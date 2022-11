Det började med ett sms. Slutet, alltså.

”Kan vi prata?”.

Per Karlsson skickade det till Henrik Jurelius en dag i augusti.

”Ja, absolut”, svarade sportchefen.

– Jag är ute och går väldigt mycket på kvällarna så jag tänkte att jag stannar väl bara till hos honom på vägen hem.

De bor grannar i Nacka, Karlsson och Jurelius.

– Men då kom vi fram till att vi skulle hitta en annan tid som passade. Så, vi åkte upp till Karlberg på en ledig dag och satte oss på gräsmattan.

Solen sken. Tårarna föll. Per Karlsson berättade att han hade bestämt sig för att avsluta fotbollskarriären.

– Jag visste ju vad han skulle säga, men det var ändå tårar, minns Henrik Jurelius.

Per Karlsson själv:

– Det var känslosamt. ”Henke” fick trösta mig. Så gick det till.

Det ska dock sägas att beslutet inte var hastigt fattat. Istället hade det vuxit fram under våren. Per Karlsson berättar att han satt på läktaren under några av AIK:s matcher och funderade på om det här ändå inte skulle bli hans sista säsong?

Han hade tappat sin startplats. Under 2021 fanns han till exempel bara med i den svartgula elvan vid två allsvenska tillfällen. Dessutom hade kroppen börjat säga ifrån.

– Under de sista åren har jag känt att jag inte är den spelaren som jag vill vara – och det har tagit hårt på mig. Jag har inte kunnat leva upp till mina egna förväntningar. Under 2020 hade jag en stor roll i laget, det har alltid varit min morot. Efter det kom skadorna. Och ihop med åldern … Det kändes som att fallet kom ganska snabbt. Plötsligt hade jag en roll där jag var backup och när jag väl spelade gick det inte så bra heller. Så, beslutet var en kombination av mycket. Sämre prestationer, skador och ålder och så det sista: Hjärnskakningen.

Den kom under en träning i början av juni och blev på något sätt det som avgjorde allt.

Per Karlsson 2008. Foto: NILS PETTER NILSSON Per Karlsson 2014. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN Per Karlsson 2015. Foto: HASSE FRIDéN / ALL OVER PRESS Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

****

Solen skiner och nog är det nära att tårar faller även denna dag. När Per Karlsson kliver ut från AIK:s träningsanläggning har han precis fått se en nyskapad avskedsfilm för honom, Sebastian Larsson och Mikael Lustig.

– Det var lite känslosamt, men det är som tränarna sa: ”Man kanske blir mer känslosam när man blir äldre”. Jag känner igen mig i det.

Vad hade de valt ut för klipp på dig?

– Det var lite highlights, bland annat från min första allsvenska match.

Året var 2003, Per Karlsson hade ganska nyligen fyllt 17. AIK mötte Örgryte IS på bortaplan.

Han hade mer hår på den tiden, Karlsson. Även större drömmar. Han skulle ut i världen. Serie A, Parma, Fabio Cannavaro!

Verkligheten ville dock annat. Karlsson blev kvar i AIK under hela sin karriär, undantaget någon kortare utlåning, och står nu noterad för 19 säsonger och 437 tävlingsmatcher i den svartgula tröjan. Till det ska läggas två SM-guld och en cuptitel.

– Det var som jag kom fram till häromdagen: Det kanske är ödet ändå. Det har varit många vägskäl. Även en bit in i min karriär i AIK ville jag vidare, men ju större roll jag fick här förstod jag att det jag brinner för är att vara tränarens förstaval. Ju mer jag fick det ju mer ville jag vara kvar.

Det toppade någonstans runt SM-guldet 2018.

– Då var jag den första spelaren som tränaren tog ut. Då mådde jag bra. Jag kommer ihåg att Rikard (Norling) sa det till mig innan det året: ”Du är mitt förstaval. Jag vill att du ska spela i AIK för alltid”. Då blev jag svag och kunde inte göra något annat.

Har du någonsin varit nära att lämna AIK?

Det har skrivits om FC Zürich 2015. Det ska även berättas om Kina 2012.

– Det var på papperet nästan klart. Det var i samma veva som Daniel Majstorovic anlände till AIK. Vi var ett överflöd av mittbackar och jag var väl rankad nummer fyra. Men det föll på någon detalj med Kina och sedan visade det sig att jag blev förstavalet den säsongen. Det är ett av de tillfällena som jag är mest stolt över, att jag tog tillbaka min plats.

Att det aldrig blev aktuellt med Serie A är inget som gnager i dig?

– Nej, det är det inte. Haha! Jag tror att jag har maximerat min karriär. Visst, man kan prata om spelare som har tur och jag kan också irritera mig på: ”Vänta nu, hur kan den spelaren spela i Serie A, men inte jag?”. Men jag mår jättebra över min karriär. Och frågar du mig i dag vad jag är mest stolt över så är det antalet matcher jag har gjort.

437 i tävlingssammanhang för AIK, det är värt att upprepa. Ingen spelare har nämligen gjort fler.

Vilken av alla matcher sticker ut mest?

– Jag minns matcher ganska väl. Däremot är jag i grunden lite av en pessimist så jag kommer ihåg alla mina dåliga matcher, tyvärr. Jag kommer ihåg majoriteten av misstagen som jag har gjort.

Så, vilken är din sämsta match?

– Starten på 2014. Det var 50 000 på Friends arena. Jag hade gjort ett bra 2013, vunnit pris som årets back. Jag gick in i säsongen med någon form av övertro på mig själv och tog ett rött kort i den första matchen mot IFK Göteborg. Det som skulle bli en fest på Friends arena blev ett antiklimax. Jag var även inblandad i 0–1-målet … Men det är klart att jag minns många fina matcher också.

Har inte bestämt sig om framtiden

När man frågar Henrik Jurelius om Per Karlsson-minnen börjar han med att konstatera att han minsann såg mittbacken spela matcher under utlåningen till Åtvidabergs FF 2007. Efter det väljer Jurelius att prata om en människa som bär på en unik lojalitet och som kommer lämna ett enormt tomrum efter sig.

– Han är en av de största i klubben, sammanfattar Jurelius.

Vilket är ditt allra finaste Per Karlsson-minne?

– Fotbollsmässigt finns det enormt många, men det som symboliserar Per Karlsson för mig är dagen efter vår guldbankett 2018. När vi ska återsamlas här på Karlberg för att sedan åka till fotbollsgalan. Folk ramlar in en efter en när man plötsligt hör hur vikter slängs uppe i gymmet. Jag tänkte: ”Nu är det någon som röjer”. Men då är det Per Karlsson som kör ett pass. Det är så mycket Per Karlsson. Jag kommer aldrig glömma ljudet av de vikterna som slängdes i marken tillsammans med hans lojalitet för klubben.

– Det låter som en mental sjukdom nästan.

Per Karlsson pausar.

– Men jag har alltid haft en drivkraft att när de andra inte tränar så gör jag det. Då får jag ett litet försprång på dem.

Just det där kommer Karlsson ta med sig in i nästa fas av livet. Han blev bra på fotboll, nu tänker han bli ”jävligt bra” på något annat. Frågan är bara vad?

– Det återstår att se. Jag har lite idéer, men … Jag läste om Prodell (Viktor) i går. Han skulle sluta nu och ge sig rakt in i byggbranschen. Det var hans andra lilla dröm.

Någon sådan har inte Per Karlsson.

– Jag har lite smådrömmar, men jag har inte bestämt mig för vad min framtid är. Det jag har sagt är att jag kommer varva ner i höst och i januari hoppa på studier eller något annat.

Är det svårt att hitta något nytt att göra?

– Det svåra är att jag måste vänja mig vid en vardag som inte är lika rolig som fotbollen. Också att förstå vem jag är bortom den här vardagen på Karlberg.

En plats till vilken Per Karlsson har åkt nästan varje dag i nästan 20 år.

– Det slog mig häromdagen … Nu åker jag kommunalt hit, tunnelbana till Stadshagen och sedan promenerar jag ner. Jag speglar mig i samma fönster, går samma promenad som jag gjorde när jag var tonåring. Det är väl cirklar som sluts. Det fanns en lång tid däremellan när jag körde bil till träningarna, men som svar på frågan: Det kommer vara konstigt att inte komma till ett omklädningsrum i januari. Jag sa det till gänget: ”Jag kanske kommer ner och bara softar – utan att stå på lönelistan. Spelar lite pingis!”.

Per Karlsson tillsammans med Mikael Lustig och Sebastian Larsson, två andra som avslutar sina fotbollskarriärer efter säsongen. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN Per Karlsson 2019. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

****

Skottet kom från Yasin Ayari. Det träffade Per Karlsson rakt i huvudet och resulterade i en hjärnskakning. Nästan omgående kände han värk. Och senare på kvällen kom illamåendet. Än i dag, fem månader senare, är han inte helt återställd.

– I vardagen mår jag jättebra och i någon form av lätt träning. Men jag mår inte så bra att jag kan träna fotboll. Blir pulsen för hög får jag huvudvärk senare samma dag. Och det kan ta ett tag, en vecka eller så, innan jag kommer tillbaka till där jag är nu – att jag mår bra, säger han som i början försökte pressa sig tillbaka till fotbollsplanen. Kanske för fort. Det resulterade nämligen mest i bakslag.

– Det pendlade fram och tillbaka mellan förhoppningen om att komma tillbaka till fotbollsplanen och verkligheten på träningscykeln. Nu har jag landat i att inte ta några risker. Nu handlar det bara om att komma tillbaka och kunna leva ett fysiskt liv.

Per Karlsson hade önskat sig ett bättre slut på karriären. Han hade mer än gärna spelat fotboll i några år till. Motivationen finns där, säger han. Och det hade varit fint att få vara någon typ av åldersman i AIK, likt Andreas Johansson i Halmstads BK. Han är 40 år. Per Karlsson bara 36.

– Många är trötta och känner: ”Nu får det vara nog!”. Jag är inte där. Jag känner att jag är tvungen att sluta. Den biten tycker jag är jobbig.

Per Karlsson fortsätter:

– Det är trotsallt en pojkdröm man lever. Att ge upp det och göra något annat är inte lätt. Jag har suttit i bilen på väg hem från Friends arena några gånger de sista åren och börjat fundera. Alltid när jag sitter ensam springer tankarna i väg. Jag är inte rädd för framtiden, men jag känner en sorg över att det är över. Ungefär som när jag pratade med ”Henke”. Jag är en känslosam person. Jag kan gråta inför andra. Även när jag är själv.

Som i en bil på väg hem från Friends arena.

En åktur återstår dock innan allt är över, vi ska inte glömma bort det. Ett sista framträdande. Under söndagen rundar AIK av den allsvenska säsongen med match hemma mot IF Elfsborg. Formellt sett är Per Karlsson fortfarande sjukskriven, men han har fått godkännande av Försäkringskassan att göra ett kort inhopp. Skapa ett ljusare slut än det han hittills har fått uppleva. Noteras för tävlingsmatch nummer 438.

– Om det ges tillfälle, poängterar Per Karlsson snabbt.

– Det är mycket på spel.

Kommer fira efter sista matchen

AIK har en fjärdeplats att försvara, den som kan ge biljett ut i Europa.

– Det fotbollsmässiga går först. Får jag göra något är det en bonus. Och då handlar det om att vara på gräset när domaren blåser av.

Hur kommer känslorna vara om du får hoppa in?

– Det är svårt att föreställa sig. Samtidigt är jag, som jag sa, en känslosam person så det kommer nog brista. Det är mycket som kokas ner nu. Jag vet också att jag kommer få micken efter matchen.

Även att över 30 000 åskådare kommer sitta på läktarna för att lyssna på honom, se på honom – hylla honom!

Har du förberett ett tal?

– Nej, jag funderar. Det är inte helt lätt. Men jag har fått så mycket kärlek att jag ändå måste säga farväl.

Karlsson pausar.

– Det är först nu jag tillåter mig att ta in saker. I och med att jag har varit så besatt av nästa träning och nästa match hela tiden har jag aldrig funderat i banorna att jag har gjort någon gärning för AIK. Men nu har jag förstått att det kommer komma en stor hyllning. Jag kanske måste omvärdera mitt tankesätt. Jag kanske har gjort något för den här klubben ändå?

Många ser dig som en av klubbens största spelare någonsin – kanske till och med den allra största.

– Det är svårt att ta in. Jag har aldrig gått i de tankebanorna.

Tror du att du kommer fälla fler tårar i bilen hem efter matchen?

– Min fru är lite motsatsen till mig. Allt ska firas! Jag är mer tillbakadragen och tänker direkt på nästa match. Men nu finns det ju ingen nästa match, så jag kommer fira på söndag. Och när jag sitter där i bilen kommer jag göra det med ett leende på läpparna.