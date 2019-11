En riktig rysare väntar när allsvenskan ska avgöras på lördagseftermiddagen. Tre lag; Djurgården, Hammarby och Malmö FF gör alla upp om guldet, där de förstnämnda har SM-titeln i egna händer med ett försprång på tre poäng.

Inför avgörandet väljer TV4 och C More, som sänder fotbollsfesten, att göra en liten förändring i tablån. Matchen mellan Hammarby och Häcken skulle ursprungligen ha sänts på C More Live och TV4 Play, men kommer nu även att gå att se även i reguljära TV4.

Hammarby – Häcken sänds i TV4

– Hammarby-Häcken går som veckans match på TV4 Play. Vi hade en lucka i TV4 och såg det som en möjlighet för våra tittare att följa den dramatiska avslutningen vi har i allsvenskan. Då kändes det naturligt att välja den matchen, eftersom det var bestämt sedan tidigare att den skulle gå på TV4 Play, säger pressansvarige Ludvig Ternstedt.

Hur kommer det sig att valet faller just på Hammarby och inte Djurgårdens match, där det är större chans att det blir guld?

– Vår huvudmatch går alltid där, vi vill ge det till våra trogna kunder på C More. Huvudmatchen kommer gå där även i morgon.

Kanalens studiosändning inför matcherna går även att följa i TV4, med start klockan 12.

SHL-mötet mellan Malmö Redhawks och Leksand startar direkt efter att Hammarby-matchen är slut, oavsett om det blir guldfirande på Tele 2 arena eller inte.

