En ny stortalang presenterade sig för Hammarbypubliken i förra veckans match mot Elfsborg. Då blev 18-årige Marcus Rafferty inbytt, och fick spela matchens sista fem minuter. När Sirius stod för motståndet blev han inbytt redan i den 68:e minuten. Före mer etablerade namn som Tesfaldet Tekie och Adi Nalic.

– Det var jättekul att få hoppa in framför fansen. Det är en obeskrivlig känsla att komma in och det blir enkelt att pusha på. Jag vill komma in och skapa offensivt. Det stod ju 1-1 när jag kom in, säger Marcus Rafferty själv efter Siriusmatchen.

För de allra flesta är Marcus Rafferty ett okänt namn. Inte bara för publiken, utan också för många i laget. Åtminstone fram tills för några veckor sedan.

– En supertalang som kommit från ingenstans liksom. Två träningar så var det bara: ”Wow”, liksom. Jag gick ju till Hjelmberg direkt och bara: ”Var har den här killen varit? Wow.” Snart blir jag petad liksom, säger Hammarbys lagkapten Nahir Besara.

”Förstår att de inte vet vem jag är”

Att bli uppmärksammad på det sättet betyder extra mycket för Rafferty eftersom hans senaste år präglats av skador. På grund av dubbla fotbrott har han inte kunnat spela fotboll på över ett år.

– Jag har ju varit mycket i gymmet, så att få höra sånt efter att man varit skadad, det gör mycket. Det är en extra boost i ryggen, säger han.

– Men jag förstår att de inte vet vem jag är. Jag har ju inte spelat fotboll på väldigt länge, lägger han till.

Hade du själv trott detta för två år sedan?

– Ja, innan skadan hade jag nog trott på det. Men efter den andra operationen då hade jag nog varit tveksam på att de skulle gå så snabbt. Jag tvekade aldrig på att jag komma tillbaka. Men att det skulle gå så snabbt, det hade jag inte trott ens i onsdags förra veckan.

”Ville inte vara rädd”

Både Nahir Besara och Loret Sadiku berättar hur Marcus Rafferty har tagit för sig och visat upp sig på träningarna. Och det har varit en medveten taktik för ynglingens sida. Att göra avtryck.

– Mina föräldrar har tryckt mycket på att om man väl får chansen så måste man ta den. Så när jag fått chansen att träna med a-laget så var det inte så mycket tankar. Jag ville bara ha bollen så mycket som möjligt. Jag försökte göra det bra när jag väl hade bollen, och ta för mig. När man tar för sig gör man intryck på tränarna också. Jag ville inte vara rädd.

Mittfältstalangen berättar att han flera gånger fått höra att han är lik Williot Swedberg. Och han förstå helt och hållet varför.

– Jag kan nog förstå var det kommer ifrån. Båda är rätt bra på att driva med bollen. Båda tycker om att hitta instick. Jag hör det ganska ofta faktiskt – mest av vänner.

”En till spelare från akademin”

Även Hammarbys tränare Marti Cifuentes har imponerats av, och glädjes åt, hans framfart.

– Jag är så glad för honom. En till spelare som kommer från akademin. Den påverkan han har haft har varit bra. Sen han började spela med oss har han visat mycket – speciellt eftersom han knappt kunnat spela på nästan två år. Vi kommer att ta väl hand om honom, säger han.

För alla Hammarbysupportrar som undrar vilket lag han har allra närmast hjärtat kommer han med ett lugnande besked.

– Morsan (Karolina Divert) har spelat i Hammarby, så det blev naturligt att jag håller på Hammarby.