Hammarby har imponerat offensivt med sju mål på de två inledande matcher i svenska cupen.

I den avslutande cupmatchen mot Sundsvall fortsatte Hammarby att spruta in mål.

Det tog bara åtta minuter innan nyförvärvet Tesfaldet Tekie fick bollen till vänster, drev in i straffområdet och tog ett avslut som styrdes i mål av en försvarare.

2-0 kom bara minuter senare när Robert Lundström rensade på Joel Nilsson och in i mål.

Tre minuter senare sköt Shaquille Pinas från distans i Oscar Jonssons bort hörn fram till 3-0.

Ett par minuter senare ökade löftet Montader Madjed på till 4-0 genom att raka in en retur.

Hammarbys superkross

I paus var ställningen 5-0 till Hammarby.

– Vi måste gå in i paus och se hur vi kan stoppa den mest akuta blödningen, säger Sundsvalls Pontus Engblom till C More.

– Det här börjar bli skämmigt om jag ska vara helt ärlig, säger C Mores expert Astrit Ajdarevic.

Men det skulle inte sluta där.

Hammarby fortsatte att mata på i andra halvlek och behövde bara en dryg minut på sig att göra 6-0 när Montader Madjed fullbordade sitt hattrick.

Till slut vann Hammarby med förkrossande 8-0 och är klart för kvartsfinal i svenska cupen.