bättre än ytter. Vi får se hur det ser ut i framtiden, säger han.

Hur mycket har Kim varit på dig?

– Han har varit på mig:” Du måste få ut det här. Fokusera”. Jag förstår dem. Jag har inget att gnälla över. Jag ser bara det här som en vist för båda.

Vad i det har landat hos dig?

– Jag tror att jag förstår allvaret bara. För min egen del och vad laget just nu behöver.

Precis efter slutsignalen på Tele2 arena sågs Joel Asoro få sin arm spolad med vatten. Anledningen: Ett ordentligt jack.

– Jag fick en dobb som gled igenom mitt skin. Det är ett ganska stort sår.

Har du sytt?

– Nä, de sa: ”Vi kan inte göra det nu, det blöder lite för mycket”. Bara försöka stoppa blödningen.

Djurgårdens IF vann mötet med Kalmar FF med 3–1. I nästa omgång ställs de mot Hammarby IF i ett stekhett Stockholmsderby.