Hammarbys flygande start på den allsvenska säsongen har kommit av sig. Det grönvita laget inledde säsongen med fem raka segrar, men sedan dess har det gått tyngre.

Marti Cifuentes lag hade inför söndagens bortamatch mot Värnamo bara vunnit en av de fyra senaste matcherna i allsvenskan.

Nu är den mindre roliga sviten uppe i fem matcher.

För det blev ingen seger för Hammarby mot Värnamo på Finnvedsvallen. I stället var det nykomlingen från Småland som tog samtliga tre poäng inför rekordpubliken på 5010 personer.

Efter en mållös första halvlek spräckte Marcus Antonsson nollan tidigt i andra halvlek. Antonsson tog med sig en djupledsboll i steget, smet förbi Hammarbys mittbackar och placerade in ledningsmålet bakom Davor Blazevic i Hammarbys mål.

– Målet de gör är talande för en stor del av matchen för hur vi släpper till chanser. Det får inte ser ut så, säger Gustav Ludwigson.

Hammarby chockade av nykomlingen

Kort därefter hade Antonsson ett jätteläge att öka på ledningen till 2-0. 31-åringen kom helt fri efter en fin framspelning av Oscar Johansson, men den gången räddade Davor Blazevic.

Hammarby, som roterade friskt i startelvan från start, bytte in stjärnor som Nahir Besara, Astrit Selmani och Darijan Bojanic i jakten på en kvittering - men man lyckades aldrig spräcka Pilip Vaitsiakhovichs nolla.

Matchen slutade 1-0 till Värnamo.

I och med förlusten går Hammarby på semester som trea i allsvenskan. Värnamo har i sin tur samlat ihop tolv poäng på sina tio första matcher i allsvenskan.

Gustav Ludwigson tar inte uppehåll med en bra känsla efter de två senaste förlusterna.

– Skit just nu med tanke på cupförlusten och nu det här. Två förluster som svider enormt just nu när vi gjort det så fint under en lång period och inte kunna knyta ihop säcken och gå på uppehåll med en bra känsla, säger han.

Det räcker till en tolfteplats i tabellen, med sex poäng ner till Gif Sundsvall på kvalplats.

