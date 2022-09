Det hade bara gått några dagar sedan han tvingades ta farväl av sin pappa. Ändå stod Martí Cifuentes vid sidlinjen på Platinumcars arena, redo att leda sitt Hammarby IF mot IFK Norrköping.

– Självklart har det varit en ledsam vecka, livet är brutalt ibland. Men jag ville vara här med killarna, de ger mig energi, konstaterade han i Discovery plus.

Kanske var det ömsesidigt? Det där med att ge energi, alltså. Det kanske inte sprakade om de grönklädda killarna i den första halvleken, men de dominerade matchen och tog ledningen.

Föga förvånande kom målet efter en hörna. Hammarby IF vaskade fram mängder av sådana innan paus, tio stycken till antalet, på vilka de testade ännu fler varianter.

Till slut hittade de rätt – med IFK Norrköpings hjälp ska sägas.

Matchminut 42. Nahir Besara lyfte in bollen i straffområdet, Ari Skulason skarvade den vidare in bakom Oscar Jansson från en position nära den första stolpen.

0–1. Bortajubel.

Peking vände mot Bajen – efter isländsk uppvisning

– Det var en variant som vi gjorde för första gången. Vi har sett en svaghets hos dem och vi utnyttjade den. All kredd till vårt tränarteam, konstaterade Nahir Besara i Discovery plus.

I slutet av den första halvleken gick Arnor Sigurdsson omkull i en duell med Simon Sandberg. Den förstnämnde ropade på straff, men fick inget gehör hos huvuddomare Joakim Östling.

– Det är en klar straff. Jag vet inte hur han inte kan se den. Det är frispark eller straff, sa Sigurdsson i Discovery plus.

Straffen skulle dock komma, ganska omgående i den andra halvleken faktiskt. Edvin Kurtulus kapade Arnor Traustason då. Arnor Sigurdsson var säker från elva meter.

1–1. En viss revanschkänsla gick att ana hos islänningen …

IFK Norrköping var inte färdigt där. Med lite mindre än 20 minuter kvar att spela kom 2–1. Jonathan Levi spelade in från högerkanten. Arnor Traustason tråcklade först med sig bollen innan han tryckte in den i nät.

Nyman: ”Glädje och lättnad”

Hemmalaget hade vänt matchen. Hammarby IF hade tappat all sin energi.

De försökte hämta tillbaka den och få till en slutforcering. De lyckades inget vidare. Istället kunde Christoffer Nyman dunka in 3–1 i slutminuterna. Vem som spelade fram? Arnor, så klart. Sigurdsson.

Som om inte det var nog: På tilläggstid tryckte Arnor Sigurdsson även in 4–1. Återigen från straffpunkten.

– Glädje och lättnad. Vi får en tuff första halvlek men går ut som ett annat lag och göra fyra mål. Det känns fantastiskt, säger Christoffer Nyman.

Cifuentes besviken

Mötet slutade 4–1. Glädjande, som nämnt, för hemmalaget som har letat efter form och segrar. Kännbart för Hammarby IF som tappar mark i guldstriden. Både BK Häcken (2–2 mot Degerfors IF) och Djurgårdens IF (1–0 mot IK Sirius) plockade ju poäng i helgen.

– I paus pratade om att vara smarta, hur vi ska förvalta läget, och att inte ge Norrköping chansen att ta sig in i matchen. Det första vi gör är att bjuda på en straff. Sedan kontrar Norrköping in 2-1, säger Hammarbys tränare Marti Cifuentes.

– Vi hade flera farliga chanser efter det, svårt att förstå hur vi inte förvaltar någon av dem, men det handlar om att vara effektivitet och det saknade vi i kväll. Vår andra halvlek är dålig, fortsätter han.

Bojanic instämmer med sin tränare.

– Det suger. Vi är inte nöjda, jag förstår att supportarna inte är det. Jag vet inte hur det kunde bli så här. Vi kollapsar.

Är det mentalt?

– Jag vet inte. Vi var ruttna i andra halvlek.

– Denna insats sved jävligt mycket.

Som om den tunga förlusten inte vore nog tvingades också Mads Fenger lämna planen med en skadekänning.

– Vi ska testa hans knä, han kunde inte fortsätta, säger Marti Cifuentes.

