Förra säsongen fick Hampus Finndell sitt stora genombrott i Djurgården. Mittfältaren från Västerås värvades från Groningen 2018 och var då tänkt som en spelare för framtiden.

Under årets allsvenska säsong har Finndell, som fyller 22 år på nationaldagen i juni, gått från given startspelare bredvid Magnus Eriksson och Rasmus Schüller på Djurgårdens mittfält – till att bli en avgörande poängspelare. Hans tränare Thomas ”Tolle” Lagerlöf hyllar honom som lagets bästa spelare under vårsäsongen.

– Han tog jättesteg förra året men han har utvecklat det ännu mer i år, att ta sig hela vägen in i straffområdet. Han skapar målchanser varje match på att han tar sig hela vägen fram, sa ”Tolle” efter Djurgårdens match mot Varberg.

– Han har kanske varit vår bästa spelare genomgående under våren. Han håller otroligt hög nivå match efter match.

Finndell själv väljer att ta orden med ro, även om han finner kommentarerna smickrande.

– Det är kul att höra så klart men det får han stå för. Det är klart att det är roligt att få höra lovord från sin tränare och det är något som ger en extra motivation att fortsätta spela bättre, sa mittfältaren efter matchen, säger Hampus Finndell.

I fjol så stod Hampus Finndell för tre mål i allsvenskan på 26 matcher. I år är han uppe på samma siffra redan efter elva matcher.

– Jag har sagt det tidigare att om jag fortsätter komma till de här chanserna så kommer bollen att trilla in till slut. Jag har haft tron på mig själv att fortsätta göra det jag gör. I dag trillade det in på ett bra sätt och det får jag jobba vidare med.

Hampus Finndell har gjort tre mål och en assist på elva matcher i årets allsvenska säsong. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

”Det är en pojkdröm”

Allsvenskan har nu nått sitt sommaruppehåll och tanken var att Hampus Finndell skulle ansluta till U21-landslaget och spela EM-kval. Tyvärr har en skada som han ådrog sig i matchen mot Varberg satt stopp för det.

Om Sverige skulle ta sig till EM med U21 är det högst troligt att han har en given plats. Men nu när Janne Andersson vill kasta om i hur han formerar seniorlandslaget kan det öppna för spelare som Hampus Finndell, något som landslagets assisterande tränare Peter Wettergren även nämnt.

Finndell själv vet att det finns en väg in i landslaget från spel i allsvenskan då lagkamraterna Magnus Eriksson och nu nyligen Hjalmar Ekdal gjort samma resa.

– Man blir självklart inspirerad av att se lagkamrater bli uttagna. Vi har Hjalmar nu och hade ”Mange” förra året. Det är något som vi gläds åt i hela gruppen och i föreningen. Det är ett tydligt bevis på att Djurgården är en väldigt bra fotbollsklubb och att man kan ta sig till landslaget härifrån.

Han gör inte någon hemlighet av att han har ambitionen att spela i A-laget med den blågula tröjan.

– Det är en pojkdröm så klart och det är en ambition. Att några i laget får ta del av den drömmen är något som gläder hela gruppen.

Hampus Finndell (höger) i U21-landslaget tillsammans med Aiham Ousou (vänster) och Anthony Elanga (mitten). Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Men att representera landslaget är inte den enda ambitionen som Finndell har. Han har tidigare fått pröva på ett europeiskt äventyr när han spelade ungdomsfotboll i den nederländska klubben Groningen.

Mittfältaren säger att han trivs bra i Stockholm och i Djurgården – men drömmen om att återvända ut i Europa finns kvar.

– Det är klart att det är en pojkdröm att få testa vingarna och se hur långt man kan komma med sin fotbollskarriär. Men jag har ingen superstress just nu. Jag fyller 22 år snart och har en lång karriär framför mig förhoppningsvis.

– Men jag har ingen panik om det blir nu eller om ett år eller två år. Det är ingenting jag går och spekulerar i det nu. Jag trivs bra i Stockholm och framför allt i Djurgården. Men jag har ambitioner med min karriär och jag hade väldigt gärna velat se hur långt jag kan ta mig.

