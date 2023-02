132 åskådare, de flesta av dem Hammarbysupportrar. Speciellt mycket mer än så får inte plats på La Quinta så vi kan räkna det som fullsatt.

De fick se en intensiv match och fyra mål. Hammarby gjorde två, av Viktor Djukanovic som fint curlade in 1-1 och Nahir Basara som satte 2-2. Båda spelades fram av Saidou Alioum.

Mycket folk på Hammarbys match. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Mads Fenger har haft känning i ljumsken men beräknas vara tillbaka till helgen igen. Joel Nilsson fick en smäll på träning men inte heller där räknar Hammarby med någon längre frånvaro. Ali Nalic kämpar på med sin rehab efter förra säsongens korsbandsskada men ser stark ut.

Marti Sifuentes ställde ställde upp en startelva med:

Davor Blazevic - Markus Karlsson, Nathaniel Adjei, Ludvig Svanberg, Shaquille Pinas – Fredrik hammar, Loret Sadiku, Nahir Besara – Saidou Alioum, Jusef Erabi, Viktor Djukanovic.

Efter 69 minuter byttes nio spelare ut. Hammarby formerades då så här:

Davor Blazevic – Deniz Gül, Edvin Kurtulus, Casper Eklund, Noah John – Pavle Vagic, Alper Demirol, Ibrahima Fofana – Montader Madjed, August Mikkelsen, Abdelrahman Saidi.

Ludvig Svanberg ser fin ut. Mittbackar med bra känsla i vänsterfoten är svåra att hitta så Hammarby gör rätt i att fortsätta skola honom. Det saknas fortfarande en del i försvarsspelet där 20-åringen behöver nyttja sin fysik bättre men det går att jobba på. Mads Fenger, Nathaniel Adjei, Shaquille Pinas och Edvin Kurtulus är förstås hårda konkurrenter men med tanke på att Kurtulus och Pinas även kan användas som ytterbackarna borde det finnas en roll för Svanberg att fylla i år.

– Jag tänker inte så mycket på det just nu, jag tänker mer på varje träning och match. Jag får feedback om vad jag ska träna på och bli bättre på, säger Svanberg.

Hur ser du på konkurrensen?

– Det är jättebra spelare. Man lär sig hela tiden.

Vad känner du att du behöver utveckla?

– Fysiken. Gymmet och så vidare. Men också ledaregenskaper, att prata och styra spelarna runtomkring mig.

Träningens värsta miss stod Peter Wettergren för när han kallade Victor Nilsson Lindelöf för Stefan. Alla brast ut i skratt åt Wettergrens miss.

Ludvig Svanberg imponerade. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

”Fan mannen!”

Sydkoreanerna smällde på bra och det var uppretat i Hammarby. Nathaniel Adjei fick gult kort för att ha dunkat i väg bollen efter avblåsning. ”Five times”, skrek han mot domaren och syftade på att han tvingats ta emot en handfull smällar redan i första halvlek. Ännu mer frustrerat var det hos Shaquille Pinas som trycktes omkull av en motståndare och vrålade så hela La Quinta skakade. Han var irriterad i andra halvlek också, men då byttes det språk på svordomarna. ”Fucking hell, man”, var mer gångbart då.

Vem ska ta plats i mittförsvaret på lördag? Kanske fick vi en hint om detta under dagens träning när Petter Hansson tränade med Lindelöf under tvåmålsspelet.

När kommer det en ny vänsterback? Jesper Jansson är med laget i Spanien och utesluter inte att en försvarare ansluter hit så småningom. Vem det blir återstår att se. Eventuellt Mjällbys Noah Persson.

– Det är ingen hemlighet att vi har varit i diskussioner där. Sen är det en värdering kring det. Hur mycket är det värt? Vi får se var diskussionen landar men det finns ett intresse.

Brice Wembangomo är ett annat namn som varit aktuellt. Han är ytterback och kan användas på båda sidor.

– Men det har inte varit lätt att komma i dialog med Bodö, säger Jesper Jansson.

Ni släpper den?

– Ja, den släpper vi.

Tesfaldet Tekie har det också rapporterats om?

– Det är en jättebra spelare. Han är på en position där vi är bra besatta men det är en bra spelare.

Kan det bli aktuellt?

– Vi har väldigt många yngre spelare som vi vill se lite hur det blir med. Det är därför vi har varit lite avvaktande. Vi vill titta på sammansättningen, vilka som passar in och vilka som tar steg. Så vi får se.

Rosenborgs Ola Saeter?

– Honom har vi också på listan men vi har inte varit i någon dialog. Vi tog Mikkelsen, nu är det inte alls samma spelartyp men en rätt tung värvning. Vi har många offensiva alternativ men vi kan eventuellt titta på en annan typ. Det beror lite på hur det utvecklar sig med olika spelare.

Det är spikat att ni ska ha in en ytterback?

– Ja, det kan vi nog säga.

I övrigt, finns det fler positioner där du redan nu vet att ni behöver ha in något nytt?

– Vi avvaktar ett par positioner och ser var det tar vägen. Vi håller hela tiden tentaklerna ute och följer en del spelare. Med tanke på att det internationella fönstret stängt så finns det en del spelare.

Nyförvärvet August Mikkelsen kommer göra stor nytta för Hammarby. Det krävs inte mer än 20 minuter för att se det. Fötterna har raketfart, tanken och blicken likaså. Den här gången testades den lille norrmannen som falsk nia.

– Vi har pratat om att jag kan täcka flera positioner. Jag kan vara på kanten, jag kan vara tia eller falsk nia, som i dag. Vi får testa lite på försäsongen för att se hur det går på de olika positionerna, säger Mikkelsen.

Hur har första tiden varit?

– Det har varit en fin första tid här. jag har börjat lära känna killarna och hittar relationer. Det kommer bli bättre med tiden.

Varför blev det Hammarby?

– Den är en attraktiv fotboll som spelas här med Marti, den passar mig bra. Sen fansen... Det säger sig självt. Jag gillar när det är tryck på matcherna.

Hur viktigt var det att komma utomlands?

– Det är en annan typ av fotboll som spelas i allsvenskan jämfört med i Elitserien. Jag kände att Hammarby var en bra match för mig, jag kan utvecklas vidare här.