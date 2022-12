IFK Göteborg gick inte att känna igen hemma på Gamla Ullevi. Helsingborg kontrade hyperfarligt med vassa bollar i djupled och vann till slut med 3-1.

– I dag kommer motståndarna in bakom oss, det är friläge från halva plan och grejer. Det brukar vi aldrig råka ut för. På så sätt är jag väldigt besviken, säger Blåvitts tränare Mikael Stahre.

Det såg stundtals ut som att skåningarna spelade 4-4-2, men så var inte fallet enligt tränaren Alvaro Santos.

– Bara vid vissa tillfällen i presspelet. I dag var tanken att spela 4-2-3-1 med Taha (Ali) som tia, han är en lite annorlunda tia med lite mer fart och så kan han också koppla ihop det med mittfältet, säger brassen på presskonferensen – och får beröm av Mikael Stahre som flikar in:

– Ett mycket bra val, ett bra beslut. Känslan var inte att vi mötte ett bottenlag, de såg rappa och bra ut.

”Speciellt vara tillbaka”

Helsingborg ville hitta in bakom IFK Göteborgs backlinje med en tidig boll, allra helst på ytan bakom Oscar Wendt och Johan Bångsbo. Och det gav resultat. Gästerna kom igenom flera gånger och Amar Mushin tryckte in 1-0 efter en frilägesretur. Gustaf Norlin kvitterade nästan omedelbart, men precis innan halvtidsvilan cykelsparkade Rasmus Wiedesheim-Paul in 2-1.

I slutet av matchen tryckte IFK Göteborg på ordentligt i jakten på en kvittering och flyttade upp målvakten Warner Hahn på en hörna. Det straffade sig och Wilhelm Loeper kunde enkelt springa in 3-1 i tomt mål från mer än halva planen.

– Vi vinner välförtjänt. I början ligger vi klockrent och får nåra omställningar. Vi är effektiva och tyngre i båda boxarna. Det är där man vinner och förlorar matcher och där har vi kanske varit för svaga tidigare, säger Thomas Rogne, som spelade i IFK Göteborg mellan 2015 och 2017.

– Det var lite speciellt att vara tillbaka här måste jag säga. Göteborg var ett speciellt ställe för mig. Det var en jättekul match och bra inramning.

Var matchplanen att såra Blåvitt i djupled med tidiga bollar?

– Ja, vi hade kollat lite på det innan. Vi har bra speed på våra yttrar, egentligen på alla offensiva spelare, och vi försökte hitta in bakom deras backlinje. Speciellt på deras vänstersida och det gjorde vi bra hela matchen, säger Rogne.

Tack vare segern tar Helsingborg klivet upp på kvalplats och petar ner Degerfors under strecket.

Tycker du att ni är för bra för att ligga på kvalplats?

– Nej, vi är på kvalplats. Det är där vi är, säger Rogne.

Derby mot Malmö FF

Segern var Helsingborgs första mot IFK Göteborg i allsvenskan sedan 2013 och Alvaro Santos var förstås nöjd.

– Fysiskt klarar vi av IFK och även fotbollsmässigt. Jag är väldigt glad och stolt och vi har med oss en fantastisk klack som ger oss det lilla extra i dag, säger tränaren.

På söndag väntar derby mot Malmö FF hemma på Olympia.

– Den här segern ger oss självförtroende som kommer att vara väldigt nyttigt för oss då. Resultatet i dag är fantastiskt och prestationen är bra, men det är grejer som vi behöver jobba på. Vi måste kolla framåt, säger Thomas Rogne.