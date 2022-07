Astrit Selmani lämnar Hammarby IF. Sportchef Jesper Jansson bekräftar att klubben är överens med israeliska Hapoel Beer Sheva om en övergång.

– Vi har varit väldigt tydliga med att man ska vilja vara i Hammarby och ta den konkurrensen som finns. Nu tackar vi för Astrit för tiden här och blickar framåt, säger Jansson som också bekräftar att anfallaren troligtvis kommer att ersättas.

– Han kommer nog ersättas. Vi har redan ersatt och det såg rätt bra ut i dag, säger Jansson och syftar på att nye Abdelrahman Saidi nätade i söndagens möte med IF Elfsborg – i det som var hans Hammarby IF-debut.

Jansson fortsätter:

– Sedan har vi också varit tydliga med att vi kommer jobba vidare. Vi är rätt långt gångna med ytterligare en förstärkning i den regionen, en nia. Det har vi varit ett rätt bra tag.

En spelare inom Sverige?

– Vi har många spår.

Ett namn som det har ryktats intensivt om är Alexander Jeremejeff.

Tidigare i veckan rapporterade Sportbladet att Hammarby IF, likväl som Malmö FF, ska ha lagt bud på BK Häcken-anfallaren.

– Jag kommenterar inga namn, säger Jesper Jansson kort.

Är det en anfallare in och sedan är ni färdigvärvade?

– Det hoppas jag. Jag hade hoppats på ett lugnt fönster, men det blev inte så.

Kan det bli någon mer som lämnar?

– Nej, det hoppas jag inte heller. Vi sitter i en situation nu där vi själva väljer. Spelarna sitter på kontrakt.

Ludwigson öser in mål

Samtidigt som Astrit Selmani lämnar och en ersättare är på väg in öser Gustav Ludwigson in mål – som nia. Det blev ett mot IFK Göteborg senast. Det blev två mot IF Elfsborg under söndagen.

– Jätteskönt! Tänk vad mycket det kan göra att axla in ett mål, så plötsligt släpper det lite, säger han.

Hur har det varit att spela nia?

– Det tar lite tid att komma in i det, jag har inte spelat där på ganska länge. Man måste göra det kontinuerligt för att hitta mönster och relationer med de runtomkring. Jag känner att det börjar komma mer och mer.

Är det där du vill vara allra helst?

– Jag trivs bra där, men jag trivs bra på en kant också. Jag är bara glad om jag får vara kvar på planen så mycket som möjligt. Han (Martí Cifuentes, tränare) kan flytta runt mig som han vill under matcherna.

Hur ser du på att klubben är nära att plocka in en ny nia?

– Ingen ska sticka under stol med att det behövs om vi tappar Astrit. Då är det klart att vi ska ha in en ny spelare på den positionen. Det är bara anpassa sig till det.

Vad hade Alexander Jeremejeff, om han nu kommer, kunnat tillföra till Hammarby IF?

– Han tillför något i alla lag där han är. Det är en fantastisk fotbollsspelare. Den som har honom i sin klubb är bara glad att ha det, tror jag.

