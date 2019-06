Simon Thern saknades i matchtruppen när IFK Norrköping ställdes mot AIK på Friends arena på tisdagen. Men laget led inte av stjärnspelarens frånvaro.

AIK skapade matchens första heta chanser, och Sebastian Larsson tvingade Isak Pettersson till en svettig räddning i slutet av den första halvleken.

Men kort därefter gav Christoffer Nyman ”Peking” ledningen när han nickade in en hörna.

Här gör Nyman Norrköpings första mål

I början av den andra halvleken åkte AIK på ytterligare en smäll, när Panajotis Dimitriadis visades ut. Dimitriadis drog ner Christoffer Nyman som var på väg att komma fri med Oscar Linnér i AIK-målet – och domaren visade upp det röda kortet direkt.

– Jag tycker den är helt korrekt, säger experten Jon Persson i C More.

AIK:s Karol Mets håller inte med:

– Det var en 50/50-situation, att ge rött kort kändes lite för enkelt. Båda knuffade och drog i varandra, det var en jämn kamp mellan två spelare. Jag tycker att det var många domslut som var konstiga i matchen, det är så det är just nu, säger Mets.

Du känner att ni inte fick mycket med er?

– Det röda kortet var inte anledningen till att vi förlorade. Men om vi pratar om domaren så var det många situationer där han agerade förvirrat.

Senare kunde IFK Norrköping utöka sin ledning till 2-0. Och det såg ungefär likadant ut som det gjorde vid 1-0: ”Totte” Nyman nickade in en hörna.

Nyman hade bud på hattrick kort senare när han prickade stolpen.

IFK Norrköping vann mot AIK

IFK Norrköping vann matchen med 2-0.

– Jag tycker vi är en jättebra insats hela matchen. Vi ska kunna hålla lite mer boll med en man mer. Det är det enda jag kan hitta. AIK är ett bra lag, men vi vågar ändå. Det är riktigt starkt, säger Nyman i C More.

Så här säger han om sina dubbla hörnmål:

– Jag skulle springa på den ytan, det var enda. Sedan fick jag bra hörnor, så det var skönt.

Norlings kritik mot egna laget

AIK-tränaren Rikard Norling:

– Vi är minst lika bra som Norrköping och åker på två mål på fasta situationer som blir avgörande. Innan målet gör vi vår bästa period i matchen och det var litegrann det man behöver som bortalag.

Norling var kritisk till att laget släppte in två identiska mål.

– Jag tycker att vi är minst lika bra som dem i spelet. Men vi släpper in två fasta som är lika. Det är någonting vi måste se över, för så kan vi inte ha det, säger han i C More.

– Nu får de sitta och titta på video till klockan tio i kväll. Vi måste göra det bättre, helt klart. Samma typ av mål, samma spelare. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra.

Sebastian Larsson blickar framåt mot söndagens möte mot Malmö FF:

– Självklart är det en viktig match mot MFF. Det här kändes onödigt (förlora mot Norrköping), men vi vet att Malmö FF är starka och de leder serien. Vi vill inte hamna nio poäng bakom, säger mittfältaren.