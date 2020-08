8. Mjällby AIF

Formstarke Moses Ogbu. Foto: RICKARD NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Resultatrad: 5-4-6

Målskillnad: 18-23

Getingbetyg: 3

Kommentar: Mjällby hämtade in många spelare av gedigen allsvensk kvalitet och bytte tränare. Att döma av historien kan det ge en svajig sejour i allsvenskan för ett lag som tagit sig upp, men allt ser väldigt moget och stabilt ut. Prestationerna imponerar, laget har spets och bredd, flera av värvningarna har passat perfekt in i Marcus Lantz lag, inte minst Moses Ogbu längst fram. Man väntar fortfarande på mer från David Batanero, men har fått fina prestationer av Eric Björkander, Mohanad Jeahze, Besard Sabovic och Jonathan Tamimi, och vet sedan tidigare att en av seriens mest kompetenta mittfältare, David Löfquist, finns att tillgå. För att vara klubben Mjällby, med allt vad det innebär och det år som pågår, med allt som ändrades i vintras, kan inte säsongens första halva sägas vara annat än en succé. Sportchefen Hasse Larsson får ta åt sig mycket av äran.

Det behöver hända nu: I och med att Mjällby är på väg mot en placering på tabellens övre halva är det dumt att mana till stora ingrepp. Laget blev av med en målvakt, Marko Johansson, men ser ut att kunna hantera det bra. Mjällby behöver egentligen mest pågå i samma anda som nu. Med Ogbu i spel mer än under första halvan av säsongen borde det leda till något bra.

Det får inte hända nu: Egentligen är det svårt att identifiera stora risker. Skador på nyckelspelare kan drabba alla lag, men Mjällby under Marcus Lantz har en grundstabilitet i spelet med och utan boll som ser ut att klara sig även om rotationen blir omfattande. Nytt kontrakt är en första hållpunkt.

Ett bra tillskott inför hösten: Behöver ett målvaktsalternativ. Testat engelska Reice Charles-Cook.

7. IK Sirius

Stefano Vecchia: En kandidat till årets spelare i allsvenskan. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Resultatrad: 5-7-3

Målskillnad: 27-25

Getingbetyg: 4

Kommentar: Det är svårt att föreställa sig en bättre första halva för Sirius än den Henrik Rydströms lag har presterat. Spelet imponerade redan i premiären mot Djurgården, snart följde resultaten och den individuella utvecklingen på flera spelare. Vecchia är det stora utropstecknet, flankerad av suveräne Yukiya Sugita, industrin Elias Andersson, Axel Björnström och den allt bättre Nahom Germai Netabai, som börjat göra mål med samma frekvens som i Varberg från sin plats på mitten. Kollektivt är Sirius ett av seriens bästa lag och på rätt dag kan man kontrollera spelet mot vilken motståndare som helst, vilket Malmö FF, Djurgården och Elfsborg fått erfara. Emellanåt förlorar man på individuella brister. Kanske någon gång för mycket.

Det behöver hända nu: Förlänga med Sugita, behålla Vecchia säsongen ut, eventuellt ta in en mittback om det går. Öppnar sig tränarjobb i större klubbar kommer nog flera ögon riktas mot Henrik Rydström, där behövs en handlingsplan för att behålla honom med tanke på vilket bra jobb han gör.

Det får inte hända nu: Det är tufft med tanke på att han gjort flera bra insatser, men Lukas Jonsson kan inte ge bort fler mål. Irandust från halva plan, en bakåtpassning mot MFF, Jesper Karlsson ur död vinkel och sedan ett missförstånd som gav Rasmus Alm öppet mål. Mer av samma sort och Sirius behöver jaga en ny målvakt.

Ett bra tillskott inför hösten: Mohammed Saeid har gjort det bra men behöver kanske avlastning. Den har inte kommit från Kennedy Igboananike hittills. Rasmus Wiedesheim-Paul i Halmstad är säkert för dyr, men hade passat bra.

6. Hammarby

Gustav Ludwigson, en av Hammarbys mer lyckade spelare. Foto: THERESE BACK / STELLA PICTURES/THERESE BACK THERESE BACK

Resultatrad: 6-5-4

Målskillnad: 18-18

Getingbetyg: 2

Kommentar: Guldtippade för första gången på evigheter efter två år av stabila framsteg och en hysterisk höst 2019. Hammarby började enligt förväntningarna med en bra seger mot Östersund innan allt välte omkull. Internt har man bekymrats över truppens mentala förmåga och hur dynamiken förändrats utan humörhöjaren Mats Solheim och pådrivaren Nikola Djurdjic. Spelet har gått i stå, laget har sett hämmat ut av sin egen oro, tomma läktare och blivit tempofattigt i för många matcher. Ett sent trendbrott och något överraskande skifte till 3-5-2 från Stefan Billborn har väckt laget. Nu väntar en jakt på förlorad tid och förlorade poäng för att styra upp säsongen. Genombrotten för Gustav Ludwigson och Kalle Björklund är positiva bitar.

Det behöver hända nu: Hammarby har hamnat i samma sits som 2019: Andra halvan av säsongen kommer att spelas med kniven mot strupen. Man har inte råd med fler formsvackor eller snedsteg, härifrån gäller bara segrar för att rädda det som räddas kan. Försäljningen av 17-årige Emil Roback till Milan öppnar för värvningar, och det kan behövas med Tankovic borta och hans ersättare, Paulinho, otillgänglig eller ur form.

Det får inte hända nu: Samma mentala fallgrop som slukade laget under säsongsinledningen får inte uppenbara sig igen. Bajen behöver tvivla en gång till.

Ett bra tillskott inför hösten: Zl...nej, den dörren är nog stängd nu. Nikola Djurdjic fick Hammarby att spraka. Ett lån i brist på större manöverutrymme vore inte helt fel. Ligan i Kina dröjer.

5. BK Häcken

Daleho Irandust på väg fram. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Resultatrad: 6-6-3

Målskillnad: 27-16

Getingbetyg: 3

Kommentar: Två steg framåt, ett bakåt, och sedan ett framåt, och ett bakåt. Häcken hackar sig fram genom säsongen. Det ser rätt bra ut, det ser till och med riktigt bra ut, och så kommer bakslaget. 6-0 mot Elfsborg, 4-0 mot AIK, 3-0 mot Hammarby, 2-1 mot Norrköping och så bara en bortaseger och förlora hemma mot Kalmar FF. Anderas Alm pratar om ett bortaspöke, och det är som vanligt: Häcken har spöken att förhålla sig till hela tiden. Någon gång måste det sluta vara en faktor. 3-1 i Varberg bröt en trist svit och det behöver nog förbli så, att Häcken kan vinna borta, för att man ska utmana om topp tre. Det är också rimliga förväntningar att ha på en mycket stark spelartrupp och en skicklig tränare som AIm.

Det behöver hända nu: Pontus Dahlberg ersätter korsbandsskadade Peter Abrahamsson och det behöver ske smärtfritt. Mycket tyder på att så blir fallet. Häcken har många offensiva alternativ, men utan Daleho Irandust blir dessa färre och sämre. Han får helst stanna och accelerera ännu mer mot säsongsslutet. O

Det får inte hända nu: Mer bekymmer på bortaplan. Vi tar det en gång till. Häcken måste vinna borta och sluta montera ned sina egna plattformar.

Ett bra tillskott inför hösten: Inget nödvändigt. Dahlberg är redan på plats. Häckens trupp ser bra ut i övrigt.

4. IFK Norrköping

Sead Haksabanovic. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Resultatrad: 7-4-4

Målskillnad: 32-22

Getingbetyg: 3

Kommentar: Här händer det grejer. Efter sju omgångar såg Norrköping så bra och överlägsna ut att någon i tv delade ut SM-guldet av bara farten. Peking satte inte en fot fel medan de förmodade toppkonkurrenterna inte klarade av att stå på benen. Sedan kom vardagen, den grå, malande, frustrerande vardagen, och samtidigt som defensiva problem uppenbarade sig slutade anfallsspelet att bära frukt. Nu är formsvackan lång och besvärlig. Peking vinner inte matcher, förlorar desto fler och har slängt bort sitt försprång. Totalbetyget räddas av den fina inledningen, men problemsökningen är både akut och svår. Vad är det som pågår?

Det behöver hända nu: Norrköping behöver återfinna balans i sitt spel. Jens Gustafsson har flera styrkor som tränare, under början av säsongen såg hans livliga, intensiva manande från sidlinjen ut att vara en styrka. Nu behöver han fundera på hur balansen på laget ska bli rätt igen. Peking måste täppa till.

Det får inte hända nu: Linus Hallenius och Linus Wahlqvist är två lysande rekryteringar, och Norrköping saknar egentligen ursäkter. Allt är på plats. Det som inte får hända är förhastade beslut åt ena eller andra hållet, eller ett hattande med olika framgångsformler. En klubb som har byggt allt man har på lugn och långsiktighet gör klokt i att inte stressa upp sig nu heller.

Ett bra tillskott inför hösten: Isak Pettersson ska ersättas efter säsongen. U-landslagsmålvakten Viktor Johansson har lämnat Leicester.

3. Djurgården

Emir Kujovic Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Resultatrad: 8-2-5

Målskillnad: 22-15

Getingbetyg: 3

Kommentar: Inte samma flyt som under guldårets bästa perioder och en tydlig avsaknad av vissa egenskaper som bar hela vägen till titeln då. Djurgården gör mycket bra, men har framför allt gått miste om Mohamed Buya Turays djupledshot. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tenderar att bli för statiska i anfallsspelet och kom in fel i säsongen. Nu har en rytm börjat sätta sig, den mentala styrkan lyser igenom när man hämtar sig från dåliga perioder och nederlag, och man står väl rustade inför en attack på topp tre trots fem förluster under årets första halva. Dock behövs lite andra verktyg.

Det behöver hända nu: Förstärkningar. Att truppen inte är fullständig är enkelt att se. Man saknar snabbhet, direkta spelare och genombrottsförmåga längst fram, en situation som blivit mer påtagligt på grund av Jonathan Rings formsvacka och skadorna på Bärkroth och Chilufya.

Det får inte hända nu: Fredrik Ulvestad får inte lämna för tidigt. Att han gör det efter säsongen ser sannolikt ut, men Djurgården behöver honom mer än någonsin nu när allsvenskan ska avgöras och Champions League-kvalet äga rum.

Ett bra tillskott inför hösten: Kerim Mrabti.

2. IF Elfsborg

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Resultatrad: 8-6-1

Målskillnad: 27-20

Getingbetyg: 5

Kommentar: Äntligen får Jimmy Thelin leva upp till alla lovord i Elfsborg. Kolleger, chefer och spelare, många har haft mycket gott att säga, men supportrar har väntat på utväxlingen. Här är den. Elfsborg är ett kraftigt förbättrat fotbollslag sedan augusti 2019. Siver Nilsen gjorde entré på mittfältet och kort därefter lämnade Kevin Stuhr Ellegaard. Thelins trupp har kompletterats ytterligare och ser nu ut att stå rustad för att göra ungefär det han vill. Jesper Karlsson är en av årets spelare, Simon Olsson tar stora kliv och Leo Väisinen en av säsongens värvningar. Solen skiner i Borås. Eller ja, antagligen inte. Men ni fattar.

Det behöver hända nu: Behålla så många succéspelare som möjligt. Intresset för Karlsson är stort, snart även för Okumu, och varför inte Olsson och Väisinen också. Elfsborg behöver hålla ihop gruppen.

Det får inte hända nu: Det motsatta, så klart. Och inte flyga för nära solen. När Falkenberg besegrades slog Jesper Karlsson rabona-inlägg och stötte in bollar i öppet mål efter fullskaliga drömanfall. Kan Elfsborg gå på myten om sin egen förträfflighet?

Ett bra tillskott inför hösten: En förlängning av Karlssons kontrakt, som går ut nästa år.

1. Malmö FF

Kiese-Thelin och Christiansen – två nyckelspelare i MFF. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG / BILDBYRÅN

Resultatrad: 10-4-1

Målskillnad: 31-13

Getingbetyg: 5

Kommentar: Ja, fem getingar, trots den förlorade cupfinalen. Hade inte Behrang Safari halkat hade Malmö FF vunnit den också, och frågan är om det här inte är avgjort. Det skulle krävas en monumental vurpa från serieledarna, som dessutom köpt hem Felix Beijmo från Tyskland, för att något skulle hända. Jon Dahl Tomasson har spelat sina kort rätt. Seniora figurer ser ut att trivas, ungdomarna får slita för speltid och gör det med bravur. Till och med Adi Nalic har hittat in i värmen. Malmö FF går som tåget.

Det behöver hända nu: Gruppspel i Europa League. För att hålla alla på bra humör. Det är utmaningen för alla MFF-tränare, så även Tomasson. Hittills är bara Molins sur, han behöver inte fler.

Det får inte hända nu: Skador på mittbackarna. Där ser MFF som skörast ut. Lewicki har tagit klivet ned och imponerat. Klubben tittar fortfarande på Sotirios Papagiannopolous, trots att Franz Brorsson gjort bejublad comeback.

Ett bra tillskott inför hösten: Sotirios Papagiannopolous.