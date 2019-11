När Zlatan Ibrahimovic meddelade att han blir delägare i Hammarby och att han vill vara med på resan att försöka göra Bajen till Skandinaviens största klubb lät reaktionerna inte vänta på sig.

Med intåget i Hammarby kapade han stora delar av relationen med Malmö FF och klubbens supportrar.

Sorgligt på något sätt. Att Zlatan inte brydde sig mer om arvet han lämnade efter sig i MFF. Och även om Zlatan varit en fotbollsnomad under princip hela sin karriär var det så klart en stor överraskning att han skulle ta steget in i just Hammarby.

Det är lätt att förstå besvikelsen från MFF-håll. Zlatan kan heller inte ha blivit förvånad att det inte skulle tas emot speciellt bra i Malmö, även om man kan få uppfattningen att han trodde något annat.

Men så verklighetsfrämmande kan inte Zlatan vara.

Vidrigt och ovärdigt

Besvikelsen från MFF-håll är som sagt lätt att förstå och jag tror det måste svida lite för Zlatan när en sådan som Pontus Jansson går ut och säger att Zlatan i och med intåget i Hammarby och uttalandet han gjorde i samband med det, numera inte är den förebild han en gång var för Jansson.

Landslagsförsvararen fördömde också det hat som vi just nu ser mot vår störste fotbollsspelare genom alla tider.

Det hat som vi sett både i Malmö och Stockholm det senaste dygnet är vidrigt och ovärdigt.

Rasistiska budskap har sprejats på statyn i Malmö. Den har också vandaliserats, precis som Zlatans bostad i Stockholm.

Bara hoppas att polisen får tag på de personer som håller på med den här idiotin.

Och att allt hat och alla hot upphör.

Det är som sagt vedervärdigt.

Enorm potential

För Hammarby betyder Zlatans intåg i klubben att klubben får en enorm potential. Det lär bli bra mycket lättare att få nya sponsorer och företag som vill synas med klubben nu när Zlatan är med på tåget.

Intresset för allsvenskan lär öka, det är bara att kolla på genomslaget de senaste dagarna.

På sikt kommer det också vara bra för svensk fotboll.

Zlatan har erfarenhet från de största klubbarna i världen. Precis som vissa av de största agenterna har nycklar till de största affärerna och till styrelserummen där de stora affärerna görs upp, kommer Zlatan att kunna vara en liknande dörröppnare.

Jag är helt övertygad om att han med ett aktivt delägarskap kommer vara med och sy ihop stora affärer från Hammarby ut till de större klubbarna.

Han har som sagt det rätta kontaktnätet.

Inte inom den närmaste tiden, men ge det några år.

För Hammarbys konkurrenter är det inte lika roligt om klubben växer och börjar göra större affärer.

Men ju fler stora affärer som görs från allsvenskan, av vilken klubb som helst, ju mer kommer de andra allsvenska klubbarna kunna ta betalt.

Se bara på vad Alexander Isak-affären gett för svallvågor och affärerna som gjorts från allsvenskan efter det.

Benjamin Nygren, Kristoffer Olsson och Mattias Svanberg är alla spelare som gått för 40 miljoner kronor eller mer.

Jag säger inte att det kommer hända, men chansen att det görs fler stora affärer från allsvenskan i och med Zlatans intåg i Hammarby, är stor.

