För ett tag sedan släppte Betting.se en sammanställning av de mest googlade spelarna i allsvenskan under perioden december 2022 till februari 2023. John Guidetti toppade – överlägset. Föga förvånande kanske, AIK:s storstjärna skapar ofta rubriker.

Tvåa på listan? Amadeus Sögaard, IF Brommapojkarna. I snitt gjordes det 12 100 googlingar på honom varje månad.

– Är det sant?

25-åringen ser förvånad ut.

Ja. Vad tänker du kring det?

– Ska jag vara ärlig så betyder det ingenting i mina öron, men det är väl kul att folk gillar att googla. Sedan vet jag inte vad de letar efter?

Vad tror du?

– Det är en bra fråga. Jag är varken snygg eller bra på att surra, så …

Amadeus Sögaard ler.

Hur ska du peta Guidetti från förstaplatsen?

– (Skratt). Han kommer nog stanna där uppe ett tag till tror jag.

Samtidigt, Amadeus Sögaard är en allsvensk spelare nu. Det lär innebära mer intresse. IF Brommapojkarna tog ju klivet upp till den här säsongen och under lördagen, i förlustmatchen mot Djurgårdens IF (1–3), gjorde Sögaard allsvensk debut.

– Det var lite som allt annat. Sedan är det klart att det är en större scen, mer publik och att det går snabbare. För oss är det bara att anpassa oss snabbt till det här tempot, säger han.

Hyllades av mamma Carola

Inför matchen hade Sögaard hyllats av sin mamma, artisten Carola Häggkvist. Kanske är det hon som gör så att folk googlar som galningar? Tillsammans med pappa Runar Sögaard?

Oavsett: I ett känslosamt inlägg på Instagram skrev Carola Häggkvist bland annat: ”Jag är så stolt och blir så rörd samtidigt att jag fulgrinar medan jag skriver och skrattar högt för mig själv. Älskade A, jag älskar dig mer än ord kan beskriva. Så stolt över dig & önskar du ska få njuta av att vara på planen väldigt mycket extra i dag!”.

– Jag har inte läst det, säger Amadeus Sögaard.

– Men det är väl kul. Hon är väl stolt som vilken mamma som helst.

Var hon på plats på Tele2 arena?

– Nej, hon är utomlands.

Så, hon skriver ett känslosamt inlägg och sedan är hon inte på plats?

– Precis. Haha! Men hon önskade all lycka.

Vad betyder hennes stöd för dig?

– Det är som vilken annan mamma eller familjemedlem som helst. Sedan är hon bara morsa. Jag snackar kanske inte fotboll med henne direkt! Men det är klart att det är skönt att känna att man har människor som bryr sig om en i ryggen.

FAKTA: MEST GOOGLADE SPELARNA I ALLSVENSKAN Under perioden december 2022 till februari 2023. 1. John Guidetti, AIK (22 200 sökningar i genomsnitt/månad) 2. Amadeus Sögaard, IF Brommapojkarna (12 100) 3. Martin Olsson, Malmö FF (6 600) 3. Marcus Berg, IFK Göteborg (6 600) 5. Lucas Bergvall, Djurgårdens IF (5 400) 5. Taha Ali, Malmö FF (5 400) 5. Victor Edvardsen, Djurgårdens IF (5 400) 5. Tobias Sana, BK Häcken (5 400) 9. Jimmy Durmaz, AIK (4 400) 9. Pierre Bengtsson, Djurgårdens IF (4 400) Källa: Betting.se Visa mer

