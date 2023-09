”Han kommer att bli en stor tränare”

Vi fick se det redan i fjol. Då var IFK Värnamo nykomlingar i allsvenskan men laget klarade sig kvar efter en stark debutsäsong i allsvenskan där man stått för en offensiv och anfallsinriktad fotboll.

Då slutade Värnamo tia. 23 omgångar in i årets allsvenska placerar sig IFK Värnamo på en imponerande sjundeplats på 32 poäng, efter en blytung trepoängare borta mot Djurgårdens IF, och under Kim Hellberg ledning står Värnamo för en ny succésäsong.

– Det är en oerhört skön seger, sen att jag får göra två mål är otroligt kul, säger tvåmålsskytten Ajdin Zeljkovic efter matchen.

Kan lämna Värnamo i vinter

Frågan är hur långvarig han blir med tanke på att hans kontrakt löper ut efter säsongen.

– Det är sju matcher kvar. Det skulle vara direkt oansvarigt av mig att tänka på något annat. Jag lever med spelarna och träffar de varje dag. Det är mina grabbar där inne, säger Kim Hellberg till Expressen.

Vidare är han mäkta imponerad över lagets resa.

– Det var väl inte många som tippade oss sjua. Det är jämnt men man ska inte stirra sig blint på tabellen och vi är jättenöjda med poängskörden. Vi har växt så jävla mycket under året. Jag undrar om vi inte leder hösttabellen igen? Grabbarna pushar sig otroligt mycket där ute.

”Kommer bli en stor tränare”

Och när Expressen efter matchen möter IFK Värnamo-spelarna uttrycker samtliga att laget mer än gärna hoppas kunna behålla sin succétränare, även om chanserna är små.

– Jag som har två år kvar på kontraktet hoppas att han ska stanna. Personligen betyder han enormt mycket för mig i mitt spel, han ger mig mycket självförtroende. Jag tror han betyder lika mycket för alla andra i laget, säger Viktor Larsson.

Pågår någon övertalningskampanj?

– Vi får nog börja kika på den (skratt).

Kim Hellberg. Foto: MAGNUS LEJHALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ajdin Zeljkovic vill även han behålla Hellberg.

– Det klart vi hoppas att han är kvar. Det är en otroligt duktig tränare och man ser det på våra resultat och hur Värnamo spelar. Vi hoppas att han stannar även om vi vet att han lika gärna kan försvinna.

Inför säsongen flyttade Albion Ademi från Djurgården till IFK Värnamo för att få mer speltid. Väl på plats i Värnamo har han utvecklats under Hellbergs ledning som fått fart på yttern.

– Han har hjälpt mig enormt mycket och visat mig hur jag ska utvecklas. Kim har gett mig mycket förtroende och det smittar av sig på planen. Det är en väldigt bra tränare, säger Ademi.

Tror du att han stannar?

– Han är ämnad för stora saker. Kim kommer bli en stor tränare, det har han visat med sin spelfilosofi och vad han uppnått med Värnamo så här långt.