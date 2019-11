Mats Solheim fick göra mål i sin sista match för Hammarby. Han blev inbytt i den 81:a minuten och slog in 4-1 för Bajen på övertid.

– Personligen blev det väldigt speciellt. Vi visste hur det låg till i de andra matcherna men det blev speciellt för mig, sista minuterna och att få göra göra mål. Det blev ett kul avslut för mig men i en perfekt värld hade 4-1 räckt och det hade varit ett mål för guld, säger han efter matchen.

Enligt SportExpressens uppgifter är det av familjeskäl som norrmannen väljer att inte förlänga sitt kontrakt med Hammarby och i stället flyttar hem till Norge igen.

– Det är det mest troliga. Vi har tagit ett beslut och utgångspunkten är att det var sista matchen, säger Solheim om framtidsbeslutet och fortsätter:

– Vi har inte kommunicerat det, jag såg att det kom ut i morse och jag vet inte var det kom ifrån, jag har inte velat ha något fokus på det.

Hur kändes det när supportrarna sjöng ditt namn efter målet?

– Jag trodde inte att jag skulle börja gråta, men när man står mitt i det blir det emotionellt och det var väldigt fint av supportrarna. Det var ett speciellt ögonblick.

Muamer Tankovic hyllar sin lagkamrat efter matchen:

– Han har ju varit här längst av oss alla, han är väldigt omtyckt och en bra fotbollsspelare som alltid gör jobbet. Även om han har suttit mycket på bänken är han alltid positiv och kommer in och kör 110 procent så jag önskar han all lycka till med vad han än ska göra. Det är en fantastiskt go kille.

Hammarby slutar trea i allsvenskan på lika många poäng som Malmö FF men med sämre målskillnad.

Solheims fina gest till Ian, 9

Efter matchen gav Mats Solheim bort sina skor till supportern Ian Persson, 9. Gesten har en speciell bakgrund – de båda har nämligen träffats förut, när Hammarby mötte Malmö FF hemma på Tele 2 arena för två veckor sedan.

– Jag och Ian brukar stå när de går ut och tacka av. Då slängde han ur sig den roliga frågan om han kunde få hans skor, lite skämtsamt. Då svarade Mads Solheim: Du får dem efter sista matchen, berättar pappan Patrik Persson.

– Sedan tänkte vi inte mer på det. Men så var vi på matchen i dag, ställde där nedanför och tackade av.

”Otroligt, jättefint”

Då försökte Ian ropa till Solheim om han kom ihåg honom.

– Och då pekade Solheim på Ian. Det var flera som frågade efter saker men då sa han att han lovat skorna till honom. Så lite senare sökte upp oss och kom fram och lämnade dem.

Hur kändes det för Ian?

– Jättestort, fantastiskt. Otroligt. Han levde upp till det han sagt verkligen, jättefint.

Faktum är att Ian själv stod för en fin gest efter att ha fått Solheims skor. Nioåringen, som fyller tio i november, gav bort den ena skon till en annan ung Bajen-supporter som stod bredvid honom.

– Han blev överlycklig, säger Patrik Persson.

Ian med Mats Solheims sko Foto: PRIVAT

LÄS MER: Hånet mot Hammarby efter Djurgårdens guld