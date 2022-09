En ny ångestmatch från Helsingborg när man på bortaplan mötte Värnamo. Det har varit många sådana drabbningar den här säsongen för bottenlaget från Sundets pärla.

Och redan efter tolv minuter tog just ångesten ytterligare ett grepp om HIF.

Oscar Johansson hittade in med en boll där notoriske målskytten Marcus Antonsson bestämt kunde placera bollen invid Kalle Joelsson vänstra stolpe – 1–0.

– Helsingborg försvarsspel var där under all kritik, konstaterade Pär Hansson mycket riktigt i Discovery Plus sändning.

Värnamos sylvassa anfallstrio Oscar Johansson, Antonsson, Ajdin Zeljkovic var i den första halvleken ett ständigt orosmoment. Bland annat var Johansson nära 2–0 i den 25:e minuten, men Kalle Joelsson höll HIF kvar i matchen med en ny kvalificerad räddning.

Värnamo kunde ganska enkelt gång på gång ta sig förbi på Helsingborgs vänsterkant – och kunde därmed skapa den ena farligheten efter den andra.

Och i matchminut 35 var det dags för Antonsson att göra mål igen – hans 14:e den här säsongen.

Freddy Winsth fick lätt in bollen till Antonsson – omgiven av fem HIF:are! – och denne kunde bara fösa in den.

Muhsins första mål i allsvenskan

Ändå kunde Helsingborg gå till pausvila med bara ett måls underläge.

I en 41:a minuten slog Rasmus Wiedesheim-Paul ett inlägg rakt på Amar Muhsins panna. Denne kunde nicka in sitt första allsvenska mål efter flytten från Eskilstuna.

– Oj, vad viktigt det målet var. Blytungt för HIF, menade Pär Hansson.

Själv sade Muhsin i pausen i Discovery Plus:

– Skönt att göra det. Nu får vi se till att komma ut i andra. Och visa att vi vill vinna det här.

Den andra halvleken började med ett HIF-byte när Arian Kabashi klev av till förmån för Wilhelm Loeper.

Och i 54:e minuten kunde just Amar Muhsin göra sitt andra mål för kvällen – och kvittera till 2–2.

Abbe Khalili fick in bollen till Loeper som elegant skarvade vidare till Muhsin. Han fick till ett skott som gick i en båge, och var omöjlig att nå för Pilip Vaitsiakhovich i Värnamos mål.

Värmamo rejält pressat

Helsingborgs inläggsspel – som var bedrövligt i första halvlek – förbättrades när de sista 45 minuterna rullade på.

I 73:e minuten gjorde Kalle Joelsson en ny jätteräddning när Antonsson var ytterst nära att göra sitt tredje mål för kvällen.

Efter 84 fick Muhsin ett utmärkt läge att göra sitt tredje mål, men bollen gick utanför. HIF hade en väldigt fin period där Värnamo hamnade i brygga. Bland annat hade Rasmus Wiedesheim-Paul också en boll i ribban.

Men HIF kunde inte utnyttja övertaget de hade de sista tio minuterna

I stället var det Antonsson som gjorde mål – alltså sitt tredje – i den fjärde tilläggsminuten.

– Det skönaste som hänt i min karriär. En riktig käftsmäll för Helsingborg, förklarade Antonsson.

Antonsson har därmed gjort 15 av Värnamos 23 mål – ett smått otroligt facit.

Mattias Lindström, huvudtränare i Helsingborg:

– Enormt tungt. Vi gör allt som står i vår makt. Detta känns. Men vi ska kämpa så länge vi kan stå upp.

