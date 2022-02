”Han är tilltänkt som startspelare oavsett”

Rikard Norling, 50, har avverkat sitt första år som tränare för IFK Norrköping. Den tidigare Malmö FF och AIK-tränaren, som vunnit två SM-guld, ledde klubben till en sjundeplats.

Fjolårets tabellplacering var för att tala klarspråk underkänt, enligt Norling. Han menar att laget har mycket kvar att utveckla men att han trots sjundeplatsen inte ruckar på grunderna.

– Vi har gjort en ganska gedigen utvärdering och kommit fram till att det finns flera viktiga delar i spelet som behöver utvecklas, det är vi överens om, och det gäller båda riktningarna. Grunden ligger krav i att vi vill vara framåtlutade och sätta press på motståndarna oavsett var de befinner sig på planen. Vi ska fortsätta vara starka in i sista tredjedelen och utveckla initiala delarna av våra uppspel, förklarar Norling innan han landar i fjolårets tabellplacering.

– Plus eller minus någon placering är vad vi förtjänade. Vi var inte tillräckligt bra för att sluta topp tre förra året och vi behöver förbättra saker för att det ska bli så bra som möjligt.

Vad säger du om ditt första år som IFK-tränare?

– Jag har lärt mig mycket, IFK:s kultur tilltalar mig! Det finns både ett resultatkrav och en stark tradition av att utveckla spelare som man också sedan har möjlighet att hjälpa vidare till större klubbar, och dessutom kunna ta bra betalt för det. Den kombinationen är intressant på något sätt för den är väldigt tydlig i Norrköping.

För många inom och runt IFK Norrköping var säsongen 2021 ett omtumlande år. Det var året då IFK:s kraftigt kritiserade ordförande Peter Hunt avgick, ersattes av Sakarias Mårdh och strax efter allsvenskan avslutats fälldes Magnus ”Munken” Karlsson för bokföringsbrott och fick lämna sitt uppdrag som klubbdirektör. Hur mycket har allt påverkat det sportsliga?

Norling har svaret:

– Inte egentligen, eller det är klart, ibland hamnar du i sådana lägen där man behöver hantera att man inte är helt överens. Jag tycker ändå att det sportsliga under den perioden ändå har varit den del som varit ganska opåverkad. Sedan är jag ganska luttrad i sammanhanget också, jag skulle vilja säga att det inte har påverkat något annat än att det inte har varit en fast klubbledning som kan fatta strategiskt långsiktiga beslut för att utveckla oss. Vi har behövt hantera det som behövts hanteras för att bedriva verksamheten.

Har det ställt större krav på dig i din tränarroll?

– Initialt så gjorde det det, samtidigt är jag ganska tydlig med att jag är fotbollstränare och det är vad jag är bra på. Där gör jag störst skillnad för IFK här och det har ju varit tränare här som kanske har varit i ett likadant scenario med både Janne (Andersson) och Jens (Gustafsson) som gått in och varit tränare men blivit mer och mer managers, framför allt Jens. Jag är ganska tydlig med att jag inte ska gå den vägen, jag kommer inte räcka till då, varken min energinivå eller att jag är tillräckligt bra i min tränarroll. Det har varit tydligt för alla att jag inte har gått den vägen på samma sätt som Jens gjorde i Norrköping.

Alexander Fransson. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

I och med att Magnus ”Munken” Karlsson lämnat - har det påverkat värvningsprocess?

– Nja. Det är Patrik (Jönsson) och Sakarias (Mårdh) som har drivit det. Jag ska villigt säga att jag har fått hit precis de spelarna som jag har velat ha. Alla har lösts till slut, så jag har inget att klaga på där. Det är i princip det de har tid till för båda två har fulltidsjobb och viktiga chefspositioner civilt. De har gjort det riktigt bra sedan var ”Munken” anställd och hade arbetsuppgifter som inte bara var att signa upp spelare utan som också innefattade den sportsliga verksamheten. Där vet jag att klubben ser över hur man ska agera i framtiden.

Vad målar du upp för önskescenarion härifrån?

– Vi hade ett scenario fram till att Carl Björk blev såld där vi hade en trupp som var slagkraftig. Vi får väl se här, vi har lite spelare som är intressanta och transferfönstret är öppet fortfarande, så vi får se vad som händer. Fram till i går (läs 30:e januari) hade vi definitivt en trupp som var tillräckligt stark för att blanda sig in i topp tre och utmana om positionerna. Sedan får vi se hur mycket vi lyckas behålla och hur bra vi är på att ersätta spelare om vi blir av med dem. Vi behöver i så fall få in spelare som är beredda att gå in och leverera direkt, det är inte jävligt lätt.

Vad är en rimlig målsättning 2022?

– Vi får se. Vi driver verksamheten allihopa för att vi ska utmana om topp tre och det är mycket som ska falla på plats. Vi behöver förbättra egentligen alla parametrar, träningsverksamheten, truppen och spelidén. Vi får se sen när allt drar i gång vad vi har för spelare, hur bra förberedda vi är i träning och hur spelidén är. Vi får väl se.

Rent spelmässigt, vad behöver ni bli bättre på?

– Första delen i vårt anfallsspel var helt okej men behöver bli ännu bättre. Övriga delar i anfallsspelet tycker vi är bra, men vi behöver se till att det fortsätter vara bra. Vad gäller defensiven så finns det en del saker som vi behöver, vi är väldigt aggressiva, men det finns övergångar som vi behöver bli bättre på. Motståndarna börjar göra fler justeringar som de tror passar oss illa, det behöver vi ha en förberedelse för och träna in hur vi ska hantera det.

Resultaten var ojämna förra säsongen. Vad berodde ojämnheten på?

– Jag tror att det bygger på att vi inte var tillräckligt bra, så är det. Vi hade ett slagläge när det var sex omgångar kvar och vi var två poäng efter Malmö FF som sedan vann allsvenskan. Det är där allt drar ihop sig. Vi gick tyvärr i motsatt riktning där vi inte kunde hålla upp kvalitén, det berodde på flera olika saker, och det är dessa saker vi behöver rätta till för att bli bättre i år.

Hur ersätter ni Alexander Fransson?

– Vi måste ha in en ersättare som håller absolut toppnivå i allsvenskan, som sagt, det är en utmaning.

Foto: KRISTER ANDERSSON / BILDBYRÅN

Innebär det att en spelare som Abdulrazak Ishaq behöver ta ett större ansvar i ditt bygge? Är han förstaersättaren?

– Han är tilltänkt som en startspelare oavsett. Han kommer bli viktig för oss.

Intresset för några av IFK Norrköpings nyckelspelare är stort. SportExpressen har i dagarna avslöjat att belgiska Anderlecht budat 26 miljoner kronor på Ishaq och att en kinesisk klubb presenterat ett 25 miljonersbud på Adegbenro - men Norrköping har tackat nej till båda.

Är det realistiskt att Ishaq stannar i Norrköping hela säsongen?

– Alltså, blir det som Ishaq vill så kommer han utvecklas vidare så det sjunger om det. Då blir det svårt att behålla honom. Så är det med alla unga, duktiga fotbollsspelare, de blir intressanta för andra klubbar, är det så att han inte blir det så är det för att han inte varit tillräckligt bra så det är en liten ”catch-22” där på något sätt, säger Rikard Norling.

Får Dino Salihovic ett större utrymme i år?

– Jag tror att Dino behöver lite mer tid specifikt. Vi har unga, duktiga spelare som kommer från vår akademi. Det är en styrka som vi har och ett bra samarbete med Sylvia. Om det inte blir Dino kan det bli någon annan, jag skulle inte bli dugg överraskad om det blev så.

Foto: PETER HOLGERSSON / BILDBYRÅN

Björk är såld till Bröndby. Totte Nyman har en skadehistorik och Adegbenro är intressant för utländska klubbar. Behöver ni säkra upp och förstärka?

– Det är ju det vi får se. Som du säger, Samuel är skyttekung och man önskar att alla transferfönster stänger nu men det gör de inte. Jag kommer vara orolig hela vägen fram till att 2022 är slut så länge han är kvar.

– Tappar vi Samuel så är det också en utav allsvenskans bästa spelare, han gjorde 17 mål och det är inte skitenkelt, även om spelaren är skitbra och kravet är att han ska leverera direkt. Det är inte många som har gått in första året, oavsett klubb, och gjort 15-17 mål.

Norrköping har haft ett aktivt transferfönster så här långt. Klubben har värvat in:

Jean Carlos De Brito från Varbergs Bois

Daniel Eid från Sogndal

Godswill Ekpolo från BK Häcken

– Det är jättebra och jättestarka nyförvärv, precis det vi behövde och vi ville ha alla tre. Vi gick stenhårt på Brito, Ekpolo och var i kontakt med honom tidigare men då var han för dyr, sedan så lättade det där, då hade vi möjlighet att köra på honom. Det är tre spelare som vi har pinpointat. Jag är väldigt glad över att vi lyckats få alla tre, konstaterar IFK-tränaren.

Innebär värvningarna att Linus Wahlqvist får en annan position?

– Det är inte omöjligt. Mot BP spelade han som central mittback i en trebackslinje, han är kanske den absolut bästa spelaren i laget så det spelar ingen roll om han spelar som wing, högermittback eller central. Han är oerhört viktig för laget oavsett.

Vad är din känsla kring konkurrensen från övriga topplag?

– Det har varit några försäljningar ut till andra ligor så måste jag säga att återigen, allsvenskan tar steg framåt och toppklubbarna blir starkare och starkare samt fler och fler.

Tänker du på något särskilt?

– Det är BK Häcken som gjort några riktigt bra förvärv och investerat ganska mycket, det är mer om de får ihop det i förhållande till vad man tappat som varit etablerade där i flera år. Man hade en bra trupp redan men har också förstärkt, det är väl Häcken och sedan IFK Göteborg naturligtvis som spelade som ett lag som man egentlige är med hjälp av Mikael Stahre. Allsvenska är stark och fantastisk fortsatt.

Vad är din bild av MFF och Stockholmslagen?

– Det är de jag inte nämner men som ligger där sedan tidigare. Alla har en bra sportslig ledning, AIK med Henke (Henrik Jurelius), Djurgården med Bosse (Andersson) och Jeppe (Jansson) i Hammarby. Sedan förstås Daniel (Andersson) och Andreas (Georgson) i Malmö FF. Den stora styrkan i den kvartetten är att alla har jäkligt stark sportslig ledning, dessutom tar man in bra tränare på det. Det är det tydligaste.