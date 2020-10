Den norske landslagsmålvakten Per Kristian Bråtveit, 24, kom till Djurgården inför den förra säsongen och till en början var han given mellan stolparna. Men under året fick Tommi Vaiho chansen, tog den och ledde Djurgården till ett SM-guld.

Den här säsongen inledde Vaiho som förstavalet, men Per Kristian Bråtveit tog över platsen – för att sen bli petad igen inför derbyt mot Hammarby senast.

Och han var inte nöjd.

– Får jag inte speltid här under hösten så måste jag hitta ett ställe där jag får spela, förklarade Bråtveit i en intervju med Aftonbladet.

Bosse Andersson svarar

Sportchefen Bosse Andersson förstår honom, förklarar han i en lång intervju i Nyheter 24:s podcast Studio Allsvenskan. Men han skickar också en passning till Bråtveit.

– Jag var på träningen i dag, säger Bosse Andersson i podcasten som spelades in i tisdags.

– Och för det första måste man ju träna. Han var i rehabrummet. Det är en första grej för att man ska kunna konkurrera om att spela match. Hade det varit match i går hade han inte kunnat vara med.

– Sen är det så med målvakter…vi har två målvakter som förväntar sig att spela, Vaiho som var guldmålvakt förra året och ”PK” som fick sitta på bänken 20 matcher men stod de första 10. Nu har ”PK” spelat extremt många matcher, men ibland måste man vaska om och det tycker jag var helt rätt.

Han fortsätter:

– Jag fattar också att han vill spela. Men först måste han börja träna. Han är inte här för att spela Uno och sitta i rehabrummet – då kommer han inte att spela.

Intresse från norska klubbar

Bosse Andersson berättar i Studio Allsvenskan att flera norska klubbar har hört sig för om Per Kristian Bråtveit, både i vintras och i våras. Men hittills har det inte varit aktuellt med någon affär.

– Vi får se vad som händer där, säger Andersson som verkar en smula irriterad över Bråtveits uttalanden om bristande speltid.

– Om ”PK” ska fortsätta prata om det så är han ganska klar med att han vill ha en ny miljö. Vi har haft en dialog om det också. Han är här för att spela fotboll och lyckas, han är inte här som andrekeeper.

