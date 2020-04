”Har uppdaterat honom om vad jag vill skruva på”

Henrik Jurelius, 34, har jobbat för AIK i drygt tio år. 2010 började han jobba i klubbens ungdomsverksamhet för att senare klättra uppåt. Sedan 2012 har han verkat inom herrlaget och under de senaste åren varit assisterande sportchef, det vill säga, Björn Wesströms högra hand och bollplank i alla frågor.

Men när Wesström befordrades till klubbdirektör och vd var det därför naturligt för AIK att lösa sportchefsfrågan internt.

Ersättaren fanns redan i organisationen och heter Henrik Jurelius.

– Det är en väldigt speciell känsla, en positiv känsla som har byggts upp med väldigt glada tillrop. Det är många som har hört av sig, men samtidigt börjar det hårda jobbet nu, säger han till SportExpressen.

Du har figurerat i bakgrunden och jobbat i det tysta. Har du trivts med det?

– Ja, det personifierar mig att jag har valt att ha det så. Jag har känt mig bekväm i det och valde den vägen. Jag har inte valt att framhäva mig själv på något sätt. Det kan vara en nackdel nu när man kommer, som vissa kanske upplever det, från ingenstans.

Du har varit Björn Wesströms högra hand. Vad har du gjort under den perioden?

– Jag har avlastat Björn i och med att AIK Fotboll är unikt på många sätt, det är stort och mycket, det är inte bara fotboll alltid. Jag har kunnat driva saker medan Björn har haft tid att göra annat. Det jag har gjort är mångt och mycket sportchefssysslor. Jag har varit involverad i alla processer.

Vad har då Jurelius lärt sig under alla åren bredvid viktiga AIK-personligheter som Björn Wesström, Jens T Andersson, Andreas Alm och Rikard Norling?

– Det är framför allt ledarskapet som de haft i att leda människor. Det har varit en väldigt bra skola för mig, förklarar han.

AIK:s klubbdirektör och vd Björn Wesström. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Du och Björn, hur skiljer ni er?

– Vi skiljer oss väldigt mycket i att Björn har en enorm styrka i kommunikation medialt där jag har valt att inte alls vara lika delaktig. Det kanske är något som jag kommer att växa in i den här rollen, det kommer förmodligen vara naturligt för mig till slut.

Det blir en helt annan uppmärksamhet nu.

– Självklart blir det ett helt annat fokus. Samtidigt sitter jag här i dag och har tackat ja till jobbet som sportchef i AIK. Det är något som jag kommer lära mig att hantera. Jag känner mig så pass trygg i den organisationen jag har bakom mig och stödet runtom kring i klubben.

– Jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte kände ”wow, det här ska bli kul” men det tillhör jobbet att göra media. Jag försöker anpassa mig och göra allt nu för jag förstår att det finns ett intresse för det.

När fick du frågan om sportchefsjobbet?

– Det var en kortare tid sedan jag fick en propå om att det eventuellt kunde komma att ske ändringar. Då fick jag en liten heads up där de ville kolla med mig om jag var redo att köra. Den formella frågan kom i samband med att Björn var i position att kunna tillsätta en sportchef.

Har du kunnat förbereda dig under perioden för att du kan få jobbet?

– Ja, tanken har väl på något sätt landat tidigare vilket gjorde processen enklare för mig. Det var en del skriverier, det pratades i olika podcasts att en förändring skulle kunna ske i framtiden och mitt namn började nämnas. Jag har absolut inte försökt flytta på Björn för att komma fram och ta hans jobb, utan då började jag bara vänja mig vid tanken och ställa frågan till mig själv.

– Jag försökte tänka ”hur skulle jag göra?”, för som alla vet kan det gå väldigt fort i den här klubben. Det blev några dagar där jag började tänka olika scenarion och vad jag har för plan. Björn frågade mig hypotetiskt väldigt tidigt på säsongen ”om du fick ansvaret nu, hur skulle göra och planera på sikt?”. Björn ville väl ha input från mig men även se lite hur jag skulle lägga upp det för de kommande åren. Sedan var det inte så mycket mer med det, men jag antar att Björn har tagit med sig det i sin process.

Henrik Jurelius känner sig redo för att axla ansvaret i att leda ett av fotbolls-Sveriges tuffaste jobb som sportchef i AIK.

– Jag känner mig trygg och litar på mig själv. Jag vet om delarna som finns i jobbet och det teamet jag har bakom mig. Personalen på kontoret gör ett fantastiskt jobb. Jag har deras stöd och vi kan tillsammans lyckas. Jag har väl i många frågor hållit med Björn och pushat för en viss riktning, men sedan är det han som har stått upp för det vi tycker och vill göra. Nu är det jag som ska göra det och det är den stora förändringen.

Hur ser dina idéer ut för att föra AIK framåt?

– Jag ska vara helt ärlig. Jag behöver sätta mig ned för att stöta och blöta. De här timmarna sedan det blev klart har varit så pass intensiva. Vi är i ett nuläge där jag måste fokusera på att ta oss igenom processen i att samla in så mycket information jag kan och skapa förutsättningar för att vi ska vara redo för olika startscenarion för både svenska cupen och allsvenskan. Hur vi tar oss an resten av den här tiden, ur ett långsiktigt perspektiv, det kommer att växa fram under de kommande veckorna.

Foto: BILDBYRÅN

Vad säger du till personerna som kallar dig oerfaren?

– Jag kan inte säga någonting för att de har rätt i sak. Jag har aldrig stått där tidigare som ansvarig sportchef och ska leda AIK Fotboll. Det enda jag kan säga till dem är att jag kommer göra mitt yttersta för att vi ska lyckas och framför allt driva AIK framåt i en positiv utveckling. Jag har en enorm repsekt för Björn och Jens T Anderssons arbete under den här tiden då vi förmodligen har, kanske inte titelmässigt, men vi har trots allt en av de mest framgångsrikaste perioder bakom oss i AIK:s historia.

– Den tiden har jag en enorm respekt för och nu handlar det om att skruva ytterligare för att ta nästa kliv. Det är många parametrar som ska stämma in för att ta nästa kliv. Jag kommer inte ensam hitta alla de här parametrarna men vi har så mycket som är påbörjat sedan tidigare och nu gäller det att slutföra det och få effekt på saker.

AIK har en vana att rekrytera internt. Varför är det viktigt?

– AIK som klubb mår alltid bra av det. Vi behöver hela tiden titta på att ta in spår utifrån för att inte stanna upp i vår bubbla. Men kontinuitet är bra för AIK. Jag tror också att det är bra för alla ungdomsledare i AIK att hela tiden veta att möjligheterna för att gå upp finns. AIK:s herr- och damverksamhet är inte låst. Om du är tillräckligt bra och jobbar tillräckligt hårt så kan det öppnas upp dörrar, det ger en effekt på hela verksamheten.

Kan du dra nytta av att du redan vet hur kulturen och miljön i AIK funkar?

– Det tror jag absolut. Jag har väldigt bra koll på hur vindar blåser i den här klubben. Jag känner väl att jag skulle ha enklare att hantera det. Det är nog en liten chock för alla nya som kommer in. Många nämner det i alla fall.

Från och med nu innebär det fullt ansvar för Jurelius gällande den sportsliga biten i AIK Fotboll. Men även Björn Wesström kommer att finnas där som stöd.

– Det är fullt ansvar nu men samtidigt en trygghet för mig att ha Björn kvar i organisationen som ett naturligt bollplank. Det är inte så att jag bara ska göra min grej, det är viktigt för Björn i sin roll, att jag lyckas. Han kommer absolut att ha en hand på min axel under den här perioden och det är daglig kontakt. Vi har haft det under åtta år nu så det är inte så att vi kommer sluta att ringa till varandra. Jag kommer säkert kunna hjälpa honom i frågor i hans nya arbete.

Jurelius i möte med Norling

Hur kommer det funka nu när du blir Rikard Norlings chef efter att ha jobbat nära honom och hans team under en lång tid?

– Det är självklart en förändring när jag ska leda Rikard i hans arbete. Vi hade en längre sittning i går förmiddag innan jag skrev på. Jag uppdaterade honom på vad vi skulle göra i nuläget och vilka grejer jag vill skruva och utveckla över tid. Då pratar vi saker närmsta 3-6 månaderna. Vi fokuserade på det som är nu, jag presenterade mina idéer, och det var ett väldigt bra och utvecklande samtal där vi drev i gång varandra och han kände att det var bra och något som han kunde ta vidare till sitt team.

” Det viktigaste i AIK Fotboll är att kunna kommunicera och prata i vilken riktning vi är på väg och vad vi vill. Om vi får ihop det och alla köper systematiken - då är vi en jättemaskin”

Vilka saker vill du skruva på?

– Det skulle vara fel av mig att gå ut och peka. Det är små, små förändringar som kan utveckla AIK Fotboll på kort tid.

Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Vad har du för drömmar som sportchef?

– Drömmen för AIK Fotboll och det som finns är att vi ska vinna. Vi ska ta nästa kliv, det är min dröm och mitt mål. Vi pratar om topp tre hela tiden men hur kan vi gå vidare i nästa fas och hela tiden känna att vi kan gå för SM-guld. Det var en speciell känsla inför 2018 där alla sa att ”det är bara guld som gäller”.

– Där är vi inte riktigt nu, men hur kan vi hitta en sån modell för AIK över tid? Vi ska nå topp tre minst men också ta klivet i Europaspelet som innebär att vi når längre där. Vi lär oss hela tiden men det gäller att träffa plankan när det väl är dags.

Vad har du lärt dig under dina år i AIK?

– Det viktigaste i AIK Fotboll är att kunna kommunicera och prata i vilken riktning vi är på väg och vad vi vill. Om vi får ihop det, och alla köper den systematiken och målsättningen som laget har, då är vi en jättemaskin.

Vad betyder AIK för dig?

– Jag har satt AIK främst under en väldigt lång tid. AIK berör mig i allt dagligen och det kommer inte att sluta bara för att jag fått en tjänst med större ansvar. Den största kravställare på mig har varit att hela tiden göra ett bra jobb för klubben. Om jag inte gör det är det dags att lämna över, då är jag den första att göra det också.