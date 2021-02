”De har huvudet någon annanstans”

Det var en intensiv träningsmatch mellan Hammarby och IFK Norrköping på Tele 2 Arena med två högt pressande lag.

Norrköping dominerade större delen av den första halvleken och nyförvärvet Samuel Adegbenro höll på att göra det första målet för klubben, men den unge målvakten Oliver Dovin lyckades att peta undan bollen på mållinjen.

Khalili hårt kapad

I den 25:e minuten hamnade Kevin Alvarez efter i en duell och tacklade hårt ner Abdul Khalili. Khalili såg ut att ha riktigt ont och återvände till planen efter en tids ompysslande av läkarteamet.

– Jag såg att spelaren kom sent, men ändå gick jag in i duellen. Jag hade tur at jag hann ta upp min fot för hade den varit kvar i marken hade jag kanske brutit den, säger Khalili efter matchen.

Han fortsätter:

– Just då gjorde det jätteont, men nu känns det rätt bra. Jag trodde att det var något när jag inte kunde stå på den, men det släppte efter ett tag.

Onödig satsning i en träningsmatch?

– Det var ganska tufft i dag, men jag gillar att domaren släpper lite. Det är fotboll.

Drömmål av Levi

Matchens första mål fick dröja till den 33:e minuten efter ett läckert skruvat skott rakt upp i krysset av Jonathan Levi.

– Jag känner att jag får med mig den i steget sen hittar jag det hörnet jag gillar. Det var skönt att jag fick med mig den, säger Jonathan Levi.

Hammarby svarade direkt när den unge talangen Akinkunmi Amoo chippade bollen över ”Pekings” målvakt efter ett vackert framspel av Astrit Selmani.

Billborn: ”Jag räknar bort dem”

Två tidigare tongivande spelare som inte var med i dag var David Fällman och Alexander Kacaniklic. Stefan Billborn räknar bort de båda då Fällman är klar för Ålesund och Kacaniklic är bara detaljer från Hadjuk Split.

– Ja, jag räknar bort dem. De är med och tränar men har huvudet någon annanstans. Bara att önska dem lycka till och vara glad för deras skull, säger Billborn.

Mittfältaren Abdulrahman Khalili är inne på samma spår som Billborn:

- Det är tråkigt att de lämnar. Det är en del av fotbollen och de var två viktiga pjäser i vårt lag. Men spelare kommer och går och vi har gjort bra nyförvärv. Det är tråkigt att de lämnar, men jag hoppas det blir bra med de nya spelarna som kommit in, säger han.

1-1 stod sig och blev matchens slutresultat.