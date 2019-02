30. Henrik Löfkvist

Position: Försvarare

Från: Dalkurd Till: Kalmar FF

I fjol var han en av Dalkurds bättre spelare. Mångsidig och elegant i spelstilen och kan dessutom täcka flera positioner. Är primärt en mittback men kan ta klivet upp på centralt mittfält vid behov, vilket gör honom till en viktig spelare.

Henrik Löfkvist. Foto: BILDBYRÅN

29. Junes Barny

Position: Mittfältare

Från: Hammarby Till: IFK Göteborg

Erbjöds ett kontraktsförslag av Hammarby men valde att flytta vidare och valet föll till slut på IFK Göteborg där han kommer att få en betydande roll på det centrala mittfältet. En intressant spelartyp som är skicklig med bollen och tycker om styra tempot i anfallsspelet.

Junes Barny. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

28. Thomas Isherwood

Position: Försvarare

Från: Bradford City Till: Östersunds FK

Bröt sitt avtal med Bradford efter nyår och besökte senare flera allsvenska klubbar. SportExpressen kunde avslöja att IFK Göteborg visat konkret intresse för spelaren och han dessutom besökte Hammarby på Årsta. Dagen efter reste han till Östersund och efter mötet med jämtlänningarna talade precis allt för att Isherwood beslutat sig för Östersund. Stefan Billborn försökte övertyga mittbacken in i det sista men utan att lyckas. En intressant värvning för ÖFK men är oprövad på den svenska scenen efter att ha tillbringat hela sin fotbollskarriär utomlands.

Thomas Isherwood. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

27. Deniz Hümmet

Position: Anfallare

Från: Trelleborg Till: Elfsborg

Elfsborg har rustat i vinter och det med all rätt efter fjolårets stora besvikelse. När Viktor Prodell aviserade att han skulle lämna fanns det luckor att fylla i anfallet. Deniz Hümmet växte i Trelleborg i fjol och han är nog redo för en större klubb. Duktig avslutare och trygg med bollen.

Deniz Hümmet. Foto: CHRISTER THORELL/IBL

26. Fidan Aliti

Position: Försvarare

Från: KF Skenderbeu Till: Kalmar FF

Magnus Pehrsson har varit aktiv och Fidan Aliti är en av många tillskott. Här snackar vi om en landslagsmeriterad försvarare från Kosovo, som dessutom spelat Europa League med Skenderbeu. Det känns spontant som att Kalmar FF landat en riktigt fin mittback som kan styra upp försvaret tillsammans med Viktor Elm.

Fidan Aliti. Foto: REUTERS / BILDBYRÅN

25. Elliot Käck

Position: Försvarare

Från: IK Start Till: Djurgården

Djurgårdssonen är hemma igen efter en kortare sejour i Norge. I fjol hade DIF svag täckning på vänsterkanten bakom Jonathan Augustinsson som fick axla ansvaret helt själv. Till den här säsongen finns både spets och bredd på positionen. Käcks löpvillighet och offensivlusta kommer att passa perfekt in i Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs lagbygge.

Elliot Käck. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

24. Martin Broberg

Position: Mittfältare

Från: Odd Till: Örebro SK

Nahir Besara har lämnat och det kräver sin ersättare. Martin Broberg återvänder till ÖSK efter en sejour i Norge, som vi trots allt får sammanfatta som godkänd. Broberg fick stort förtroende i ÖSK sist han var i klubben och lär vara en viktig kugge för Axel Kjäll i år. Det finns vissa garantier med Broberg. Dels bidrar han med viktig erfarenhet men också med kvalitet till mittfältet med sitt mod och löpvillighet. Jag saknar dock den riktiga kreativa typen på Örebros mittfält.

Martin Broberg. Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

23. Viktor Prodell

Position: Anfallare

Från: Elfsborg Till: Örebro SK

Kennedy Igboananike out och Viktor Prodell in. Det känns som en perfekt ersättare. Axel Kjäll vet vad han får av Prodell i straffområdet och han brukar väl oftast landa på en 12-13 mål per säsong. Här ställer jag mig dock samma fråga som ovan, hur påverkas Prodells målskörd av bristen på kreativitet? Han behöver en lekkamrat som serverar bollar.

Viktor Prodell. Foto: JOHAN VALKONEN / JOHAN VALKONEN/STELLA PICTURES STELLA PICTURES

22. Jean Carlos De Brito

Position: Försvarare

Från: Tubarao Till: Hammarby

I ärlighetens namn så har jag inte sett brassen mer än i en match och det var när Hammarby mötte Shonan Bellmare under träningslägret i Turkiet. De Brito har onekligen intressanta egenskaper och kommer nog att tillföra en hel del. Sportchefen Jesper Jansson har varit inne på att De Brito ligger längre fram i sin utveckling än vad Neto Borges gjorde när han skrev på för Bajen i fjol, vilket låter lovande.

21. Daniel Granli

Position: Försvarare

Från: Stabaek Till: AIK

Värvningen presenterades lite från ingenstans och Granli har hyllats av Rikard Norling för sin inledning i AIK. Det finns fortfarande en osäkerhet hur den här värvningen faller ut men visst känns den spännande? I AIK har man lyft fram hans passningsfot och den lär man onekligen behöva nu när Alexander Milosevic lämnat för de brittiska öarna.

Daniel Granli. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

20. Per Kristian Bråtveit

Position: Målvakt

Från: Haugesund Till: Djurgården

Bosse Andersson beskriver PK, som han kallas, för ”en profil” och vi lär få all anledning att återkomma till den punkten under säsongen. Bråtveit är trots sin unga ålder en meriterad målvakt som spelat i både den norska högstaligan men också spelat för Norges U21-landslag. En stark linjemålvakt med bra reflexer.

Per Kristian Bråtveit. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

19. Anel Ahmedhodzic

Position: Försvarare

Från: Nottinghem Forest Till: Malmö FF

Malmö FF fortsätter att agera smart på marknaden. Förlängt kontrakt med både Fouad Bachirou och Lasse Nielsen för att sedan krydda laget med unge Anel Ahmedhodzic som kommer hem till Sverige. En framtida investering och känslan är väl att han är med och konkurrerar på allvar redan i år. Speltid lär det bli oavsett med tanke på Uwe Rösler oftast formerar en trebackslinje.

Anel Ahmedhodzic. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

18. Charlie Colkett

Position: Mittfältare

Från: Chelsea Till: Östersunds FK

Gått under smeknamnet ”den nya Frank Lampard”. Det här är en av många värvningar från England som Östersund gjort sedan i somras. Känns otroligt spännande och imponerade stort under träningslägret. Passningsskicklig, bolltrygg och ett vasst spelsinne. Det blir intressant att se hur han kompletterar övriga mittfältare i ÖFK.

Charlie Colkett. Foto: REUTERS / BILDBYRÅN

17. Giannis Anestis

Position: Målvakt

Från: Hapoel Be’er Sheva Till: IFK Göteborg

Det går att argumentera för att Anestis bör rankas högre upp på den här listan, i alla fall sett till grekens meriter. Men status på målvakten är något oklar. Han har erfarenheter från grekiska landslaget, AEK Aten och Europaspel. Det är fina ingredienser till ett relativt oerfaret Blåvitt och här får Poya Asbaghi stabilitet mellan stolparna vilket saknades under delar av fjolåret.

Giannis Anestis. Foto: BILDBYRÅN/GEPA PICTURES

16. Saku Ylätupa

Position: Ajax Till: AIK

Han uppfyller kriterierna som AIK eftersökte när man jagade Kristoffer Olssons ersättare. Ung, meriterad trots in unga ålder och dessutom har man chansen att sälja honom dyrt om ett par säsonger. Det är i ärlighetens namn ett modigt val av AIK till en så pass viktig position. Finländaren är rörlig, spelskicklig och går gärna på offensiva genombrott, men det återstår att se vad vi får av Ylätupa säsongen 2019.

Saku Ylätupa. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

15. Aslak Fonn Witry

Position: Försvarare

Från: Ranheim Till: Djurgården

Djurgården har slitit hårt med högerbackspositionen sedan Felix Bejimo såldes. Nu har man äntligen en intressant norrman på plats i Aslak Witry. En frejdig offensiv högerback som inte är rädd för att kliva framåt. Var länge jagad av Rosenborg, vilket säger en del, men Blåränderna vann till slut dragkampen.

Aslak Fonn Witry. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

14. Anton Salétros

Position: Mittfältare

Från: Rostov Till: AIK

Salétros har landat i Solna igen efter en kortare sejour i ryska Rostov där han inte riktigt fick spela. Ett välbehövligt tillskott för AIK som behöver bredd och kvalitet på det centrala mittfältet. Salétros hade en ruskig stark vår i AIK i fjol, kan han hitta den höjden igen så råder det ingen tvekan om att det här är ett fint nyförvärv för Gnaget.

Anton Salétros. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

13. Dennis Widgren

Position: Försvarare

Från: Östersund Till: Hammarby

Otroligt klok försvarare med en ruskigt vass vänsterfot. Det känns som att Bajen träffat rätt här och att man får en garanti till vänsterbackspositionen. Widgren har redan fina färdigheter offensivt men erbjuder också en betydligt stabilare defensiv något som Neto Borges saknade. Här finns en mångsidighet också när det kommer till förmågan att täcka flera positioner.

Dennis Widgren. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

12. Ahmed Yasin

Position: Mittfältare

Från: Al-Khor Till: BK Häcken

Yasin hade en fantastisk tid och återförenas nu med Andreas Alm som en gång i tiden värvade honom till AIK. Det tog aldrig riktigt fart för Yasin i AIK, även om han blixtrade till vid ett par tillfällen, men det känns som att han kommer mer till sin rätt i Häckens offensiva fotboll där han framför allt får spela på sin position.

Ahmed Yasin. Foto: KAMRAN JEBREILI / AP TT NYHETSBYRÅN

11. Darijan Bojanic

Position: Mittfältare

Från: Helsingborg Till: Hammarby

Oj, vad han sett bra ut på försäsongen. Bojanics 2018 var formidabelt i Helsingborg och nästa naturliga steg är att testa vingarna på en större scen. Han har mognat och känns betydligt mer disciplinerad, men han har fortfarande en del att bevisa på den allsvenska scenen. Förutsättningarna för att lyckas har han, nu gäller det bara att omsätta det i fina prestationer. Här får Bajen en spelare som kan nysta upp lågt sittande motståndarförsvar med sin fina passningsfot. Dessutom duktig på att sätta medspelare i lägen och vass på fasta situationer.

Darijan Bojanic. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

10. Pawel Cibicki

Position: Anfallare

Från: Leeds United Till: Elfsborg

Pawel Cibicki har haft det riktigt tufft sedan han lämnade Malmö FF för Leeds. Nu vänder han hem för att få fart på karriären igen och hitta tryggheten, vilket han borde kunna göra under Jimmy Thelin som känner Pawel väl från tiden i Jönköping Södra. Ingen tvivlar på Cibickis kvaliteter som fotbollsspelare. I sina bästa stunder är han en av allsvenskans bästa, vilket han visade i J-Södra och i MFF under 2017, och lyckas han hitta tillbaka till samma spel kommer han vara en tung förstärkning för Elfsborg.

Pawel Cibicki. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

9. Gianluca Curci

Position: Målvakt

Från: AFC Eskilstuna Till: Hammarby

Jag gillar den här värvningen ruskigt mycket. Man får fortfarande nypa sig lite i armen för att fatta att Gianluca Curci landat på den allsvenska scenen. Den väl meriterade målvakten, som en gång i tiden spelade för AS Roma och Sampdoria, ska nu kliva in på Tele 2 arena i Hammarbys målvaktströja. En perfekt lösning för Bajen som har Johan Wiland skadad. I fjol var Curci superettans kanske bästa målvakt med 17 hållna nollor i AFC. Här lyfter vi på den berömda hatten för Jesper Janssons sportcheferi.

Gianluca Curci. Foto: BILDBYRÅN

8. Mohamed Buya Turay

Position: Anfallare

Från: Sint-Truidense Till: Djurgården

– Buya Turay är målgaranti. Det vill alla tränare ha. Han har näsa för att göra mål och det är den viktigaste egenskapen han har. Så sa Kim Bergstrand till mig i vintras under en intervju på Kaknäs när han fick frågan hur han såg på värvningen av just Buya Turay. Han har gått från att vara en joker i AFC till att vara en av allsvenskans absolut bästa anfallare. Kombinerar en ruskig snabbhet med fin avslutsteknik vilket gör honom till en het kandidat om skytteligatiteln.

Mohamed Buya Turay. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

7. Chinedu Obasi

Position: Anfallare

Från: Klubblös Till: AIK

En perfekt lösning för AIK både sportsligt och ekonomiskt. Supportrarna kanske hoppades på ett större och yngre namn men när AIK ska tampas i en allsvensk toppstrid och dessutom testa musklerna i Champions League-kvalet måste man ha spelare som vet innebörden av att spela den typ av matcher. Obasi vet exakt vad som krävs och har gjort det många gånger förut. Han var snudd på överlägsen under sin sejour i AIK 2017 och frågan är om han kan hitta tillbaka till samma nivå igen? En lång och hård försäsong bör i alla fall ge honom goda förutsättningar till det. Det återstår att se om han tar en startplats då Elyounoussi och Goitom bör gå före.

Chinedu Obasi. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

6. Ravel Morrison

Position: Mittfältare

Från: Lazio Till: Östersunds FK

En gång i tiden var Ravel Morrison kanske den största talangen i Manchester Uniteds akademi. Han överglänste till och med Jesse Lingard och Paul Pogba och det är väl egentligen ingen som tvivlat på Morrisons råtalang. Men frågan är hur den här värvningen egentligen landar? Det finns inga garantier för att han ska gå in och leverera omgående. Om han lyckas hitta rätt nivå så är han tveklöst en supertillgång, men samtidigt kan han lika gärna lämna allsvenskan om sex månader om det inte skulle bli succé. Affären är inte officiell ännu men det är egentligen bara en tidsfråga innan det blir helt klart.

Ravel Morrison. Foto: Action Images / BILDBYRÅN

5. Astrit Ajdarevic

Position: Mittfältare

Från: AEK Aten Till: Djurgården

Äntligen är han tillbaka igen. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf får sin efterlängtade vänsterfotad mittfältare och laget välbehövlig kreativitet. En genial spelare i sina bästa stunder som är otroligt svårfångad för motståndarna. Duktig på att sätta medspelare i lägen och dessutom har han ledaregenskaper som Djurgården behöver.

Astrit Ajdarevic. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES

4. Sead Haksabanovic

Position: Mittfältare

Från: West Ham Till: IFK Norrköping

IFK Norrköping vann till slut dragkampen om eftertraktade Sead Haksabanovic. Den tekniske mittfältaren kommer på ett lån över 18 månader och känslan är att han kommer passa in fint i Jens Gustafssons lagbygge. ”Jensa” har sagt att han gärna vill spela med två forwards och därmed kan ett 3-5-2 bli högaktuellt, men även ett 3-4-3, vilket gör att det finns en given plats för Haksabanovic. På förhand känns han som den perfekta länken mellan lagdelarna, men faktum kvarstår att han har en del att bevisa med tanke på en svajig tid i England och Spanien. Råtalangen tvivlar dock ingen på.

Sead Haksabanovic. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

3. Alexander Kacaniklic

Position: Mittfältare

Från: Nantes Till: Hammarby

Hammarbys stora profilvärvning inför säsongen 2019 och en signal till konkurrenterna att Bajen vill vara med och konkurrera på allvar även i år. Känns som klippt och skuren för Stefan Billborns spelsätt, där han nog främst ses som Jiloan Hamads ersättare. Även om han behöver en viss startsträcka så bör den inte vara alltför lång.

Alexander Kacaniklic. Foto: EDDY LEMAISTRE / ICON SPORT BILDBYRÅN

2. Erdal Rakip

Position: Mittfältare

Från: Benfica Till: Malmö FF

Erdal Rakip är hemma i Malmö FF igen med målet att addera ett femte SM-guld till sina tidigare fyra. Rakip var en av lagets bästa spelare innan han lämnade för Benfica och sedermera Crystal Palace i en ytterst märklig övergång. Värvningen i sig är perfekt för MFF. Dels är han en Malmöson, med allt vad det innebär, och dessutom sitter han på en mångsidighet som gör att han behärskar att spela på flera positioner. MFF:s trupp är ruskigt, ruskigt stark.

Erdal Rakip. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

1. Christoffer Nyman

Position: Anfallare

Från: Eintracht Braunschweig Till: IFK Norrköping

En värvning som betyder oerhört mycket för Peking, på så många plan. Totte Nyman är en symbol för staden och dessutom älskad av fansen. Norrköping får en anfallare som garanterar mål och som samlat på sig erfarenhet från landslaget och Europa. Det är i min bok allsvenskans bästa affär så här långt och Nyman har en given plats i Jens Gustafssons tvåmannaanfall.