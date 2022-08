Det var för drygt ett år sedan som Hammarby värvade Aljosa Matko från Maribor. Sejouren hos de grönvita blev dock kortvarig för under vårsäsongen har 22-åringen varit utlånad.

Denna gång var Matko på lån i slovenska Olimpija Ljubljana där det blev ett mål på 15 matcher och sedan några veckor tillbaka är spelaren tillbaka på Årsta.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson öppnade under deadline day upp för att spelaren kan komma att lämna klubben på nytt, men utan att gå in på detaljer var han kan hamna.

– Det kan nog hända att det händer något med Matko innan de internationella ligornas transferfönster stänger, sa sportchefen Jesper Jansson till Fotbollskanalen.

Detaljer från flytt

SportExpressen kan nu avslöja att Aljosa Matko är detaljer från att bli klar för NK Celje från Slovenien. Mycket talar för att affären slutförs redan under helgen, alternativt i nästa vecka, och om inget oförutsett inträffar kommer Matko att presenteras av NK Celje efter det.

NK Celje spelar till vardags i den slovenska högstaligan. Efter fyra spelade omgångar ligger NK Celje på åttondeplats i tabellen på tre inspelade poäng. Förra säsongen slutade klubben på en åttondeplats på 42 poäng.

Hammarby har varit väldigt aktiva under sommarfönstret. Klubben har värvat in hela sex nya spelare och är i högsta grad med i kampen om SM-guldet. Matko har totalt gjort 13 matcher, två mål och en assist under sin sejour i Bajen. På måndag väntar en bortamatch för Hammarby mot formstarka IFK Göteborg på Gamla Ullevi med avspark 19.00.