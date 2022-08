Hammarby var på måndagskvällen på jakt efter tredje raka segern i allsvenskan när man ställdes mot bottenlaget Degerfors hemma på Tele 2 arena.

Och de grönvita fick en smakstart på tillställningen. Redan i den andra minuten spräckte Mohanad Jeahze nolla med ett distinkt vänsteravslut som betydde 1-0.

I den 26:e minuten var det dags igen för grönvitt hemmajubel. Nahir Besara lyckades placera in 2-0 med ett högeravslut som letade sig in vid ena stolproten.

Men gästerna reducerade kort därefter.

Efter en blixtsnabb kontring höll sig Albin Mörfelt framme i offensivt straffområde och sköt in reduceringen bakom en chanslös Davor Blazevic - och det var match på nytt.

Nyförvärvet avgjorde

I den 65:e minuten klev Veton Berisha in i handlingen på allvar. Nahir Besara slog en välavvägd djupledspassning som Berisha förvaltade på allra bästa vis.

Avslutet letade sig in bakom Alfie Whiteman, och via stolpen, in i mål till 3-1 och därmed gick Bajen mot tre nya poäng framför hemmasupportrarna.

Men Hammarbys anfallare nöjde sig inte med det. I den 77:e minuten nickade Berisha in Jehaze vänsterinlägg till 4-1, sitt andra för kvällen.

Efter matchen hyllades anfallaren av sin tränare.

– Han kan avgöra matcher, oftast står han för skillnaden. Han är väldigt viktig i spelet med sin energi och sitt presspel, dessutom dödar han matchen också, säger Marti Cifuentes.

I den 88:e minuten gjorde inbytte Abdelrahman Saidi 5-1 med ett högerskott, vilket också blev slutresultatet.

– Det var en svår match för oss, det låter säkert galet för er, men fotboll handlar lite om effektivitet. Insatsen som vi gjorde mot IFK Värnamo på hemmaplan var bättre än i kväll. Vi var mer kliniska nu. Jag är inte särskilt nöjd med målet vi släpper in. Men grabbarna visar kapacitet och stor kvalitet. Hela laget visade karaktär och stark personlighet, det finns inga lätta matcher i allsvenskan, säger Cifuentes.

Nahir Besara:

– Vi fick inte till det vi ville i spelet. Men vi hade tillräckligt med kvalitet för att göra fem mål och döda matchen, säger mittfältaren.

Tobias Solberg besviken: ”Skit för vår del”

Degerfors tränare Tobias Solberg var djupt besviken efter överkörningen.

– Resultatet är skit för vår del. Vi förtjänar lite mer men får stryk med 5-1. Vi klarar inte av att hantera trycket och blir lite skärrade, men växer in i matchen, säger Solberg.

– I andra halvlek får vi lägga ner en del energi på försvarsspelet och ställs på prov, trots det har vi bud på chanser. Med lite tur kunde vi fått straff. 3-1-målet som Hammarby gör blir spiken i kistan. Hammarby visar dock klass i sina avslutslägen. De smäller in sina bollar och det gör inte vi, det är den stora skillnaden. Det är en jättesur förlust, men 5-1 är aldrig kul.

Saidi som inledde på bänken för första gången på flera matcher var glad över att han hann med ett mål, men han grämer sig över att det var mot hans före detta klubb.

– Det är blandade känslor. Det är viktigt för oss att göra många mål, men samtidigt det är jobbigt att göra mål mot dem så som de har det just nu. Jag gillar Degerfors och kommer alltid att göra det. När jag hoppar in måste jag göra mål och inte tänka på Degerfors, men jag gör ju ändå det.

Händerna kom upp snabbt vid målgesten, förplanerat?

– Ja, 100 procent. Jag kan inte fira mot dem.

Om du hade gjort fler mål?

– Nej, jag hade aldrig firat.

Varför startade du på bänken?

– Jag har ingen aning, jag fick ingen förklaring han (Cifuentes) sa ingenting.

Saidi om bänkplatsen: ”var skitdålig mot IFK Göteborg”

Du frågade inte heller?

– Nej. Jag var dålig mot IFK Göteborg, det kanske är därför. Är man dålig ska man sitta på bänken.

Fick du höra att du var dålig?

– Nej, vi pratade inte om det. Men jag vet att jag var dålig. Jag var skitdålig mot IFK, så jag förtjänar det.

Nästa match är mot AIK och i den matchen vill Saidi verkligen inte starta på bänken.

– Det vill jag inte. Men även om jag gör det får jag respektera hans val, han är tränare han bestämmer.

– Jag ser fram emot att spela derby, det kommer att vara riktigt mäktigt. Enda derbyt jag har spelat är Degerfors mot Örebro, för mig var det wow. Men mot AIK kommer det att vara mer än wow.

Cirka 40 000 sålda, blir man nervös inför det?

– Det är klart, det är min första gång. Nu mot IFK Göteborg var jag också nervös, men mot AIK kommer det att vara värre.

Påverkar det dig på planen?

– Nej, innan gör det men inte på planen.

